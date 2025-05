El paro nacional de este jueves impactará de lleno en la provincia de Buenos Aires, dado que gremios docentes de todos los niveles, médicos, judiciales y estatales se plegarán a la movilización hacia el Ministerio de Economía que comanda Luis Caputo. Las entidades gremiales bonaerenses avisaron que irán con una misma premisa: exigir que la administración de Javier Milei reponga los fondos que cortó a la Provincia, que son unos 9 billones de pesos.

En una conferencia de prensa desde La Plata, las entidades gremiales que forman parte de la CTA Autónoma que comanda Oscar de Isasi, anunciaron que se plegarán a la medida de fuerza por lo que se resentirá la atención en hospitales, no habrá clases ni administración pública.

“El primer punto es que nos oponemos al acuerdo con el FMI porque ese dinero no va a ir a la producción y el trabajo, sino a la timba financiera. El segundo, es la necesidad de priorizar la inversión en políticas que mejoren la calidad de vida de los bonaerenses y por eso exigimos los fondos que Javier Milei le robó a las provincias”, dijo de Isasi.

Acompañado por los referentes de ATE, del Suteba, la Asociación de Judiciales Bonaerenses y el CICOP, entre otros, se lanzó el llamado para este jueves a las 11 de la mañana en la Ciudad de Buenos Aires.

“Los trabajadores de la educación convocamos a marchar porque compartimos una demanda común de nuestro pueblo y pedimos la transferencia de los 17 FONID que nos adeuda y que representan una parte importante de nuestro salario, un logro de la carpa blanca de los ‘90”, subrayó Silvia Almazán, referente del Suteba.

La docente también se plegó al reclamo por el saldo de la deuda que Nación tiene con la Provincia. “No es una deuda con el gobierno bonaerense, sino con el pueblo. Son 9 billones de pesos y 2 de ellos corresponden a educación porque son becas, obras, comedores, sueldos, programas”, dijo.

El titular de ATE, Claudio Arévalo, marcó que los estatales estarán “movilizados y parando la Provincia porque el recorte de Milei afecta a los bonaerenses”. “Vamos a reclamar la devolución de los fondos y la reincorporación de los más de 50 mil despedidos que están en la calle. En el territorio no están recibiendo los alimentos de la Nación, por eso nos parece importante abandonar los puestos de trabajo y reclamar por esos recursos”, sumó.

El secretario general de los Judiciales, Hugo Russo, focalizó en el sistema de justicia ante el recorte no solo de fondos, sino también de obra pública al marcar que queda resentido dado que al no haber infraestructura judicial adecuada, los vecinos de la provincia muchas veces se quedan sin poder avanzar con sus demandas. “Necesitamos mucha inversión en infraestructura porque los bonaerenses acuden a pedir justicia y los edificios no están en condiciones. Faltan juzgados y fiscalías y eso tiene que ver con una decisión del gobierno nacional contra el de la Provincia”, añadió.

“Ellos ya están diciendo lo que van a hacer en caso de ganar la Provincia con el Instituto de Previsión Social (IPS) y el IOMA y nosotros lo vamos a defender”, lanzó en referencia a expresiones del dirigente de La Libertad Avanza, José Luis Espert, sobre el IPS al que calificó como “cajita feliz” de la Provincia. Según los gremios, el espacio libertario volverá a revivir al vieja idea de los años ‘90 de una “armonización” entre Nación y Provincia, es decir que todo pase a un esquema vinculado, lo que perjudicaría el ingreso de los jubilados bonaerenses, quienes en líneas generales perciben un salario mayor al que otorga ANSES.

Asimismo, dejó un mensaje a la Corte Suprema de Justicia, ante quien el Gobierno bonaerense accionó una serie de demandas por los fondos suprimidos. “La Corte nacional representa a todos los argentinos, no se deben olvidar de eso; por eso le pedimos que se ponga de una vez por todas a resolver las cuestiones que tiene que ver con el bienestar de los bonaerenses”, demandó.

Al cierre, el referente del gremio CICOP que nuclea a los médicos de la Provincia, Pablo Maciel marcó que la adhesión al paro fue definida por más de cien delegados de hospitales y centros de salud de todo el territorio, quienes “definieron visibilizar la difícil situación de todo el sistema de salud, no solo el público sino a una crisis que golpea al subsector de la seguridad social y afecta a la ciudadanía general”.

“El Gobierno nacional redujo el personal en hospitales nacionales, en nuestra Provincia las políticas también afectan a los trabajadores, sobre todo en los grandes efectores que dependen de los recursos nacionales porque resuelven problemáticas derivadas de todo el territorio nacional”, señaló al poner como ejemplo los centros de salud de Florencio Varela o de Cañuelas.

Así y tras valorar el acuerdo paritario con el gobierno bonaerense, de un 10 por ciento desdoblado en 6 y 4 puntos para mayo y julio, Maciel sostuvo que en la entidad gremial son “conscientes” de que “el dinero que falta en los bolsillos de los trabajadores está en esos recortes”.

“La ciudadanía tiene que ser consciente que los médicos que faltan en los centros de salud, los profesores que no están en las universidades y el recrudecimiento de enfermedades que ya creíamos superadas tienen responsables y tiene que ver con la decisión de Milei de quedarse con los recursos de los bonaerenses”, concluyó.