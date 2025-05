Este miércoles por la tarde detuvieron al presunto agresor de Matías Vargas, el colectivero de la línea 126 que fue apuñalado el martes por la noche en la zona de Villegas, en el partido de La Matanza, y que terminó con heridas en la cabeza, una pierna y una mano. Debido al violento acto los trabajadores de la línea habían decidido realizar un paro este miércoles reclamando por su seguridad.

El conductor del transporte público fue atacado a 200 metros de la terminal de La Tablada luego de resistirse a un robo a manos de tres hombres que simulaban ser simples pasajeros. Según lo que muestran las cámaras de seguridad, el agresor intentó robarle a Vargas una vez que él y sus dos acompañantes eran los únicos a bordo del colectivo. Debido a la resistencia ofrecida por su víctima lo apuñaló tres veces y luego se bajó. Las imágenes de la agresión fueron capturadas por una cámara de seguridad que tenía la unidad en la que ocurrieron los hechos.

Luego del ataque el colectivero debió ser trasladado inmediatamente por otro conductor de la misma línea al hospital Balestrini, donde afortunadamente se encuentra estable. En el centro de salud a Vargas le dieron tres puntos de sutura en la cabeza, otros tres en el brazo derecho y dos más en la pierna derecha.

La detención

Poco antes de las 16 horas del miércoles los agentes de la Dirección Departamental de Investigaciones de La Matanza encontraron al sospechoso de atacar al trabajador del transporte público. El operativo policial tuvo lugar en Monseñor Bufano 4620, en Puerta de Hierro, donde detuvieron al hombre identificado como C.G.R. de 28 años.

En el lugar también se secuestró un arma blanca que sería la utilizada en el ataque. Junto al cuchillo se llevaron 11 mil pesos, una bombilla de mate, un encendedor, una tarjeta SUBE y una credencial de ANSES.

C.G.R., que fue detenido 8 veces desde el año 2010, está imputado por el delito de "tentativa de robo y lesiones leves". La investigación quedó a cargo de la UFYyJ Nº11 del Departamento Judicial La Matanza, liderada por la fiscal Andrea Padin, quien definirá los próximos pasos. Sin embargo, aún resta encontrar a dos supuestos cómplices del sospechoso detenido.

El reclamo de los trabajadores

El ataque ocurrido durante la noche del martes no fue uno más para los choferes de la línea 126. A raíz de lo sucedido en las últimas horas y reforzado por tres robos a mano armada ocurridos en el último mes, los trabajadores acordaron comenzar desde esa misma medianoche una huelga por la jornada del miércoles sin ofrecer sus servicios para reclamar por su seguridad en el horario laboral. La movilización llevada a cabo se desarrolló en el tramo que va desde la terminal en La Tablada hasta la rotonda San Justo, imitando el recorrido de su línea.

El pedido por la seguridad hace más que solicitar una cámara que filme lo que ocurra dentro de cada colectivo, que incluso estaba presente en este caso, si no que también reclaman por una cabina que dificulte las agresiones físicas contra los conductores y un botón antipánico que remita su activación a las comisarías más cercanas para detener a los delincuentes. Sin embargo, aún no hay avances frente a estas propuestas.

"Esto es insostenible. Los compañeros vienen a trabajar y no saben si vuelven a la casa. Tenemos como seis denuncias en el mismo lugar. No vamos a esperar que muera un chofer para tomar una medida", aseguró Julián, uno de los delegados de la línea 126 junto a Carlos Bareiro.

"Ya no se aguanta más, trabajamos por 'dos pesos con cincuenta' y no tenemos seguridad. Hace años tendrían que haber puesto las cabinas, cuando pasan estas cosas nos prometen prevención, pero después no vemos nada", expresó el delegado, que también destacó que están en contacto con choferes de otras líneas de colectivos que comparten sus reclamos y qué aún reflexionan sobre cómo seguir con las manifestaciones.