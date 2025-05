“La motosierra de Milei arrasó con múltiples áreas del Estado, pero los recortes más profundos y sistemáticos se concentraron en las políticas de género. La disolución del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad fue apenas el primer paso: lo siguió el desfinanciamiento de programas clave que brindaban asistencia, acompañamiento y herramientas para la autonomía de mujeres y diversidades en situación de violencia.” La activista feminista Raquel Vivanco, directora del Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven (AQSNV), dice esto mientras escribe a contrarreloj un repudio por el desmantelamiento y cierre definitivo de 13 programas de género que no se implementaban desde junio de 2024, pero que igualmente anunció la semana pasada el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, abanderado antiderechos de este Gobierno y un orgánico de la ideología que hoy le toca representar.

“El mensaje es claro, nuestras vidas no les importan. El negacionismo, la misoginia explícita y la celebración pública de estos recortes revelan una crueldad estructural”, lamenta Vivanco. “Llaman ´despilfarro´ al esfuerzo por garantizar que una mujer pueda salir de una relación violenta con respaldo económico, psicológico y legal. Las familias de víctimas de femicidio no reciben reparación, y deben atravesar el duelo y la injusticia en soledad”.

Desde su cuenta de X, Cúneo Libarona se refirió al cierre de “13 programas ideológicos creados por el kirchnerismo”, que dependían del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, y contemplaban el programa MenstruAR, las escuelas populares de formación en género, junto con otras áreas centrales, como el acceso a derechos para personas travestis, transexuales y transgénero; los dispositivos territoriales de protección integral de personas en contexto de violencia de género, y el apoyo urgente y la asistencia integral inmediata ante casos de violencias extremas por motivos de género.

El año pasado, Cúneo Libarona justificó ante la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputadxs el cierre de programas contra la violencia de género, diciendo “la violencia no tiene género, nos afecta a todos; se acabó el género, nuestro valor es la familia”.

--Por eso volvemos a repudiar la ignorancia deliberada del ministro de Justicia, que expone, una vez más el cinismo, la crueldad y el posicionamiento antiderechos del Gobierno nacional. A diez años de la primera movilización por NiUnaMenos, sabemos que los femicidios son la expresión más extrema de la violencia machista. Para que ocurran, existen muchas otras violencias que continúan naturalizadas y socialmente aceptadas. En ese contexto, el Estado tiene la responsabilidad de impulsar un cambio cultural que permita desmontar las discriminaciones y los estereotipos de género, no de reforzarlos. Sin embargo, con estas medidas vivimos en un país cada vez más desigual, donde mujeres y diversidades quedamos aún más desprotegidas frente a la violencia machista.

Todas las vidas cuentan

El último relevamiento del Observatorio marca 1 femicidio cometido cada 30 horas. Entre el 1 de enero y el 29 de abril se relevaron al menos 94 femicidios y 143 intentos de femicidio. “La frecuencia de los casos es realmente preocupante”, señala Vivanco. “El alto índice de mujeres que habían llegado a denunciar a su agresor y a quienes no se les garantizó la vida también es reflejo de las falencias de la Justicia. El 17% de las mujeres asesinadas había realizado al menos una denuncia contra su agresor, y el 13% de ellos tenía una medida cautelar de restricción de acercamiento.” Hace hincapié en los femicidios cometidos por policías: “En lo que va del año, al menos 11 de los casos fueron cometidos por hombres pertenecientes a las fuerzas de seguridad, de los cuales 10 eran policías. Esto nos habla de la necesidad de insistir en la aplicación de la Ley Micaela en todas las fuerzas de seguridad”.

A partir del discurso de Javier Milei en Davos, el aluvión de ataques y crímenes de odio contra la comunidad lgbtiq+ se reprodujo en una escala sólo neutralizada por la resistencia antifascista y antirracista que sembró el 1F, en camino de lucha permanente y transversal contra la crueldad, aun cuando la seguidilla de ataques lesboodiantes y crímenes de odio reportados después de ese discurso siguen causando alarma. “Al menos 4 mujeres lesbianas denunciaron temer por su vida, producto de ser agredidas por hombres desconocidos”, subraya Vivanco. “Ataques incendiarios a las viviendas, como en el caso de Barracas, se han reportado en otras provincias, y las golpizas y persecuciones en la vía pública también van en aumento.”

A un año del triple lesbicidio de Barracas, aún no hubo justicia para Roxana, Andrea y Pamela, ni reparación para Sofía.

--Los discursos de odio, la misoginia y el negacionismo del gobierno de Javier Milei están íntimamente ligados al recrudecimiento de la violencia machista que vivimos en todo el país. El triple lesbicidio de Barracas fue la expresión más clara de cómo estos discursos cargados de odio cobran cuerpo y luego gozan de impunidad. No olvidemos que la Justicia caratuló la causa de "homicidio agravado doblemente por alevosía y peligro común, y lesiones", desconociendo cualquier agravante motivado por el odio o el género, cuando no hay dudas de que los hubo.

Desde que La Libertad Avanza ocupa el poder, un sector cada vez mayor del sistema judicial repone interpretaciones jurídicas sesgadas, conservadoras y patriarcales, que ponen en peligro derechos de infancias, mujeres y disidencias.

--La Justicia se caracteriza por su falta de perspectiva de género y hoy encuentra en el Poder Ejecutivo un gran aliado para seguir evadiendo sus responsabilidades. El vaciamiento de las políticas públicas destinadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y diversidades, llevado adelante por Milei, es la muestra de cómo el Gobierno nacional se posiciona frente a una problemática que lejos está de desaparecer en la Argentina. Y las víctimas no encuentran justicia ni reparación en la gran mayoría de los casos. El Ejecutivo no sólo se ha corrido de su responsabilidad de garantizar la aplicación de leyes y tratados internacionales de derechos humanos de mujeres y diversidades, sino que se ha convertido en un poder habilitante de las peores formas de violencia y crueldad.

La política del odio

Ayer, familiares, amigxs y vecinxs de Sofía Villalba, que murió hace un mes tras ser rociada con combustible en su vivienda y prendida fuego por su ex pareja, marcharon en Dolores para exigir justicia bajo la consigna “Por ti, por mí, por todas - #NiUnaMenos”. Tenía 29 años, tres hijxs a cargo, y luego del ataque permaneció internada dos días en estado crítico, con el 95% de su cuerpo quemado. El imputado, Diego Nicolás Gómez, está detenido. Al momento de su aprehensión, dijo “Me mandé una macana”. La causa fue caratulada “homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, en concurso real con incendio agravado por ser causa de muerte”, que podría condenar a Gómez a pena de prisión perpetua.

Hace un mes también, enumera Vivanco, "en Santa Fe, Camila Espíndola fue asesinada a balazos por su expareja, Federico A, frente a sus hijxs, porque aquél se negaba a que la mujer trabajara. Y en Merlo, Antonella Acuña, una trabajadora sexual de 22 años, fue asesinada por Agustín Benítez", un policía que estaba de licencia y que ocultó su cuerpo en una pileta. “El Estado es responsable de todas estas muertes evitables y de generar los instrumentos y las políticas necesarias para que vivamos en una sociedad libre de violencia machista. La desigualdad de género y los femicidios existen.”

Y las políticas de ajuste lastiman principalmente a mujeres y lgbtiq+.

--Hay un recrudecimiento de la crueldad y de la violencia machista. Los discursos de odio son deshumanizantes, y esto no es nuevo. Lo peligroso es que sean promovidos y legitimados por quienes nos gobiernan. La crisis económica provocada por el ajuste brutal que lleva adelante Milei impacta de manera diferenciada en la vida de las mujeres y diversidades, para quienes se hace cada vez más difícil sostener su autonomía económica. Esa falta de autonomía representa un grave impedimento para muchas mujeres en situaciones de violencia, que no encuentran la manera de preservar sus vidas y las de sus hijxs por temor a no tener un techo donde dormir, o cómo poder darles de comer, y frente a este panorama desolador se ven obligadas a seguir conviviendo con sus agresores. El 30% de los femicidios cometidos durante este año ocurrieron en la vivienda compartida con el victimario.

Cada anuncio que realiza el Gobierno abre un nuevo plan de despojo sobre los cuerpos más vulnerados.

--Desde AQSNV nos parece fundamental hacer notar que las crisis económicas impactan de manera diferenciada sobre las mujeres y diversidades, quienes nos vemos en una situación de mayor precarización y vulneración de derechos en contextos como el actual, en el que además de ver amenazado nuestro derecho a vivir una vida libre de violencias, somos las más pobres entre los pobres, las más desempleadas y las más precarizadas.”

¿Qué discusiones se están dando en AQSNV en la búsqueda de estrategias políticas transfeministas que logren plantearse este año, en vistas al 3J y al próximo Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades, en Corrientes?

--Venimos abordando distintas discusiones, somos un colectivo diverso, integrado por compañeras que provenimos de amplios recorridos, experiencias y formaciones. Nos encontramos en muchas provincias de la Argentina y eso nos nutre de una mirada situada de la realidad que atraviesan las mujeres en nuestro país. Nos preocupa seguir visibilizando las formas más extremas que cobra la violencia machista y su relación con otras formas de violencia, y las discriminaciones motivadas por el género, que pasan inadvertidas o se encuentran naturalizadas y aceptadas socialmente, como la desigual distribución de las tareas del hogar y de cuidados, y la división sexual del trabajo.

Nos preocupa el nivel de violencia presente en los distintos ámbitos donde transitan las juventudes y cómo la violencia de género se trasladó a los entornos digitales, donde las pibas pasan muchas horas y se ven expuestas a nuevas formas de violencia, para las cuales aún no hay herramientas de abordaje y resolución. Ahí vemos lo poco preparadas que están las instituciones educativas y la sociedad en su conjunto, para contener a lxs pibes frente a estas situaciones.

“La potencia de los Encuentros Plurinacionales nos nutren y fortalecen”, resume Vivanco. “Sostenerlos es parte de la resistencia que tenemos que dar frente a los avances de la ultraderecha. Necesitamos amplificar nuestras voces”, expresa, con la necesidad imperiosa de proteger a través de redes transfeministas los derechos obtenidos. “Hoy más que nuca tenemos que dejar en claro la idea de que al odio y a la crueldad le oponemos amorosidad y solidaridad, y al proyecto deshumanizante de la ultraderecha le oponemos un proyecto de vida y felicidad para el conjunto de la sociedad. Nos mueve el deseo de la verdadera libertad.”