Desde su debut en 1998, Sex and the City se ha consolidado como un fenómeno cultural que definió a una generación con sus relatos sobre la vida urbana moderna. La serie, protagonizada por Sarah Jessica Parker en el papel de Carrie Bradshaw, siguió la vida de cuatro amigas en Nueva York mientras navegaban por desafíos personales y profesionales.

La serie original, basada en el libro del mismo nombre de Candace Bushnell, se transmitió en HBO hasta 2004. El éxito duradero de sus personajes motivó la producción de dos películas y varias secuelas televisivas que ampliaron el universo narrativo.

El regreso de la franquicia con la serie And Just Like That… en 2021 confirmó que el interés por las experiencias de Carrie seguía vigente. Estas nuevas entregas abordan temas actuales, conservando como eje central la amistad y las relaciones en la madurez.

Orden cronológico para los espectadores

Para seguir la evolución de la historia, se recomienda un orden específico. Primero, The Carrie Diaries (2013-2014), que explora la adolescencia de Carrie; luego, la serie original Sex and the City (1998-2004) y sus películas derivadas (2008 y 2010). Por último, And Just Like That… continúa la trama con enfoques más reflexivos y actualizados.

Quienes deseen explorar o revisitar estas historias pueden encontrarlas en servicios como Max, Prime Video y Apple TV. Esta accesibilidad garantiza que las tramas neoyorquinas sobre amor, carrera y amistad sigan conectando con audiencias nuevas y existentes.

Legado e influencia cultural

A pesar de recibir críticas mixtas, la franquicia mantiene su relevancia. Sus narrativas sobre diversidad, empoderamiento femenino y evolución social fueron innovadoras en los años noventa y aún resuenan hoy. La adaptación a nuevos formatos y perspectivas ha permitido que Sex and the City genere diálogos entre generaciones, reforzando su lugar en la cultura popular.