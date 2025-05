La Comisión de Amnistía del Gobierno brasileño, que analiza casos de persecución política, aprobó este jueves de forma unánime un pedido de indemnización presentado por la expresidenta Dilma Rousseff por las torturas que sufrió mientras estuvo detenida bajo la última dictadura (1964-1985) durante casi tres años.

"Esta comisión, en virtud de las facultades que le han sido otorgadas, la declara amnistiada por los políticos brasileños. Y, en nombre del Estado brasileño, se disculpa por todas las atrocidades que el Estado dictatorial le infligió a usted, a su familia, a sus compañeros de lucha y, en definitiva, a toda la sociedad brasileña", señaló en la sesión la presidenta de la comisión, Ana Maria Lima de Oliveira, en declaraciones recogidas por el diario brasileño Folha de S.Paulo. "También queremos agradecerle su incansable lucha por la democracia brasileña y por el pueblo brasileño. Muchas gracias por existir y por ser esa mujer a la que todos llaman 'Dilma, corazón valiente', agregó.

Rousseff, quien luchó por ese reconocimiento desde hace más de dos décadas, ahora recibirá una indemnización de 100.000 reales (17.800 dólares) en una sola cuota, precisó el relator del caso, el abogado Rodrigo Lentz. "Este no es un acto de clemencia del Estado (...) La amnistía es un instrumento de reconstrucción democrática y de reconocimiento del sufrimiento político como violencia de Estado. Nunca se podrá confundir con la impunidad las conspiraciones autoritarias contra el régimen democrático", afirmó Lentz, según recogió el medio O Globo.

"Justicia tardía"

Tras la decisión unánime, los presentes en la sesión aplaudieron y hubo gritos de "Dilma, presente". La exmandataria, quien no participó debido a que se encuentra en China cumpliendo con sus labores como jefa del Nuevo Banco de Desarrollo (NBD) del BRICS, también recibió mensajes de aliento en redes sociales. El senador del Partido de los Trabajadores (PT), Humberto Costa la felicitó por su lucha, pero dijo que aún así no hay motivos para estar feliz ya que es "justicia tardía". La diputada del PT, Ana Pimentel, afirmó que la comisión corrigió un error histórico sobre alguien que "estuvo en la primera línea de la lucha por la democracia y sufrió torturas y persecución política" y exclamó: "Por la memoria, la verdad, la justicia y la democracia. ¡Dilma es nuestro corazón valiente!".

La Comisión de Amnistía es un órgano de asesoramiento directo del Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía y se encarga de analizar las solicitudes de reparaciones de las personas perseguidas por la dictadura. Además de la solicitud de la expresidenta, la agenda de la sesión de este jueves tenía otras 95 solicitudes bajo análisis, informó Folha de S.Paulo.

La solicitud de amnistía fue presentada en 2002. El proceso avanzó, pero se paralizó mientras Rouseff fue presidenta (2011-2016). Posteriormente, el pedido fue analizado en 2022, y rechazado durante el Gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro. El exmandatario, en su momento, llegó a burlarse de Rousseff y declaró: "Tal vez un día, si un izquierdista regresa al poder, conseguirá una pensión".

Torturada y golpeada

La expresidenta tenía 22 años cuando fue detenida, por supuestos vínculos con un grupo de izquierda que se había alzado en armas contra la dictadura. Sus abogados alegaron que, además, su detención arbitraria le impidió continuar los estudios de Economía que cursaba en la época y le costó el empleo que tenía en una fundación estatal.



En una declaración de 2001 recogida por la prensa brasileña, la ex mandataria describió una serie de torturas a las que fue sometida en prisión. "Mi mandíbula giró hacia el otro lado (por los golpes), lo que me ha causado problemas hasta el día de hoy, problemas con el hueso que sostiene el diente. Me dieron puñetazos y el diente se movió y se pudrió", informó, según el periódico. "Después, (el capitán Alberto) Albernaz completó el trabajo de un puñetazo, sacándome el diente", añadió.

El pasado año, a raíz del aniversario 60 del golpe militar de 1964, Rousseff indicó: "Hace seis décadas, fuerzas reaccionarias y conservadoras se unieron, rompieron la Constitución, traicionaron la democracia, y eliminaron las conquistas culturales, sociales y económicas de la sociedad brasileña". Y remarcó: "En el pasado, como ahora, la historia no borra los signos de traición a la democracia ni limpia de la conciencia nacional los actos de perversidad de aquellos que exiliaron y mancharon de sangre, tortura y muerte la vida brasileña durante 21 años".