Franco Colapinto ya tuvo sus días de trabajo y reflexión post-Imola y previos al siguiente Gran Premio de Fórmula 1: Mónaco, el histórico callejero de la Máxima, que espera con sus estrechas curvas y difíciles estrategias de sobrepaso el debut del argentino por su pista. "Es uno de los circuitos más difíciles para adelantar, sin margen de error. Tengo muchas ganas de volver a la pista, ganar confianza y seguir desarrollándome con el equipo", fue el análisis del pilarense antes de subirse al Alpine para las primeras dos prácticas libres, que se realizarán este viernes a las 8.30 y a las 12 de nuestro país (transmiten Fox Sports y Disney+).

Imola, con la presión extra del debut, ya quedó atrás para Colapinto. Ahora llega el histórico trazado de 3337 kilómetros, con toda su belleza escénica, recorrido que se caracteriza por sus calles angostas, esas que fuerzan al límite la frontera entre el éxito y el error. El argentino se relame mientras espera que llegue el momento de empezar a ensayar: "Es un circuito histórico de la Fórmula 1. Manejar acá entre las paredes, aunque en carrera sea muy difícil de pasar, es siempre un placer". En pleno proceso de adaptación, el pilarense le reveló a ESPN que se apoya en su breve experiencia en la Máxima para palpitar lo que será la aventura en Montecarlo: "Me gustan los callejeros. Mónaco es un circuito de alta confianza, necesitás estar al fino, muy al límite, muy preciso… Yo capaz no tengo todavía esa confianza con el auto pero va a ir llegando de a poco y creo que después de lo que fueron Baku y Singapur el año pasado, que fueron las dos pistas más difíciles del año, estoy seguro de que me voy a poder adaptar".

La ventaja que tiene Colapinto, al igual que los novatos que se estrenarán en Mónaco con un auto de Fórmula 1, es que forma parte de la ventana europea más tradicional: tanto el argentino como los rookies han corrido en el circuito en sus categorías juveniles. Colapinto debutó en el circuito en 2023 como piloto de la Fórmula 3 y cosechó un cuarto puesto en la carrera sprint de la categoría (su mejor ubicación en Mónaco) y un sexto lugar en la carrera larga. Un año más tarde, el 2024, en la previa de su debut en el Gran Circo, alcanzó a ser parte del evento de la Fórmula 2 en el Principado: terminó quinto en la sprint y 13º en la versión larga de la competencia. La historia, sin embargo, es completamente distinta esta vez para el oriundo de Pilar: competir ahora con un monoplaza de Fórmula 1 y como uno de los 20 protagonistas de la elite del deporte motor será una experiencia definitivamente diferente para el argentino.

Mientras espere que inicien los ensayos, la multitud que sigue a Colapinto, a través de pantallas o de un codiciado viaje hacia su tour europeo con la Máxima, podría asegurar una cosa: al piloto que lleva el número 43 se lo ve tranquilo. Y esa es quizás la mejor imagen que puede llevarse su hinchada antes de que comience otro fin de semana de acción para el pilarense en el Gran Circo. Con esa tranquilidad que le permite brillar con su carisma se lo vio entre los flashes y la “red carpet” de Cannes cuando junto a sus compañeros pilotos fue parte del estreno privado de la película de la Fórmula 1, esa que llegará a los cines el próximo mes.

Así también se lo vio, concentrado y hasta risueño, enseñándole a cebar mate a su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien degustó sorprendido y elogió la bebida tradicional de Argentina. Y con el mismo semblante estuvo cuando le preguntaron sobre las agresiones que se dieron en redes sociales los últimos días: "Sé que son muy pocos los (fanáticos) que son agresivos, pero esos pocos hacen mucho quilombo. Tienen que tranquilizarse y bajar un cambio, unos cuantos capaz… Que sigan apoyando como siempre lo hacen, pero sin esos mensajes de odio ni comentarios negativos que afectan a los demás. Todos los fanáticos del mundo tienen que tranquilizarse un poco, el respeto es lo más importante". Con su sonrisa de siempre está en Mónaco Franco Colapinto, esa sonrisa que mejora cualquier adaptación, que conquistó al paddock de la Fórmula 1 y que ilusiona a Argentina una vez más.