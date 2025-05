El intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos, es el hombre al que todos buscan. Sin alinearse con ninguno de los grandes partidos de la provincia, está cursando su tercer mandato al frente de esa ciudad de la Cuarta sección electoral, la segunda en cantidad de electores de esa región del noroeste bonaerense. Ya levantó las banderas del vecinalismo y en 2023 fue tentado por Javier Milei, aunque prefirió quedarse en su ciudad. Ahora empezó a mover las fichas para llevarse alguna banca del Senado.

Este año la Cuarta pone en danza las siete sillas que aporta a la cámara alta y, ante la ebullición del peronismo y el descontento de algunos sectores radicales y del PRO con La Libertad Avanza, Britos vio la oportunidad.

En 2011 accedió a una banca por la cuarta sección electoral, de la mano de Francisco De Narváez, en 2015 ganó la intendencia con la boleta del Frente Renovador y en 2019 lo hizo dentro del espacio que encabezaba Roberto Lavagna a nivel nacional. En 2023, luego de ser tentado a competir por la Gobernación bonaerense para el naciente partido de los hermanos Javier y Karina Milei, peleó el tercer mandato con la boleta corta de su partido Primero Chivilcoy. Ganó.

Ahora, apareció en el radar del Movimiento Derecho al Futuro, aunque puso sus reparos. También encara el armado de una “tercera vía peronista” a la que busca sumar alcaldes de la UCR, del PRO y del peronismo díscolo del conurbano.

El miércoles recibió al gobernador Axel Kicillof, a la par de quien protagonizó un acto de entrega de 36 viviendas y de escrituras gratuitas en beneficio de familias que viven en ese partido.

“El día de hoy muestra que son muchos los esfuerzos que hacemos junto a la Provincia para continuar garantizando una mejor vida a nuestros vecinos de Chivilcoy", destacó entonces Britos. Aunque advirtió: "No estamos hablando de cuestiones electorales, sino de una convicción por ampliar derechos y dar respuestas en materia de seguridad, vivienda y educación”.

--Hubo una reunión con tres intendentes de la UCR y se habló de una alianza. ¿Cómo viene ese trabajo?

--Los intendentes de Lincoln, General Viamonte y Florentino Ameghino me pidieron una reunión para dialogar de temas regionales, cuestiones que nos afectan a todos como fue el caso del temporal, pero claro que también hablamos de política. Hace unos días nos encontramos con Fernando Gray (Esteban Echeverría), Joaquín de la Torre (senador provincial) y Juanchi Zabaleta (exintendente de Hurlingham), donde planteamos convocar también a radicales que no quieran hacer un acuerdo con Javier Milei y a dirigentes del PRO que no estén de acuerdo con La Libertad Avanza. Por eso aspiramos a que se sumen a este armado seccional, porque las elecciones de este año van a ser de ese modo.

--¿Qué forma va a tomar el armado, ya tienen nombre?

--No tenemos nombre todavía, pero varios de los que estamos participando sí tenemos partidos que nos permitirán competir local y seccionalmente. Si acordamos, el armado electoral lo tenemos.

--¿Usted iría como primer candidato a senador de este armado en formación?

--No estamos pensando aún en quiénes van a encabezar. Yo pienso mucho en el armado local, tener la preponderancia de Primero Chivilcoy en nuestro distrito. Si se llega a armar una propuesta seccional, en la parte de concejales y consejeros nosotros vamos a competir como Primero Chivilcoy, algo que está permitido por la ley y que se aclarará en el cierre de alianzas.

--¿Hubo comunicación con el intendente PRO de Junín, Pablo Petrecca?

--No, no hemos hablado hasta ahora.

--¿Cómo está la relación con el gobernador Axel Kicillof?

--Tenemos la mejor relación de gestión con Axel y lo electoral dependerá de lo que él decida hacer. Todos sabemos que con una parte del peronismo no tengo posibilidad de coincidir, siempre hemos sido adversarios políticos y son los que más se oponen a mí gestión. Personalmente no hay diferencias, pero sí de gestión y cómo vemos la ciudad. Si fuésemos juntos, las elecciones en Chivilcoy las ganaría La Libertad Avanza. Si Axel va con otro armado, evaluaríamos la posibilidad de acompañarlo, no solo yo, sino varios de los que estamos organizando este armado. No puedo hablar por todos, pero me consta que algunos están de acuerdo en competir junto a Axel. Si eso no pasa, seguiremos trabajando juntos en la gestión pese a no coincidir electoralmente.

--Usted fue mencionado como el candidato a gobernador de Milei en 2023. ¿Se le volvió a acercar La Libertad Avanza?

--En 2023 decidí no participar de ese armado, fue una decisión personal. Sebastián Pareja ha manifestado a sus referentes de la Cuarta sección que de ninguna manera él permitiría que yo esté en ese espacio y tampoco me han venido a buscar.

--¿Valora o se arrepiente de haberse bajado de aquella candidatura?

--No, no me arrepiento para nada. Yo le dije en la cara a Javier Milei, a Karina, Victoria Villarruel y otros dirigentes algo que se cumplió: que lo que estaba armando Carlos Kikuchi era algo que no iba a quedar dentro del espacio y yo no podía poner la cara como responsable de la Provincia para que después todos los dirigentes se fueran como se fueron; más allá de otras diferencias que tenía con ese armado que quedaron demostradas con el tiempo.

--¿Cómo vive el municipio la parálisis de obra pública y la caída de la coparticipación?

--Claramente impacta. La parálisis de las obras nacionales nos afectó mucho. Teníamos un Centro de Desarrollo Infantil (CDI) con 70 por ciento de avance que quedó frenado, viviendas con 90 por ciento de avance que se pararon y estamos buscando que las liberen para terminarlas nosotros o la Provincia, pero ni siquiera eso. Aún así, las cuentas municipales están ordenadas y hay que pasar el momento como ya hemos pasado otros.

--¿En qué consistió la visita del gobernador de este miércoles?

--Fue una visita muy importante porque se entregaron escrituras, patrulleros, una ambulancia, viviendas y se firmó un convenio para reparar el techo del Centro Universitario que se cayó en la tormenta anterior.

--¿Le gustaría ver recorridas del Presidente por los distritos?

--Nunca lo vi a Mauricio Macri en Chivilcoy en mis primeros años de gestión; nunca lo vi a Alberto Fernández en los siguientes y creo que no lo voy a ver a Javier Milei en los que quedan. Nuestras gestiones tienen que ser con la Gobernación y con algunos ministros nacionales, aunque está claro que para esta gestión nacional la decisión es no tener diálogo con los municipios. Me gustaría trabajar en conjunto con todos, pero si no hay respuesta del otro lado, no se puede.