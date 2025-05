No quedan dudas que Sex and the City es una de las series más representativas para una generación. La exitosa tira protagonizada por Sarah Jessica Parker finalizó en 2004 y se hiceron dos películas sobre la historia. Pero recientemente, la producción de HBO volvió a ser muy buscada en Google por varias razones. ¿Qué es lo que buscan los internautas?



Particularmente, el jueves 29 de mayo se estrenará la tercera temporada de And Just Like That: Un Nuevo Capitulo de Sex and the City, el reboot de la exitosa serie y que comenzó a ser transmitida en 2021.

Por ello, muchos desean ponerse al día y simplemente van por el reconocido nombre de la serie original para conocer detalles de lo que traerán los nuevos episodios tras dos años de ausencia.

Legado e influencia cultural de "Sex and the City"

A pesar de recibir críticas mixtas, la franquicia mantiene su relevancia. Sus narrativas sobre diversidad, empoderamiento femenino y evolución social fueron innovadoras en los años noventa y aún resuenan hoy.

La adaptación a nuevos formatos y perspectivas ha permitido que Sex and the City genere diálogos entre generaciones, reforzando su lugar en la cultura popular.

Qué es lo que más se busca en Google sobre "Sex and the City"

Sex and the City 2008 y Sex and the City Película

En 2008 se estrenó la primera película de Sex and the City, cuatro años después de la finalización de la serie. El largometraje contó con las cuatro estrellas de la serie: Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Cynthia Nixon, y Kim Cattrall, luego de varias idas y vueltas sobre problemas internos dentro del elenco. La cinta tuvo criticas mixtas, pero fue un éxito de taquilla, con una recaudación que superó los 415 millones de dólares.

Sex and the City: La Película se puede ver a través de la plataforma MAX, de HBO.

Gossip Girl

Gossip Girl es la famosa serie que se emitió entre 2007 y 2012, y no tiene una relación directa con Sex and the City, pero si cuenta con algunas características similares: sucede en Nueva York, hay triangulos y problemas románticos, hay moda, lujos y mucho drama. Esta producción también se puede disfrutar en MAX.

Seguí leyendo