Este sábado 24 de mayo, a las 21, en el Complejo Cultural Atlas, Mitre 645, la banda tributo Mr. Floyd se prepara para ofrecer una experiencia musical única y emocionante para los fans de la legendaria banda británica. Con una selección de los mejores temas de Pink Floyd, la banda recreará la atmósfera y el sonido de la banda original, transportando al público a una noche de música potente y épica.

Mr. Floyd es una banda tributo de la ciudad de Rosario que se enfoca en capturar la esencia y el espíritu de Pink Floyd, con una atención meticulosa a los detalles y una pasión por la música que nos inspira. La banda está compuesta por músicos experimentados que han trabajado con diversas bandas y proyecos.

El show contará con una selección de los mejores éxitos de Pink Floyd, incluyendo "Another Brick in the Wall", "Money", "Wish you were here", "Confortably numb", así como algunas rarezas y sorpresas para los fanáticos más acérrimos como "Shine on you", "Crazy Diamond", entre otros. La idea de Mr. Floyd es llevar el legado de Pink Floyd a todas partes y compartir nuestra pasión por la música de esta icónica banda con los fanáticos.

Mr. Floyd esta integrado por Leonel Labedzki en teclados y voz, Martin Croci en guitarra, Pablo Cesarini en bajo, Ronald Boettner en batería y Adriana Cena en coros.

Entradas en venta en el Atlas, de 9 a 20. Vía transferencia comunicarse al 3412 75-9725.