El gobierno nacional publicó este viernes una nueva regulación, la Resolución 1780/2025, del Registro del Programa de Cannabis (Reprocann) para usuarios, cultivadores para terceros y personas físicas o jurídicas en proyectos de investigación o desarrollo.

"Es una normativa que va a coartar los derechos adquiridos de los pacientes sobre todo y sienta las bases de lo que va a ser una cierta profesionalización de esta actividad, pero no es lo más negativo de la norma", inició el ingeniero cannábico Rodrigo Maltz en la 750.

La nueva disposición modifica la ley aprobada en 2017, la 27.350, que regula la investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor de la planta del cannabis y sus derivados.

"Lo que sí es perjudicial para la sociedad es que el Reprocann está parado", advirtió el ingeniero este sábado. Existen hoy 300 mil personas registradas, que eventualmente podrían tener problemas si la autorización vence, y más de 100 mil personas están a la espera de que el trámite sea aprobado.

En ¿Qué me contas?, el programa de Taty Almeida, Maltz explicó que las situaciones más complejas que trae la nueva normativa podrían tener efectos para organizaciones no gubernamentales que proveen medicina a pacientes que no pueden cultivar por sí mismos, la disposición aprobada este viernes trae consigo el endurecimiento de una serie de requisitos que, por el tamaño de las organizaciones en cuestión, excede las posibilidades reales de su cumplimiento; y, por otro lado, la afectación de otro sector que tiene un impacto sobre lo que denómino como "soberanía genética".

"Existen quienes desarrollan variedades de cannabis, semillas, esquejes, hay varias formas de propagar esta planta, y en Argentina tenemos más de 50 variedades inscriptas en el Instituto Nacional de Semillas (INASE) y eso se puede hacer porque tiene una autorización de la entidad para trabajar y registrar esa variedad", detalló el ingeniero.



El problema es que el próximo 31 de mayo esas autorizaciones vencen y aún no tuvieron novedades del Instituto Nacional de Semillas sobre qué va a pasar, si serán renovadas o no. "Estas personas van a pasar a la ilegalidad bajo la Ley de Drogas (Ley N° 23.737), que justamente en su artículo 4 y 5 habla de un uso legítimo y autorizaciones que da el Estado, pero si no se toma en la semana próxima una medida van a pasar a la ilegalidad y eso les puede traer problemas penales muy complicados", advirtió.

Consultado por la situación de requisas y presos por autocultivo o cultivo para terceros, concluyó: "Sí, hay muchos presos por cultivar, sobre todo en provincias en los que la información es más difícil que circule. Hay muchísimos casos de allanamientos y requisas, ayer me comentaban que en las estaciones de tren de la Ciudad de Buenos Aires están haciendo requisas al voleo, generalmente a hombres con mochilas, hay denuncias de vecinos por el olor y te mandan a la policía".