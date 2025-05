La clasificación para el Gran Premio de Mónaco tuvo emoción hasta el final: Charles Leclerc, que había dominado todas las prácticas, llegaba como el más veloz al cierre de la última qualy, pero el británico Lando Norris lo superó en los últimos segundos y conquistó la pole con su McLaren. No fue una buena jornada para Franco Colapinto y para Alpine en general, que tuvo un rendimiento flojo y a sus dos autos entre los más lentos del día: aunque el argentino clasificó último, se benefició de dos penalizaciones y largará 18º en la carrera de este domingo, que se desarrollará desde las 10 de nuestro país (transmiten Fox Sports y Disney+).

"Un día para olvidar", fue la conclusión que elaboró Alpine, que escribió esas palabras en su cuenta oficial de Instagram tras las tandas de clasificación. El rendimiento de sus monoplazas -tal como habían previsto sus pilotos- no estuvo a la altura este sábado del desafío de conseguir las mejores ubicaciones para la carrera del domingo. Colapinto, en la previa del fin de semana, había adelantado que veía al A525 flojo en las curvas de baja velocidad. Y Pierre Gasly, su compañero, fue tajante luego de la jornada del ensayos del viernes: "Estamos lentos".

Si bien había cierto misterio respecto de las pruebas como ese ensayo que en definitiva son -un momento importante de preparación y, sobre todo para Colapinto, de rodaje y construcción de su confianza al volante del Alpine-, luego de este sábado quedó en claro que el monoplaza de la escudería anglofrancesa llegó complicado para potenciarse en un circuito como el de Mónaco. Los números lo confirman: además de sus posiciones finales de la clasificación (Gasly fue 18º y Colapinto 20º), la mejor vuelta del francés (1m11s994) quedó a más de dos segundos del tiempo que llevó a Norris a adueñarse de la pole position y a establecer un nuevo récord del circuito (1m09s954). Hay que viajar hasta el Gran Premio de Miami, la sexta fecha del calendario 2025, para encontrar a Gasly otra vez tan retrasado en una clasificación; allí también finalizó 18º.

La palabra del líder de Alpine, Flavio Briatore, una vez finalizada la acción del sábado, evidenció que desde el equipo reconocen las debilidades del A525 sobre la pista de Montecarlo, más allá de lo que puedan hacer ambos pilotos. "Pensábamos que al venir a Mónaco seríamos más competitivos de lo que hemos demostrado hasta ahora este fin de semana. No ha sido un buen sábado y está claro que necesitamos mejorar y darles a los pilotos un auto más rápido y consistente", señaló el actual jefe del equipo.

Ambos pilotos, por su parte, expresaron su desazón. "Hoy no ha sido el día más fácil para nosotros -fue la conclusión de Colapinto-. Hemos tenido problemas con el ritmo del auto, sobre todo con los neumáticos blandos en las curvas lentas, donde nos encontramos con dificultades de tracción. Esperábamos poder sacarle más partido al auto, pero no ha sido así". El francés, por su parte, coincidió con el diagnóstico de su compañero: "Siempre es decepcionante quedar eliminado en la Q1, así que ahora mismo me siento triste por todo el equipo. Hoy nos faltó ritmo. Sin embargo, todo es relativo, ya que estuvimos a siete décimas del mejor tiempo de la Q1 y esa es la diferencia entre estar entre los diez primeros en la sesión o entre los cinco últimos y quedar afuera. Por alguna razón, somos demasiado lentos. El auto se mueve en los baches, nos falta agarre y, en general, nos deslizamos demasiado. Probamos diferentes configuraciones, pero no pudimos solucionar esos puntos difíciles".

Lo cierto es que la decepción de Alpine no fue la única este sábado. Ferrari, que había dominado todas las prácticas libres, se quedó sin la pole soñada en los últimos segundos de la tercera tanda clasificatoria, cuando en su giro final Norris superó el tiempo de Leclerc por 109 milésimas y le arruinó la fiesta al piloto local. Pero eso no fue todo para el equipo italiano: por un error en el mensaje vía radio de su ingeniero, Lewis Hamilton obstaculizó una vuelta rápida de Max Verstappen y, más allá de que no fue culpa del británico, los comisarios deportivos lo sancionaron con +3 posiciones en la grilla de partida del domingo: así, pese a haber clasificado cuarto en Mónaco (detrás de Oscar Piastri, líder del campeonato), el heptacampeón mundial largará séptimo. Verstappen, Isack Hadjar y Fernando Alonso resultaron beneficiados con la sanción y adelantarán un lugar en la grilla del Gran Premio, largando cuarto, quinto y sexto, respectivamente.

A esa penalización se suma la que le decretaron a Oliver Bearman (HAAS) por una falta grave durante los ensayos y otra dispuesta sobre Lance Stroll (Aston Martin), multado entre viernes y sábado con +4 posiciones, sanciones que en este caso favorecieron a los Alpine: Colapinto ganó dos posiciones y largará 18º y Gasly subió una ubicación y partirá 17º el domingo. Si bien alguna vez el histórico campeón brasileño Nelson Piquet comparó magistralmente la experiencia de correr en Mónaco con "andar en bicicleta alrededor de tu living", en referencia a sus calles extremadamente angostas y a esas paredes que se vienen encima del auto y dificultan los adelantamientos, para esta edición 2025 del Gran Premio la FIA estrena las dos paradas obligatorias durante la carrera para mejorar el espectáculo y agregarle picante a una competencia que puede volverse lineal y determinada desde la clasificación. A esa nueva regulación le tienen fe Colapinto y los Alpine para soñar, quizás, con dar la sorpresa y sumar. Como dijo Gasly: "Tenemos las dos paradas obligatorias, así que esto aún no ha terminado. Necesitamos que algo suceda y veremos qué podemos hacer para intentar remontar y acercarnos a los puntos. Hay muchos autos por delante para llegar al top 10, pero mañana podría ser interesante con alguna variación de estrategia. Veremos qué podemos lograr".