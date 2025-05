La gran Mercedes Morán logra una interpretación estupenda en La búsqueda de Martina, un muy doloroso drama premiado en el Festival de Mar del Plata, que tendrá su estreno comercial el jueves 29 de mayo. Dirigido por la cineasta brasileña Márcia Faria, el film narra la historia de Martina, una abuela argentina que lleva más de tres décadas buscando a su nieto, nacido en cautiverio durante los años oscuros de la dictadura cívico-militar. Su incansable búsqueda adquiere una urgencia dramática cuando recibe un diagnóstico de Alzheimer, enfermedad que amenaza con borrar sus recuerdos justo cuando aparece una nueva pista: su nieto podría estar vivo en Brasil. Martina emprende un viaje en el que pasado y presente se mezclan, transformando su búsqueda en una lucha contra el olvido. El elenco se completa con Adriana Aizemberg, Carla Ribas, Luciana Paes, Cristina Banegas, Stella Rabel. La película marca el debut como directora de largometrajes de Faria, cuya trayectoria incluye colaboraciones con grandes como Héctor Babenco y Walter Salles.

"Es una película que habla sobre la memoria de un personaje que precisamente la está perdiendo y va a Brasil para cumplir su último deseo. Me pareció que la idea del Alzheimer sería una metáfora perfecta para hablar de una forma muy personal, muy humana, pero que también tiene capas políticas porque habla de los dos países, tanto de Argentina como de Brasil, como un espejo con sus herencias terribles de los períodos de dictadura", cuenta Faria en la entrevista con Página/12, de la que también participa Morán. La realizadora cuenta que su madre tiene Alzheimer desde hace diez años y que cuando comenzó el proyecto, Gabriela Amaral Almeida -guionista junto a Farcia-, empezó a tener los síntomas de la enfermedad y fue diagnosticada con Alzheimer. "Con esto la película fue cambiando mucho para mí. Se fue se tornando cada vez más personal. Primero viene la parte humana, y después se agregan las capas políticas", refiere la directora.

-¿Por qué elegiste a Mercedes como protagonista, más allá de que es una excelente actriz y que tiene una trayectoria notable? ¿Qué viste en particular para el personaje?

Márcia Faria: -Lo que pasa es que Martina es un personaje que tiene una dificultad para hacerlo: está en el comienzo de la enfermedad. Muchas veces está lúcida, está bien, y muchas veces no está. Y, además, miente a las amigas que está. Entonces, son muchas camadas de interpretación que tienen que tener una profundidad. Es un personaje muy difícil de hacer. Y Mercedes es una actriz maravillosa, de un talento inmenso, que aportó en la peli una profundidad a Martina sin igual.

-Mercedes, ¿te atrajo la historia o también componer a una abuela de Plaza del Mayo? ¿Qué fue lo que más te sedujo de la propuesta?

Mercedes Morán: -Me sedujo mucho trabajar con Márcia. Me sedujo que una directora que no es argentina quisiera contar esta historia de las Abuelas. Y me pareció un guión muy original para hablar de la memoria, como un punto de vista desde el cual todavía no se había contado alguna de estas historias. Hablábamos con Márcia que Brasil empieza recién ahora. Después de la experiencia de Bolsonaro, el cine brasileño empieza a revisitar algunas historias, como la película Aún estoy aquí, de Walter Salles, también O agente secreto, de Kleber Mendonça Filho, que forma parte ahora del Festival de Cannes. Por supuesto que mi vínculo con las Abuelas siempre fue muy referencial, muy afectuoso y muy inspirador. Siempre me pareció que ellas son las protagonistas de una historia que, de alguna manera, esta elección de Márcia de contar una película así reflejaba eso: la importancia que le dan en el mundo entero, muchas veces a diferencia de lo que pasa en nuestro propio país, a esta gesta de las Abuelas, a esta búsqueda incesante por los nietos. Y me parecía muy interesante el personaje, difícil pero muy atractivo, por esta paradoja de ser un personaje muy fuerte -como creo que son las Abuelas-, con una gran fortaleza espiritual y física para llevar a cabo esta búsqueda, que se encuentra justamente en un momento de una gran vulnerabilidad. Tene esos matices de cómo combinar o cómo manifestar o expresar una gran vulnerabilidad por la que está siendo atravesada a partir de la enfermedad y sostener esta fortaleza para llevar a cabo esta búsqueda.

-Márcia, si bien la lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo trascendió la geografía argentina para ser conocida a nivel mundial, también es cierto que el tema de los bebés robados por la dictadura y los nietos recuperados por las Abuelas es algo muy propio de nuestro país. Es algo que identifica a la argentina sobre otras dictaduras latinoamericanas. ¿Por qué elegiste este tema y no uno vinculado, por ejemplo, con alguna historia de la dictadura en Brasil? ¿Cuándo empezó, si es que tiene una fecha, a conmoverte la lucha de las Abuelas?

M. F.: -Yo estaba buscando una historia para hacer mi ópera prima y ahí encontré un libro que se llama El clamor, y que habla de las dictaduras en América Latina. Y este libro, por supuesto, habla de los secuestros, de los nietos y nietas, que son criados como propios por otras personas. Esto me conmovió mucho. Y empecé a pensar una historia en que Argentina y Brasil funcionasen como un espejo hablando de los años muy duros que vivimos durante la dictadura, de cómo tanto Brasil como Argentina, lidiamos con esto o no lidiamos con esto. Entonces, para mí es una historia donde una mujer con su pulsión de vida, pero frágil también, con fuerza pero frágil, como una heroína silenciosa va a luchar contra el olvido y le dicen que tiene todo para se quedarse acá, pero va con esa fuerza que tiene para cumplir su última misión. Esto me pareció una metáfora perfecta para hablar de la historia de los dos países que tienen al olvido como un punto central con esa herencia de las dictaduras. Brasil no ha hecho o ha hecho muy poco del proceso de memoria y justicia. Estamos ahí sufriendo con esto.

-Mercedes, no componés a una abuela específica de la vida real. ¿Eso le quitó peso en tu cabeza a la hora de actuar o qué fue lo que tuviste en cuenta de la historia real de Abuelas que te haya ayudado en la interpretación?

M. M.: -A veces, interpretar algún personaje real termina siendo un poco limitante, porque tenés que hacer un esfuerzo por olvidarte de eso para ficcionar y poder imaginar libremente. En este caso, conté con la inspiración que, como te decía antes, me resultan tan inspiradoras las Abuelas, pero con una abuela en particular, como es la protagonista de la película que, a diferencia de todas las Abuelas, desobedece los protocolos de las Abuelas. Y es por esta urgencia que tiene ella con el tiempo y esta memoria que va perdiendo que no puede esperar el tiempo que sí han esperado pacientemente las Abuelas con los protocolos cada vez que aparece la información de que existe la posibilidad de recuperar un nieto: hay que esperar, hay que hacer los análisis genéticos. Esta abuela se diferencia. En ese sentido, ya la hacía diferente al resto de las Abuelas que conocemos, más allá de que cada una de ellas tiene sus particularidades. Yo conozco mucho a Estela, conozco mucho a Taty, por nombrar a dos de las abuelas más icónicas, y que son muy diferentes en su carácter ambas. Pero esto me ayudó mucho y me hizo sentir más libre, en ese sentido, porque Martina es una abuela que desobedece al conjunto de las Abuelas.





-¿Cómo trabajaron el contraste de la fragilidad del cuerpo en oposición a la fuerza, a la determinación que tiene la protagonista?

M. M.: -Decidimos con Márcia tomar un momento del proceso de la enfermedad porque en la medida en que va avanzando la enfermedad, la persona se pierde en ese universo de la memoria, vuelve a la realidad, toma conciencia de su desmemoria, vuelve hasta que, en algún momento, ya no vuelve más. Fue importante decidir cuál era ese momento para la interpretación. Entonces, este ida y vuelta hacía, o por lo menos, yo trataba de que cuando volvía, ella volviera a recuperar esa fortaleza de la que se alimentaba para ir en busca de su último deseo y, aunque esta trayectoria la encontrara frágil, se armaba con la fortaleza. Era la fortaleza lo que le permitía mentir, lo que le permitía ocultar este objetivo, lo que le permitía tomar la decisión de hacer este viaje sola y la fragilidad venía a pesar de ella.

M. F.: -En la peli son tres amigas: Mercedes, Adriana Aizemberg y Cristina Banegas interpretando tres mujeres muy distintas, muy diferentes, pero que tienen un vínculo muy fuerte para la narrativa. Un vínculo de amistad, un vínculo de afecto, un vínculo que las une y las hacen ser como un colectivo de resistencia. Esto está ahí también como una metáfora de las Abuelas, que son un colectivo de resistencia. Es importante decir que ella que está luchando con su cabeza, con todo, y que tiene una red.

-El tema del Alzheimer puede interpretarse como simbólico porque es una mujer que olvida, pero que no pierde la Memoria, con mayúscula. Quizás el Alzheimer puede representar las trabas y los impedimentos que tuvo que atravesar para seguir luchando por su nieto. ¿Ustedes lo ven así?

M. M.: -Todo lo que tiene que ver con las interpretaciones o las lecturas de la película es posterior al momento en el que la llevamos a cabo. Por suerte diría yo, ¿no? Porque las interpretaciones son inactuables, y son subjetivas. Para hacer algo más a partir de mí, yo intenté conectarme con estos períodos de la vida donde una va creciendo y van apareciendo algún tipo de limitaciones y cómo aparecen las resistencias a esas limitaciones y cómo uno empieza a correr límites. Yo creo que esta abuela que contamos en nuestra historia finalmente tiene un final feliz, por llamarlo de alguna manera, porque sin espoilear la película, ella buscando a su nieto se reencuentra con su hija. En algún lugar de su universo sentimental, yo creo que lo que le da fuerza es su hija. Imagino yo que los grandes motores de las Abuelas para encontrar a sus nietos son las hijas desaparecidas. Entonces, esto que decía Márcia, en esta historia el grupo de Abuelas como asociación no está porque ella se abre sola, pero sigue teniendo una red de mujeres, estas dos amigas, y la inspiración y el motor siguen siendo los hijos. Así que cuando vimos la película con Estela de Carlotto y con parte de Hijos, ellos se sintieron tan conmovidos por la historia y por poder imaginar más precisamente lo que habrán sido las historias de algunas abuelas, de las que tienen algún conocimiento, que hicieron la búsqueda solas por distintos motivos, porque vivían en otros países y de las que no tienen información. El hecho de que esta película las haya acercado a esa imaginería que tienen con estas otras mujeres, y las haya hecho sentir afectivamente más cerca para nosotras fue como que el objetivo de la película ya se cumplió.

M. F.: -Además de lo que ha dicho muy bien Mercedes, hay algo en el Alzheimer que, por más que la enfermedad avance, que va, que va, que va, hay algo que permanece que es el amor. No se olvida el amor que siente en la conexión con su hija. Entonces, esto es una idea, un sentimiento que me movió mucho en la dirección de que Martina se olvida de muchas cosas, pero hay algo que no se olvida.

-Mercedes, hace poco interpretaste a una mujer que tenía Parkinson, en Elena sabe. ¿Encontrás algún punto de conexión entre los personajes o la forma de trabajar la enfermedad en pantalla, más allá de que son historias muy distintas?

M. M.: -Bueno, el Parkinson es una enfermedad que afecta mucho el comportamiento físico. El Alzheimer es una enfermedad que es más interna, de alguna manera. Pero sí en cuanto a poder entender o empezar a entender cómo puede lidiar una con los límites que te pueden poner las enfermedades. Más allá del destino final de la enfermedad, hay un momento que a todos nos sucede: cuando somos diagnosticados con alguna enfermedad sabemos que es un proceso. Y ambas tienen procesos bien diferentes, pero pero se conectan directamente con los límites. Ambos personas son mujeres fuertes, que fueron independientes, que establecieron luchas en sus vidas y que las enfermedades vienen a atacar puntualmente esa independencia, esa solvencia, esa funcionalidad que ambas tuvieron y de la que se agarran para poder seguir.

-Marcia, ¿cómo se se visualiza desde el exterior cada vez que un nieto es recuperado? ¿La prensa le da lugar a la noticia?

M. F.: -En Brasil muy poco, pero yo tengo muchos amigos acá y sigo mucho las noticias de Argentina, pero hay un movimiento en Brasil, que hicieron hace unos años, estuvieron ahí en la Embajada, para que este movimiento se haga allá también. Todos los que saben de esto, se conmueven, se sienten muy tocados con todo lo que pasa acá.

-Mercedes, ¿qué sentimientos te despertó Victoria Villarruel cuando dijo que en los últimos 40 años a los argentinos nos contaron mentiras y del desprecio a Estela que hubo por parte del poder?

M. M.: -Una enorme tristeza. Una tristeza y cualquier sentimiento que te pueda despertar una mentira oficial, una injusticia así.