Tras la elección de CABA el domingo pasado y los cinco comicios anteriores --Santa Fe, Chaco, Jujuy, Salta y San Luis--, quedan flotando varios interrogantes. ¿El ausentismo llegó para quedarse?, ¿El PRO está en proceso de desaparición?, ¿La Libertad Avanza (LLA) efectivamente avanza?, ¿El peronismo está en declive?. La mayoría de los consultores y asesores en campañas electorales creen que los ciudadanos están decepcionados con la política, que los jóvenes que apostaron a Javier Milei o al peronismo o al PRO no fueron a votar porque no tienen expectativas en que las cosas mejoren. Y es posible que ese fenómeno continúe. En paralelo, los consultores no son unánimes respecto del PRO. Algunos creen que quedará como un fenómeno marginal; otros que va a revivir ante una eventual caída de LLA. El peronismo, por su parte, vive una situación de crisis por las distintas fragmentaciones: con algunos gobernadores cercanos al gobierno y la interna desatada en la Provincia de Buenos Aires. El fondo: una cuestión de identidad, la falta de una propuesta que emocione, que enamore. Finalmente, el proyecto libertario avanza, con muchos límites y dudas, redondeando algo así como el 30 por ciento de los votos en octubre. El gran interrogante es si podrá ganar en territorio bonaerense.

Las conclusiones surgen del diálogo de Página/12 con algunos de los más conocidos encuestadores y consultores en campañas electorales. En la mayoría de los casos, esos consultores tienen opiniones coincidentes, aunque también polemizan alrededor de varias discrepancias.

¿El ausentismo llegó para quedarse?

“El ausentismo no es un fenómeno nuevo --dice Hugo Haime, de Haime y Asociados--, lo tuvimos en la crisis de 2001. También en 2021 y se seguirá manifestando en la medida en que la política se aleja de los problemas de la población. Además, tuvimos elecciones de cargos locales sin relevancia: el electorado no entendía lo que se votaba. Igual, advirtamos que, en el caso de CABA, en el padrón del domingo había 500.000 extranjeros, porque votan en elecciones locales. En 2021 y 2023 el padrón eran 2.500.000 y este domingo 3.000.000”.

Federico Aurelio, de Aresco, coincide en el punto central: “hay una clara desconexión entre la agenda de la gente con la agenda de la dirigencia. En la dirigencia hubo 17 espacios políticos en CABA que hablaron entre sí, no discutieron los problemas de la gente. La gente no solamente no se enganchó, sino que se fue desconectando, fue aumentando la cantidad de gente que te decía que no tenía ganas de ir a votar a lo largo de la campaña. El ausentismo en octubre parece que será mayor al habitual”.

Analía del Franco, de Del Franco Consultores, está de acuerdo con el concepto, pero es aún más dura. “El ausentismo ya está entre nosotros, viene del escepticismo respecto de la política y de la mala imagen de las instituciones donde la gente piensa que no hacen nada, que se roban la plata, que se aumentan los sueldos. A eso agreguen un presidente que habla mal de la política, de la casta. El retroceso parece lógico”.

Santiago Giorgetta, de Proyección, hace un análisis más político y social: “el ausentismo va a ser parte de la dinámica electoral de este año. No votan sectores que apoyaron a Milei en 2023, hoy están desencantados y no encuentran una respuesta en otra fuerza. Y están los votantes del peronismo que no ven que hoy responda a sus problemas cotidianos. Todo eso en los sectores de menores recursos”

También Roberto Bacman, del CEOP, ve relación entre el no-voto y una franja etaria y política. “El ausentismo se da especialmente en hombres de 16 a 30 años, de los sectores humildes. Son los más alejados del mileismo. El ajuste los agobia, no llegan a fin de mes y no tienen expectativas. Crece su odio y resignación. Están decepcionados con Milei, con el peronismo y con el PRO”.

Finalmente, Artemio López de Equis, afirma que, como los que no van a votar provienen de los sectores más pobres, se favorece a los de mayores recursos. “La ciudadanía advierte que nada de los que decida con su voto finalmente impactará sobre el rumbo de las políticas públicas. No es ya caída del voto positivo por rechazo o bronca como en el año 2001 donde al menos se ponía la feta de salame en el sobre, esto es puro desencanto. Para colmo, el ausentismo se observa con mayor intensidad en los sectores humildes, lo que genera una especie de voto calificado de los más ricos. El sueño húmedo del bloque dominante”.

¿El PRO va camino a desaparecer?

Del Franco es la de definición más contundente: efectivamente ve que el PRO está en camino a la desaparición. “Está en el peor de los mundos porque, por un lado, está absolutamente en todo de acuerdo con Milei, pero Milei no le da cabida. En paralelo, se le están migrando gran cantidad de dirigentes. Veremos que sucede en terreno bonaerense, pero le veo pocas chances de sobrevivir. Por supuesto que habrá quienes quieran seguir con la bandera amarilla, pero va a ser reducido, en una situación de marginalidad”.

Para Bacman, “el PRO se desposicionó. No es opositor ni oficialista. Es una especie de colaboracionista, aportándole diputados y senadores a decretos y leyes extrañas, por ejemplo, en contra de los jubilados. En la semana que pasó, LLA fue feroz con el PRO y, pese a eso, Macri se fue a Europa y lo llamó a Milei para felicitarlo, dando a entender que acepta las condiciones para plegarse a LLA en la elección bonaerense. Finalmente, terminó en el Congreso no dando quórum en una sesión para votar proyectos para los jubilados”.

Aurelio percibe el deterioro del PRO, pero alguna posibilidad en el horizonte. “El macrismo transita una crisis importante, salió tercero en CABA y no tuvo relevancia en las elecciones provinciales. No tiene gran perspectiva, su mejor destino es acordar con LLA. Si va por fuera, estará por debajo de los 10 puntos. Ojo que tiene gobernadores e intendentes que están bien posicionados, por lo que intentará reposicionarse, sobre todo, ante una caída de LLA".

Haime coincide que el macrismo está a la baja, pero también percibe que no está tan claro que el electorado se pase a LLA. “El PRO está claramente en retroceso. Sin embargo, su electorado no termina de identificarse plenamente con Milei, a tal punto que fue gran parte del electorado del PRO el que no se hizo presente el último domingo en CABA. Aunque no salte a la vista y se crea que fue en el Sur, comparativamente con 2021, la zona Norte de la capital fue en donde más creció la abstención electoral” .

El más categórico en cuanto a que el partido amarillo persistirá es Giorgetta. “No creemos que sea ni el final del PRO ni la victoria definitiva de Milei por sobre el espacio de Macri. El votante de clase media alta entiende que la fuerza para vencer al kirchnerismo hoy es LLA, pero eso no va a hacer que el PRO desaparezca”.

Artemio López piensa que el PRO trascenderá, pero trasvasado a LLA, casi como una herencia mafiosa. “Efectivamente el PRO tiende a angostarse electoralmente, pero su agenda fue la cabecera de playa del desembarco neofascista en el país. En esa dimensión de análisis, la Ndrangheta y su brazo criollo, Mauricio Macri, han triunfado aunque su reconocimiento hoy sea escaso. El crimen no paga y el calavera no chilla”.

¿LLA es la nueva fuerza dominante?

Aurelio evalúa que la fuerza de Milei efectivamente avanza, pero pone un signo de interrogación en la Provincia de Buenos Aires. “Fue el único espacio nacional que tuvo alguna presencia electoral y ganó CABA. Viene creciendo y va a crecer y ganar legisladores nacionales, provinciales y concejales. Lo único que surge es que en Provincia de Buenos Aires el PJ está mejor que a nivel nacional y LLA está peor. A eso hay que prestarle atención”.

Haime también marca ciertos límites. “LLA es la nueva fuerza emergente, que luego de vencer en las elecciones presidenciales se va a ir expandiendo en las distintas provincias. La gran pregunta es hasta donde se expandirá. Podrá llegar a porcentajes importantes ¿solo con el color violeta o para eso debe realizar alianzas políticas tanto con los gobernadores como con el PRO y el radicalismo”.

Giorgetta da un diagnóstico categórico, con porcentajes. “Entendemos que LLA va a pasar este proceso con un piso del 30 por ciento, piso de minorías intensas que le permiten consolidar núcleos duros y que le dan resultados satisfactorios en un escenario de fragmentación electoral. En ese sentido, entendemos que puede llegar a tener una buena performance, sobre todo en la Provincia de Buenos Aires, donde con 35 a 40 puntos puede llegar a imponerse en la madre de todas las batallas”.

Del Franco sostiene que LLA es un oficialismo que se hace sentir. “Ganó con 30 puntos la elección de CABA, pero tampoco es para descorchar. Ha generado mucha energía, autocrédito y en algunas provincias siguen teniendo respaldos, pese a que la gente se queja. El criterio del votante es ‘voy a seguir apoyando porque no hay otras opciones’. De manera que tendremos a Milei apareciendo en el centro de la escena en las elecciones y estamos ante un partido oficialista vigente.

Finalmente, Artemio López es el que más relativiza el momento libertario. “La Libertad Avanza pero no demasiado. Las cinco elecciones acontecidas hasta hoy, el 23 por ciento del padrón nacional, muestran que la fuerza neofascista sólo se impone en la capital de Salta y CABA, donde además los votos que obtiene son escasos. Recordemos que Manucho Adorni ‘gana’ con el 16 por ciento de los votos sobre el total del padrón habilitado. Para tener una idea de la penuria de representación que esto supone, pensemos que en octubre del año 2001, Rodolfo Terragno también ‘ganó” CABA con el 12 por ciento de los votos habilitados. Otro deseo del bloque dominante”.

¿El peronismo está en declive?

Para Bacman el peronismo efectivamente está en una situación preocupante. “Es una fuerza que vive internas abiertas en todos lados, con gobernadores colaboracionistas y una fuerte crisis de identidad. Necesita generar una narrativa alternativa que vuelva a convencer, a emocionar, con un modelo distinto, que plantee una vida más positiva para el 70 por ciento que hoy tiene una situación gravísima porque no puede llevar la comida a casa”.

“El peronismo está en crisis --diagnostica Haime-- no termina de saldar su derrota y no logra resolver las diferencias internas. En la medida que se presenta separado, pierde potencia. También la pierde en la medida en que no logra hacer una propuesta que no repita los errores del pasado. Sin embargo, tiene un electorado que se hace presente a través de distintas facciones. Si miramos Chaco, la suma de los dos peronismos daba un empate con el oficialismo. En CABA no solo no retrocedió, si lo comparamos con 2021, sino que Santoro gano en el centro y el Sur”.

“El peronismo hizo una mala elección en las primeras cuatro elecciones provinciales e hizo una elección que no fue mala en CABA --señala Aurelio--. La perspectiva nacional es de una elección que puede tener un piso de 30 puntos, si no se divide. Seguirá siendo el principal espacio opositor como fue en la elección 2023. Hay que ver cómo evoluciona de acá a octubre y como se configura para 2027”.

Como es habitual, Artemio López sostiene que el peronismo debe volver al camino del liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner. “En la medida que intenta renunciar a su componente kirchnerista encarnado en CFK, el plexo nacional del peronismo efectivamente se opaca y replica el patrón de comportamiento de la UCR: experiencias provinciales y municipales exitosas, sin expresión nacional. Una fiesta de cumple para los sectores dominantes”.

Precisamente, Del Franco hace eje en la cuestión de conducción del peronismo. “Creo que hay una crisis interna de liderazgo, tanto para afuera como para adentro, con lo cual hay mucha independencia por parte de los diferentes sectores internos. Viene de una derrota fuerte en 2023 y yo entiendo que es un proceso que tendrá una situación probablemente medio crítica en esta elección de octubre, en la que deberá resolver algunas cuestiones internas. Pero no lo veo en retroceso, lo veo en un proceso de rearme”.

Por último, Giorgetta no rehúye al diagnóstico. “El peronismo se encuentra en retroceso, de eso no hay dudas. Al sector más dinámico del peronismo kirchnerista hoy le está costando mucho sintonizar con los reclamos de su propia gente. Por otro lado, el peronismo que niega al kirchnerismo, también está generando muchas dificultades para poder establecer nexos sólidos con su base electoral. En concreto, no logran consolidar núcleos duros ilusionados”.

Como se ve, la mayoría de los interrogantes están abierto y las respuestas confluyen hacia la elección clave, la bonaerense del 7 de septiembre y luego la de diputados y senadores en octubre, en ese mismo territorio. Parece claro que LLA tendrá más legisladores, el PRO quedará cerca de la nada y habrá ganadores distintos en distintas provincias. Pero el análisis central, la batalla decisiva, se desarrollará en la Provincia de Buenos Aires.