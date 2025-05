Educación desfinanciada: el retiro del Estado en educación afecta salarios docentes, infraestructura escolar y programas de inclusión. El sistema público está saturado y abandonado.



“Todo esto sucede mientras el Gobierno Nacional ignora sistemáticamente los reclamos de provincias y municipios, rompiendo el principio de diálogo democrático y violando el pacto federal que estructura nuestra Nación”, dijeron.

“Como dijo el Papa Francisco: “el verdadero poder es servir”. Es construir futuro, no empujar a la desesperanza. Por eso, desde la FAM exigimos y pedimos una reunión urgente con el presidente de la nación y un cambio de rumbo inmediato: Que se restituyan los fondos recortados a las provincias y municipios Que se restablezca el diálogo institucional. Que se respeten la Constitución, la división de poderes y el federalismo. Es por amor a nuestras comunidades, a nuestras ciudades, a nuestros pueblos y a la Argentina que hoy levantamos la voz con firmeza y responsabilidad. Sin recursos no hay derechos. Sin federalismo no hay democracia. Gobernar es cuidar, no ajustar”.