Ni reina, ni emperatriz ni gran bestia pop. Desde este fin de semana último, Lali Espósito pasó a convertirse en “la gladiadora del pop” argentino. El rótulo se lo legó nada menos que alguien que conoce sobre el tema, amén de que ayudó a cimentar las bases de la cultura pop a la manera local: Moria Casán. Sucedió el sábado, ante 50 mil personas, durante la alocución de “La One” en la primera de las dos funciones (ambas agotadas, a las que se agregó una nueva, pautada para el 6 de septiembre) en Vélez con las que la cantante presentó su flamante álbum No vayas a atender cuando el demonio llama (2025). La actriz, presentadora y otrora vedette también repitió el domingo, al igual que el resto de los invitados que le inyectaron color y vigor a una performance a la que no le faltó absolutamente nada.

Aunque se entregó en cuerpo y alma en el primer show de esta vuelta al predio de Liniers, donde ya había estado en 2022, la artista guardó resto para la secuela. A tal punto que en el segmento dance del espectáculo, en el que no paró ni un minuto (de la misma forma que su cuerpo de baile), desde el campo se escuchó a alguien decir: “La veo y me canso”. Y es que Lali no tomó los recaudos para encarar este espectáculo: se preparó toda su vida para este momento. Por eso, pese a que la emoción la embargó en varios pasajes, se plantó en el tablado tal cual campeona. Como la que avisa no traiciona, previo a interpretar el tema “N5”, incluido en su álbum anterior, Lali (2023), la cantante le preguntó a la muchedumbre: “¿Están listos para esta noche?”.

Lali junto a Dillom.





Antes del final de la canción, una de las más rockeras del repertorio (en su remate revisitó la parte instrumental característica de “Killing in the Name”, gran clásico de banda estadounidense de metal alternativo Rage Against the Machine), Lali protagonizó una coreografía con una energía muy sexual que decantó en un beso con una de sus bailarinas. Fue el único instante que rescató de su “Chape Tour”, marca registrada de sus recitales, en el que transa con artistas invitados, fans o a quien tenga adelante, ya sea hombre o mujer. Si bien más tarde amagó con hacerlo en una de sus peroratas, sólo surgió en ese momento. Es quizás el sello “argento” de la puesta, porque la dinámica de su recital no dista de las de otras iconos del pop, como Shakira. Miley Cyrus, Rihanna o Taylor Swift (pero sin casas o bosques instalados en medio del escenario).

Así como en la jornada anterior, la presentación del disco largó con el electro rock “Lokura”, inspirado en “Locura” Villanueva, mítico barrabrava de Huracán. Le siguieron por otros temas de este quinto trabajo, como el pop de alto calibre “Sexy” y “Tu novia II”, en el que la volvió a rockear, consecuente con la consigna de su flamante disco. Aunque en el medio mechó “2 son 3”, de su álbum anterior, pero con una impronta afín. Tras cambiar ese outfit encuerado negro con el que apareció en escena por un vestido, y mientras sus bailarines se tomaban un descanso tras ese intenso inicio, la nativa del barrio porteño de Parque Patricios desenfundó el latinoso “Obsesión”, escoltado por el R&B “Diva”. Para después apelar por el pop de matiz “morriconiano” “Morir de amor”, que evoca asimismo el perfil sensible de Amy Winehouse.





Entonces apareció el primer comensal de la noche, Dillom, para hacer el rock que grabaron juntos en No vayas...: “33”. Esta sociedad no hizo más que consolidar una subescena local cada vez más creciente: el “Freak Power”, de la que forman parte también otros artistas como Marttein o BB Asul. Esta avanzada le dio visibilidad a esa juventud periférica que hasta ahora no tuvo voz, esos “raritos” cuyos gustos e ideas no tenían cabida en el establishment. A propósito de esto, acto seguido, irrumpió Moria Casán, una vez que se escuchó (y leyó en las pantallas) el mensaje que grabó para el tema “¿Quiénes son?”. La diva, fiel a su encanto, emuló algunos pasos de la coreografía, cantó y hasta tuvo la osadía de aprovechar esa vitrina para promocionar su inminente obra de teatro.

Literalmente, Lali se puso los guantes de boxeo en “KO”, donde tiró un jab detrás de otro frente a la steadycam. El resto de su cuerpo de baile de sumó en el pop electrónico “Baum Baum”, y nuevamente la dejó sola en su respetuoso cover de “Loco un poco”, hit firmado por Turf, para el que invocó al vocalista de la banda, Joaquín Levinton. Apenas terminaron, hubo otro cambio de outfit. Pero en este caso fue el más funcional: la cantante salió con un bañador entero para protagonizar algo similar al “baile de la silla mojada” (inmortalizado por la película Flashdance), en complicidad con uno de sus bailarines, con el que alternó roles en el mueble. Eso aconteció en “Ahora”, a un paso de la música urbana, lo que además marcó la conclusión del cuarto acto (en total fueron siete) del show.

El siguiente bloque estuvo dedicado principalmente a la balada, de lo que dio fe la cruda y aguda “Incondicional”. Flanqueada por “Perdedor” y “Ego”, con un repique de tambores afín al de la explosión de “In the Air Tonight”, hit de Phil Collins, sirviendo de punto de partida para el desarrollo de uno de sus éxitos seminales. A tal instancia que bajó hasta el campo para interpretarla con el público, aunque al terminar pidió cantarla una vez más, esa vez a capella. De pronto, esa banda impecable, que tuvo al bajista Juan Giménez Kuj en el rol de director, abandonó el tablado, y Lali, acompañada por la guitarrista Chipi Rud (el tándem de violeras lo completó Lu Torfano), se acercó hasta el medio de la pasarela para desenvainar una emotiva y desgarradora revisita a “No hay héroes”.

Con Moria Casán como invitada.





Para unificar al relato, se recurrió a interludios con videos alusivos al nuevo disco. Uno de ellos levantó el telón del segmento dance, con Miranda! como invitados en “Mejor que vos”, secundado por el funky “Histeria”, que estuvo entre los clímax de las poco más de dos horas de espectáculo. Y subió aún más la temperatura al lado de Taichu en “SOS”. “¿Quieren un poco más de fiesta?, preguntó, y se la dio a esa multitud efervescente con “Sola”, “Motiveishon” y “Como tú”. El alud fue tan fuerte con que la gente reaccionó cantando consignas contra Milei. No obstante, lo más político estaba por venir gracias a “Soy”, que tuvo en escena a drag queens y chicas trans, lo que devino en el “olé, olé”. Aún quedaban por hacer "Disciplina", “Plástico”, el megahit "Fanático", “Pendeja” y una reinvención de “No me importa” que incluyó al Himno Nacional Argentino, pero a esa altura Lali ya había hecho historia.