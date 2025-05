Desde el lunes 2 de junio, la Empresa Provincial de la Energía dejará de cobrar las facturas en sus oficinas. Los usuarios solo "podrán abonar a través de las diversas plataformas digitales, los servicios como Rapipago, Pago Fácil, Cobro Express y Mercado Pago, además del débito automático o mediante CBU", indicó un parte de prensa del gobierno provincial. El objetivo es que los clientes regulares, con sus pagos al día y que no necesiten llevar a cabo otros trámites ante la EPE, no concurran a sus oficinas comerciales para pagar por ventanilla. Esa posibilidad ya no existirá y tampoco lo estará para quienes, por falta de pagos en tiempo y forma o pedidos de financiación, necesiten exponer su situación ante la empresa.