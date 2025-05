“Todos los políticos vienen a pedirme plata, pero ninguno se anima a sacarse una foto conmigo”, se lamentaba recurrentemente Jorge Castillo, que volvió a ser detenido en el marco de una causa por lavado de dinero que data de 2017. Se trata justamente del tipo de delito que tanto el presidente Javier Milei como su ministro de Hacienda, Luis Caputo, reivindican como heroico e intentan facilitar, al desmantelar al país de los organismo encargados de los controles fiscales.

Proclamado por los medios como El Rey de La Salada, Castillo se reivindica militante y afiliado radical de toda la vida. Su oficina de la calle Azamor, a la vuelta de la feria, está presidida por fotos de Arturo Illia, Raúl Alfonsín y Ricardo Enrique Bochini. Allí, en una sala de espera se mezclan aspirantes a feriantes, vecinos humildes en busca de ayuda, candidatos necesitados de apoyo y hombres de negocios de pelaje variopinto.

Cuando llegó 2015, Castillo no estaba conforme con el resultado de la convención de Gualeguaychú, que ató la suerte de la UCR a la del PRO pero, orgánico, se alineo enseguida. Él mismo manifiesta haber realizado cuantiosos aportes a la campaña de María Eugenia Vidal ese año. Sin embargo, esa generosidad no le garantizó impunidad sino todo lo contrario.

El año 2017 fue, en la provincia de Buenos Aires, el año del “combate contra las mafias”, por parte del gobierno amarillo y sus aliados mediáticos. Las espectaculares detenciones de sindicalistas como Omar “Caballo” Suárez de los Portuarios o de Juan Pablo “Pata” Medina de la UOCRA regional La Plata, terminaron de redondear el contexto en el que fue detenido Castillo.

“Detenido no, secuestrado”, afirmó ante quien quisiera escucharlo. “Soy una persona pública, hasta salía en televisión. Si me querían llevar preso, conocían mis movimientos. ¿Qué necesidad había de venir a buscarme a mi casa en plena madrugada, delante de mis hijos?”, razona, y se justifica así por haberse defendido a escopetazos de lo que creyó era un secuestro extorsivo.

Castillo atribuye su suerte a la denominada mesa judicial bonaerense, en la que tuvieron papeles preponderantes el entonces ministro de Seguridad, Cristian Ritondo y el procurador general, Julio Conte Grand.

"Me reuní con Pablo Rochetti, que trabajaba en el ministerio a las órdenes de Ritondo, tres veces, todas a pedido de él. Me pidieron parte de la recaudación para financiar la política, me negué y por eso me como este garrón", comentó a Buenos Aires/12 en una ocasión anterior.

Castillo agrega detalles que dan verosimilitud a su relato. "La última vez, comimos en una parrilla que está en avenida Provincias Unidas, cerca de General Paz. Pagué con tarjeta de crédito, a propósito. Debería ser fácil corroborar lo que estoy diciendo". Además, aportó fotos que muestran al actual presidente del PRO bonaerense con el anterior fiscal de la causa, Sebastián Scalera, en Miami.

Ese mismo año, meses más tarde, estalló la causa de los aportantes truchos, un mecanismo ideado por el PRO bonaerense para blanquear dinero en efectivo utilizado durante la campaña, a partir de datos de ANSES de beneficiarios de distintas prestaciones sociales. Recientemente, la Corte Suprema confirmó las multas contra el partido amarillo por esas irregularidades administrativas, mientras continúa la causa penal.

Sobre Castillo pesa una serie de procesos judiciales, pero también provee al barrio de medicamentos a través de una farmacia social y sostiene comedores populares. Aunque vive en un country de Luján, nunca dejó de ir a Ingeniero Budge, en Cuartel Noveno, la zona más pobre de Lomas de Zamora, hasta que una medida perimetral se lo impidió.

Antes de que una agresiva política logró dotar a cada feriante de un posnet, hace ya una década, casi todo el movimiento comercial se hacía allí en dinero físico. Esa particularidad convertía a las ferias en blanco predilecto de la AFIP, y a los feriantes y clientes, en víctimas de violentos robos. Pero, además, atraía especialmente a la política, que esperaba llevarse una bolsa de residuos bien cargada, en las vísperas de cada campaña electoral.

Entre 2011 y 2013, Castillo tuvo una relación oscilante con la secretaría de Comercio Interior. Primero fue acusado de tener una cueva y vender dólares. Desestimada esa denuncia, el modelo de negocios de Castillo, basado en mucho volumen y márgenes de ganancia mínimos, fascinó a los funcionarios a cargo de esa agencia.

Así se convirtió entonces en un aliado imprescindible a la hora de conocer los costos de los distintos bienes y cadenas de producción, la única manera de despejar equis y conocer los reales márgenes de ganancia de las empresas, a la hora de controlar precios y combatir la inflación.

En esa época, la feria incorporó un área para la venta de alimentos frescos y cerró un acuerdo con El Rey de la Carne, Alberto Samid. Todo bajo el lema “precio justo, trabajo digno”, que adoptó la forma de sello y se multiplicó en carteles, remeras, gorros, parabrisas de autos, fotos de perfil y estados de Whatsapp.

La génesis de La Salada

Las grandes marcas de ropa, nacionales e internacionales, tercerizan su producción en pequeños talleres del conurbano, generalmente propiedad familiar de inmigrantes bolivianos. Si las relaciones entre ambos eslabones de esa cadena son hoy desiguales, en los noventa eran directamente abusivas.

La práctica habitual de las marcas consistía en diferir los pagos hasta 180 días con cheques posdatados. Tras las sucesivas hiperinflaciones de 1989 y 1990, durante el final del gobierno de Raúl Alfonsín y el comienzo del de Carlos Menem, esto significó una transferencia brutal de ingresos, que dejó a los talleres de confección al borde de la ruina.

En su desesperación, intentaron vender de manera directa las prendas, a la vera de la ruta, como hacen actualmente los manteros, pero la policía los corría y se quedaba con la mercadería.

Entonces, Castillo, un fabricante de calzado que siempre había vivido en Ingeniero Budge, apeló a su relación con “El Gallego” Presa, dueño de una de las históricas piletas, entonces en desuso. Aquel Presa era el padre de Aldo, hoy socio minoritario de Castillo, también detenido en las últimas horas. Con la venia del Gallego, armó un pool de inversión que permitió remodelar el predio y convertirlo en la feria Punta Mogote, un polo de comercio textil, mayorista y minorista, que evita los costos de la cadena de comercialización.

La feria fue habilitada a través de una ordenanza aprobada por el concejo deliberante de Lomas de Zamora, cuando Hugo Toledo era el intendente y el vicepresidente Eduardo Duhalde, su jefe político. Pero la relación de los dueños del emprendimiento con los titulares del ejecutivo local siempre fue ríspida. Con su gran movimiento económico, impacto social y visibilidad mediática, La Salada es un poder paralelo que rivaliza con los habitantes del palacio municipal y los incomoda.

Castillo, que llegó a sentarse en la mesa de Mirta Legrand, solía sostener que “La Salada funciona siempre. Cuando la economía viene bien, compran los más humildes. Cuando viene mal, se acerca la clase media". "Te das cuenta por los autos, después, aunque la mano mejore, la clase media le toma el gustito y sigue viniendo”, supo describir cuando todo el país miraba el movimiento de la feria.

En los días de mayoreo, llegan a La Salada micros de todas las provincias y de los países limítrofes, cargados de comerciantes que buscan prendas para revender. Durante la década pasado, Castillo logró replicar su modelo de negocios en la provincia de Mendoza, para abastecer desde allí a Cuyo y a Chile.

Las imitaciones y falsificaciones fueron, durante mucho tiempo, un dolor de cabeza para los organizadores, que eran solidariamente responsables de los delitos cometidos por los feriantes, que hasta los puso en el radar del FBI.

Esa práctica era la vendetta de los talleristas: si la misma prenda, con el mismo origen, pero con logo de primera marca, se paga en un shopping ocho o diez veces más que lo que ellos percibe, venderla por la tercera parte era para ellos un negocio redondo. Les permitía hacr caja y exponer a sus clientes en una misma jugada.

Castillo ya no fabrica ni vende ropa sino que es una especie de Eduardo Elzstein del conurbano. Su negocio es inmobiliario, consiste en vender o alquilar los puestos y administrar la feria para que todo funcione. Además, posee locales en la calle Avellaneda del barrio de Flores y campos en distintos puntos del país.

La Salada no es una única feria sino un complejo compuesto por tres emprendimientos. Ocean, propiedad de Enrique Antequera; Urkupiña, una cooperativa formada por migrantes bolivianos, y Punta Mogote, cuyo principal accionista es Castillo.

Cada tanto, los feriantes que no consiguen puestos bajo techo montan sus estructuras sobre el Camino de La Rivera y son cíclicamente desalojados por las fuerzas de seguridad. Las ferias, con su incesante afluencia de gente, se convirtieron, de manera directa o indirecta, en la principal fuente de ingresos de los habitantes del barrio.

Del otro lado del Riachuelo, en el partido de La Matanza, sobre terrenos que corresponden al Mercado Central, tras una larga serie de marchas y contramarchas, desde hace un año funciona La Dulce, que intenta competir con la histórica feria.