Karen Reichardt, candidata a diputada en la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza (LLA), es más conocida por su lenguaje y verborragia violenta que por los futuros proyectos que presentaría como legisladora. Y ahora, volvió a quedar en el centro de la polémica luego de calificar al kirchnerismo como “una enfermedad mental”. La declaración se produjo durante una entrevista radial en la que la exactriz intentó explicar su mirada sobre el electorado bonaerense.

“En octubre hay que ir a buscar al electorado que no fue a votar, el del PRO, porque el otro es de verdad una enfermedad mental. Las personas que no tienen capacidad de ver otra mirada. No es que piensan distinto, no es que piensan en Perón, es un tema cultural, lo tienen adentro”, afirmó Reichardt.

Ante el desconcierto de los conductores del programa, la candidata intentó justificar su comentario: “No dije enfermo mental, dije que es una enfermedad menta l. Es una manera de decir cuando tenés un chip en la cabeza difícil de cambiar”, señaló en una argumentación bizarra y muy contradictoria.





Sin embargo, lejos de retractarse, ratificó sus dichos y los reforzó con expresiones similares: “No piensan distinto, es un tema cultural, lo tienen adentro. Un chip cuando decís ‘se me tara’”.

La frase despertó críticas por su tono estigmatizante y discriminatorio, además de sumarse a una larga lista de declaraciones violentas de referentes del oficialismo libertario.

De los escenarios al discurso del odio

Karina Celia Vázquez, conocida popularmente como Karen Reichardt, se convirtió en una de las figuras más controvertidas dentro del armado bonaerense de La Libertad Avanza. Su irrupción en la política se dio tras la salida de José Luis Espert del espacio, y desde entonces construyó un perfil público marcado por la agresión y la descalificación.

En sus redes sociales, especialmente en X (antes Twitter), Reichardt dejó un extenso historial de mensajes racistas, clasistas y homofóbicos, publicados entre 2015 y 2018. Aunque muchos fueron eliminados, persisten en capturas y archivos que dan cuenta del tono de sus expresiones: “Bloquear a estos negros es un placer”, “Negros grasas”, o “Así son ellos, los asesinos piensan así, defienden a los negros de mierda”.





Tampoco se privó de insultar a Lionel Messi, a quien calificó de “cagón”, “forro” y “puto”, ni de burlarse de usuarios anónimos mediante imágenes y comentarios de contenido racista, bajo el pretexto del “humor negro”.

Ya en 2024, cuando su militancia con Javier Milei era pública y activa, publicó un mensaje abiertamente homofóbico: “Tuve mi séquito de gays... conozco sus cabezas, en el fondo te odian si sos linda. Hablo del 80%, hay un 20% que se puede salvar”.

Un discurso que se repite

Lejos de ser un hecho aislado, el caso Reichardt se inscribe en una lógica discursiva extendida dentro del espacio libertario, donde la provocación, el desprecio y la violencia verbal se convirtieron en parte de la estrategia política.





Su estilo —estridente, confrontativo y sin filtro— no desentona con el que el propio presidente Javier Milei suele emplear contra la oposición, los sindicatos, los movimientos sociales o el periodismo.

La reiteración de expresiones discriminatorias por parte de figuras del oficialismo no solo refuerza un clima de intolerancia, sino que también pone en evidencia la normalización de la violencia simbólica como herramienta de campaña. En ese escenario, el caso de Karen Reichardt aparece como un espejo más del discurso que se expande desde las más altas esferas del poder libertario.