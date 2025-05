Como era de esperar, el Gobierno tuvo esta semana una nueva avanzada contra la cultura construida en las últimas décadas. En este caso, como parte de la denominada batalla cultural, fueron a fondo en un ataque a Paka Paka, el canal estatal para niños lanzado en 2010 y reconocido en todo el mundo por sus producciones. En este contexto, uno de los creadores de la señal infantil lanzó durísimas críticas y cuestionó el desembarco de contenidos extranjeros.



La gestión de Javier Milei celebró la llegada de una “nueva programación pensada para divertir, sorprender y acompañar a chicos de hasta 12 años… sin bajada de línea ideológica y poniendo el foco en los valores”.

Sin embargo, los dichos se caen por su propio peso, ya que el canal infantil creado en 2010 tendrá una fuerte reconversión libertaria. Así, anunciaron que a Zamba, el icónico personaje anfitrión del canal, lo estaban “arreglando” al tiempo que estaba incorporando la serie Tuttle Twins, un ciclo “que enseña a los niños ideas sobre libertad y economía”.

Para el exproductor del canal infantil, Miguel Rur –que estuvo en la generación del canal desde el 2006 hasta el 2023— se trata de un nuevo ataque a la cultura nacional y advirtió que es un sinsentido llenar de series estadounidenses la grilla del canal de entretenimiento para niños.

“La verdad es que es una sorpresa. Zamba, como bien decían, viajaba por la historia de nuestro país. De esa manera los chicos se enteraban, a través de Zamba, cómo fue la historia. Contada amenamente, con diversión, y con una humanización de nuestros héroes”, comenzó señalando.

Y añadió: “En eso veíamos reflejado a los chicos y chicas de todo el país. Ahora parece ser que la propuesta de esta gente es mostrar cómo es el mundo a través de producciones yankees. Y siguen en la línea de destruir todo lo que se había construido desde cero. Hicimos Paka Paka desde cero”.

Para Rur, es esencial tener en cuenta qué se le muestra a los chicos. “¿Qué queremos enseñar? ¿Qué queremos mostrar? Hasta ahora era un canal federal. Costó muchísimo. Yo estuve 18 años ahí. Y para mí es un orgullo haber estado en esta historia. Hemos sido reconocidos a nivel internacional”, resaltó.

Pero comparó: “Y la verdad es que esto que nos están proponiendo es sumar a una grilla infantil que ya tiene cantidad de cosas de Estados Unidos, más cosas. En lugar de tener un canal que muestre las realidades de nuestras infancias”.

Para el productor, es un error eliminar y no construir alternativas: “Y bienvenidas sean las diferencias, no las cosas que son de una sola manera. Esto refleja una incapacidad enorme de generar cosas nuevas al gusto de ellos. ¿Por qué en lugar de ‘arreglar’ a Zamba no inventan uno?”.

“No se olvide que el presidente dijo que no hay plata. Y si no hay plata, no hay plata para nada. Es como que no se animan a terminar una cosa, de destruir a viva voz, porque quedaría muy mal o porque no son capaces de generar algo nuevo. Está dirigido desde la oficina del vocero presidencial y no con gente especializada como teníamos antes”, finalizó.