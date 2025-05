El merlense Federico Gómez, 144º del ranking y clasificado como lucky loser, dio la nota este martes al meterse en la segunda ronda de Roland Garros y así cortar con una seguidilla de eliminaciones para los argentinos que incluyó cinco despedidas en cinco presentaciones durante la jornada anterior.

Gómez, de 28 años, se impuso al estadounidense de ascendencia serbia Aleksandar Kovacevic (76º) por 4-6, 6-4, 6-4 y 6-1 en dos horas y 47 minutos. El oriundo de Merlo, provincia de Buenos Aires, venía de perder en la tercera y última etapa de la qualy ante el italiano Giulio Zeppieri pero fue beneficiado por la baja del finlandés Emil Ruusuvuori, quien en la previa hizo pública una carta comunicando problemas de salud mental.

Vale recordar que Gómez también hizo pública en su momento una situación similar, que hasta le valió el apoyo de Novak Djokovic. "Todavía no caigo. Felicidad hermosa de tener toda la gente acá... Estoy muy agradecido de toda la gente que me bancó en los momentos duros. No fueron meses fáciles para mí, pero ellos me bancaron ahí. Me dieron fuerzas para seguir y hoy estoy acá", comentó a ESPN tras el triunfo.

"Nunca en la vida me temblaron tanto las piernas como en el peloteo. Sentía no presión, pero sí la necesidad de rendir, de llegar a conseguir el resultado. Yo creo que al principio fue parejo, él estaba sacando muy bien, me quiebra de golpe y yo después me recupero, pero me vuelve a quebrar con algunos errores de no estar tan cómodo con la situación. Una de las cosas que le dije a mi equipo en un momento fue que era largo. Físicamente me siento muy bien, sabía que esto iba a ser para largo y mientras más largo era mejor para mí. Al final del cuarto set empecé a mostrar más solidez, ahí el cayó un poquito y ahí pude soltar puntos y games que eran claves", analizo quien además tuvo su debut absoluto en el cuadro principal de un Grand Slam.



Gómez se enfrentará este miércoles por el pase a la tercera ronda con nada menos que el británico Cameron Norrie (81º), quien dio otro de los batacazos del día al señalarle la salida al ruso Daniil Medvedev (11º) en un partidazo de casi cuatro horas que terminó 7-5, 6-3, 4-6, 1-6 y 7-5.

“Él es un rival muy duro de batir, así que creo que merezco un diploma por derrotar a Medvedev… Me había ganado las últimas cuatro veces”, bromeó el nacido en Sudáfrica pero de nacionalidad inglesa tras su triunfo. Y agregó: “Hubo un ambiente increíble, sentí que tenía la dinámica a mi favor. Sentí mucha energía y conseguí cerrar el partido. Él tuvo algunas dudas, fue sinceramente una locura de partido”.

Así las cosas, son tres los argentinos en la segunda ronda del cuadro masculino. Gómez se sumó a Mariano Navone (97º) y Juan Manuel Cerúndolo (109º), proveniente de la qualy. La "Nave" eliminó en primera ronda al estadounidense Brandon Nakashima (32º) por 7-6(2), 4-6, 6-1 y 6-2 y se medirá este miércoles con otro yanqui, Reilly Opelka (93º). El mayor de los Cerúndolo, en tanto, enfrentará desde temprano al serbio Hamad Medjedovic (74º) y también superó a un estadounidense en el inicio: 6-3, 6-2 y 6-4 contra Alex Michelsen (33º).



La jornada del martes se completará con las presentaciones de Solana Sierra (110°) y Lourdes Carlé (127°), ambas clasificadas desde la qualy. Sus rivales serán la kazaja Yulia Putintseva (31°) y Ann Li (55°), nacida en Estados Unidos, respectivamente.