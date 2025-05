El tour porteño-bonaerense de Miguel Ángel Russo ya completó su primera parada. El DT de 69 años pasó este martes por la mañana por el Bajo Flores para despedirse del plantel de San Lorenzo y reunirse con los dirigentes, y se espera que por la tarde, cerca de las 16, ya esté en Ezeiza durante el regreso a los entrenamientos del plantel de Boca.

Aunque todavía no hay nada oficial, la llegada de Russo al Xeneize por tercera vez en su carrera es prácticamente un hecho y sus pasos son noticia constante por estos días.

En San Lorenzo, primero hubo una reunión con el equipo completo y luego otra más íntima con los referentes del plantel que Russo condujo desde octubre del año pasado hasta la eliminación de este domingo contra Platense. Hasta donde pudo saberse, no hubo recriminaciones por la desprolijidad de la situación que, influyente o no, terminó rodeando la inesperada derrota del Ciclón ante el Calamar.

Luego llegó el turno de la reunión con los dirigentes para acelerar su salida y ahí el tono fue otro. "Me molestó escuchar las versiones, le pregunté el viernes y el lunes, y en ambas me dijo que no había hablado (con Boca). A Miguel hay que creerle", respondió el presidente interino de San Lorenzo, Julio Lopardo, al ser consultado sobre el tema cuando ingresaba a la Ciudad Deportiva, en una forma de bajarle el tono a una cuestión que generó mucho enojo en los hinchas azulgranas y volvió a poner el foco en la dirigencia.

En cuanto al futuro DT de San Lorenzo, Lopardo bromeó: "A mí me gustan Guardiola y el Cholo Simeone. Ahora el plantel se va de vacaciones. Vamos a terminar esta etapa y después veremos".

Al vínculo de Russo con San Lorenzo todavía le quedaban seis meses de contrato pero, como hay una deuda vigente, podrían compensarse. Aunque el Ciclón también intentaría reclamar una compensación a Boca por el atrevimiento.

El Xeneize, en tanto, todavía ultima detalles en la rescisión de Fernando Gago, paso previo indispensable en materia legal para poder anunciar de manera oficial a su nuevo entrenador.