El viernes 30 de mayo a las 21 el Teatro Municipal La Comedia estrena Living Comedor, una pieza de danza teatro dirigida por Andrea Ramos e inspirada en el universo de Antonio Berni en el 120º aniversario de su natalicio. La obra fue producida en el marco del programa municipal Primeros Pasos, un espacio dedicado a la creación escénica en danza. Está protagonizada por una compañía de bailarinas y bailarines rosarinos integrada por Helena Vittar, Cecilia Colombero, Fabricio Sosa, María Luz Delorenzi, Emilia Díaz Romero y Florencia Álvarez. La entrada es libre y gratuita, por orden de llegada, hasta agotar la capacidad de la sala.

La obra cuenta con asistencia de dirección de Federico De Battista, composiciones originales de Eduardo “Colo” Bonfatti, diseño y realización de vestuario de Cristian Ayala. En tanto el diseño de luces y la producción general estuvo a cargo del equipo del Teatro Municipal La Comedia. El proceso inicial de Primeros Pasos también estuvo acompañado por la coreógrafa y bailarina Florinda Montoya y por el actor y director Marcelo Díaz.

Living Comedor surge de un proceso creativo que se desarrolló entre los meses de febrero y mayo como parte de la primera edición de Primeros Pasos, un nuevo proyecto del Teatro Municipal La Comedia que está orientado a la danza y el movimiento, y busca impulsar la investigación, experimentación y creación escénica. La experiencia tuvo dos etapas. En febrero se lanzó una convocatoria abierta en la que fueron seleccionados veinte artistas de la danza para participar de una instancia de entrenamiento intensivo junto a la docente, coreógrafa y bailarina Andrea Ramos. Fueron diez clases de dos horas de duración, que tuvieron lugar durante marzo, y en las que se abordaron además de danza contemporánea, clásico y danza teatro. Fueron seleccionadas cinco bailarinas y un bailarín para participar de una segunda instancia que consistió en el montaje coreográfico de la obra, ensayos y ahora la presentación de la misma. Bajo la dirección de Ramos, la compañía realizó más de treinta ensayos rentados, durante los meses de abril y mayo.

Andrea Ramos es una prestigiosa bailarina y coreógrafa de Rosario. Integró el mítico grupo de danza contemporánea Seis en Punto (dirigido por Cristina Prates), dirigió la Compañía de Danza de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) durante la temporada 2009 y es autora y directora de obras como Alto Ahí (2008), Después de mí (2010) y Niebla (hasta que dejemos de soñarnos) (2013). Acerca de Living comedor, Ramos adelanta: “Si bien la obra está contada a partir de determinados cuadros de Berni, yo trato de no relatar sino de trabajar con las sensaciones que producen esos cuadros. La idea es que el público vea cuadros en movimiento, cuadros escénicos que le remitan a Berni”.

Al ser consultada acerca de cómo fue producir en un espacio público y no de manera independiente -como suele hacerlo-, asegura: “De otra forma no lo hubiese hecho. La anterior obra que armé me llevó dos años, en cambio, estar acá, contenida por un equipo, por un espacio, poder seleccionar bailarines, que esos bailarines tengan una responsabilidad… Toda esa facilidad me parece increíble. Y supongo que por eso el proceso se pudo dar tan rápido”.

En relación a la compañía de baile que lleva adelante Living Comedor la directora cuenta que “se seleccionaron bailarines que tienen distintas características, que cumplen funciones también de personajes. No es el cuerpo de baile donde todos hacen lo mismo. Todos tienen características corporales y de interpretación distintas”. Tanto para los seis artistas que protagonizan la obra, como para los bailarines y bailarinas que participaron únicamente en la instancia formativa, poder ensayar y bailar en un teatro fue una experiencia única. “Para los bailarines el hecho de estar en el teatro haciendo clases ya era como un sueño cumplido, un placer”, cuenta Ramos y añade: “De las veinte clases que di no faltaron nunca”.