Santa Fe sumó ayer un nuevo reclamo por vía judicial dirigido al Gobierno nacional para que asuma el deber de reparar y mantener las rutas a su cargo que cruzan el territorio provincial. El diputado provincial José Corral presentó en la Justicia federal una medida cautelar que le imponga al Ejecutivo la realización de tareas urgentes, en especial la Ruta Nacional nº 11, en el tramo entre Santa Fe y San Justo, con sumo deterioro y riesgo para el tránsito vehicular.

La presentación judicial busca el mismo camino que la senadora del departamento General López, Leticia Di Gregorio, abrió este año con un fallo judicial que emplazó al gobierno a reparar las rutas 33 y 178 en el sur santafesino. Y el mismo resultado que la semana pasada obtuvo el senador Alcides Calvo, tras lograr que la Justicia Federal ordene a la Dirección Nacional de Vialidad reparar veinte kilómetros de la ruta nacional 34, entre Ataliva y Sunchales, también por el excesivo y peligroso desgaste de la cinta asfáltica.

"Las rutas nacionales no dan para más, por eso recurrimos a la Justicia. Es el último recurso luego de que los gobiernos hemos intentado ponernos de acuerdo. Pero todo tiene un límite", dijo ayer Corral luego de ingresar su escrito en mesa de entradas del tribunal federal santafesino. En la misma línea, otro legislador oficialista como él, el senador Ciro Seisas, hizo el mismo planteo ante la Justicia el mes pasado, por el estado de abandono que luce la avenida Circunvalación, en Rosario.

"Todos entendemos que no hay plata, pero las tareas de mantenimiento son imprescindibles y no pueden esperar. Esperemos que la Justicia ordene estas tareas de mantenimiento, y si no, incurrirán en (el delito de) incumplimiento de los deberes de funcionario público", consideró el diputado radical.

La presentación judicial trascendió justo al día siguiente del inédito temporal que inundó a toda la ciudad de Vera, cuyo escurrimiento ayer se veía dificultado por la falta de drenaje en los desagües pluviales de la ruta 11, en cuenca de ese municipio en el norte santafesino.

"Con desagües tapados en un día como hoy, y banquinas descalzadas, baches, sin señalización vertical ni horizontal porque desapareció por falta de mantenimiento... no hay derecho. Santa Fe hace un aporte muy importante al Tesoro nacional y a regiones que justamente sacan sus productos que pasan por estas rutas", recriminó Corral.

Como antecedente, por la vía política, está la estrategia inicial que intentó la administración Pullaro, de enviar una docena de veces al ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, a pedir ya no la reactivación de la obra pública, sino la cesión a la provincia de la potestad para ocuparse de las rutas nacionales que la atraviesan. Siempre fue en vano.

"Todo quedó siempre en los papeles, porque hay problemas bárbaros de gestión en el gobierno nacional. Hay funcionarios en Buenos Aires creen que el país termina en la Capital. Las concesiones que se están convocando para operar los corredores viales son todos de provincia de Buenos Aires pero no está la ruta 11 ni 34, y recién ahora aparece por primera vez la 33", dijo Corral.

"El gobierno central no ve el interior productivo, y no se ocupa de lo mínimo: un bacheo elemental, señalizar sus rutas, estabilizar banquinas, cortar el pasto, limpiar los desagües. Porque el costo de eso lo puede absorber el sistema de peajes, pero qué respuesta hay para la vida de un trabajador que se pierde por un siniestro vial causado por el mal estado de la ruta, o la rotura de un equipo entero por una banquina descalzada o un bache enorme", alertó.

Por último, Corral remarcó que el Gobierno todavía sostiene el esquema de subsidios al transporte del AMBA, que le permite operar con tarifas muy inferiores a las que rigen en Rosario o Santa Fe. "Subsidios hay todavía, no es que no hay plata. La cautelar presentada no espera que ya transformen la 11 o la 33 en autovía, pero sí que las repavimenten, que mantengan las banquinas, no acosta de la vida de los usuarios. Si no fuera por las comunas que cortan el pasto no se vería a través de las curvas. En Santa Fe la Provincia pagó la iluminación de la Circunvalación, que es parte de la ruta 11. Estaba oscura y no podía ser solo porque desde Buenos Aires no se dignaran a ponerle luminarias".