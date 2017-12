Los organismos de DD.HH llaman a movilizarse el lunes si hay sesión en Diputados

Pidieron la renuncia de Patricia Bullrich

El titular del SERPAJ, Adolfo Pérez Esquivel,junto a Nora Cortiñas de Madres-Línea Fundadora, instó al Gobierno a “respetar el estado de derecho” y no reprimir “la presencia del pueblo en las calles para que no se sancionen leyes que atentan la vida de los jubilados, que ya están hambreados”. "Esto no es democrático", denunciaron los organismos tras repudiar la represión de ayer frente al Congreso.