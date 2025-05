Se terminó el sueño de un segundo tiempo para Juntos por el Cambio. La confirmación de una alianza bonaerense entre La Libertad Avanza y el PRO en la provincia de Buenos Aires puso fin al sueño que tenían algunos dirigentes amarillos y de la Unión Cívica Radical de revivir lo que fuera Juntos por el Cambio. Si bien no hay certezas sobre las condiciones de esa alianza ni si habrá dirigentes del radicalismo que se sumen a ella, la oposición en la provincia ya empezó a moverse al calor del debate que viene.

Cristian Ritondo, presidente del PRO bonaerense, dijo tras reunirse con Karina Milei en la Casa Rosada que convocará a los intendentes para poner en marcha las conversaciones que den forma final a ese acuerdo para encarar el proceso electoral del 7 de septiembre. El mandamás de San Isidro, Ramón Lanús, fue uno de los primeros en subirse al tren libertario.

“Todos los que pensamos igual tenemos que enfrentar las elecciones bonaerenses de septiembre y la nacional de octubre con una boleta unificada”, dijo en TN el alcalde PRO, quien además minimizó el color de la boleta. “Acá lo importante es darle una oportunidad al bonaerense que está preso de un sistema que no le resuelve ninguno de sus problemas de seguridad, salud, educación y económicos”, sumó.

El presidente de bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados bonaerense, Agustín Romo, ya confirmó que además de una unidad en las listas, habrá confluencia de las bancas. "No existe interbloque en la Legislatura, así que vamos a tener que confluir todos en un mismo bloque", dijo a Radio Rivadavia. En la cámara baja bonaerense, ambos bloques cuentan con 13 integrantes cada uno en la actualidad. En el Senado, el PRO tiene 9 escaños y LLA, cuatro.

Este jueves, en la sede porteña del partido amarillo, Rintondo congregará a la mesa provincial del espacio para dar los detalles del acuerdo y delinear los puntos a poner sobre la mesa ante el gobierno. “Nosotros estamos de acuerdo en tanto se respete la postura de Mauricio Macri de que esto sea un frente y una fusión”, señaló a este medio un legislador provincial con línea directa al titular del partido.

Mientras tanto, el radicalismo busca salir de su laberinto. Aún con la formación de una conducción de contingencia con firma cruzada entre los sectores que responden a Maximiliano Abad y a Martín Lousteau, el espacio que lidera Facundo Manes decidió correrse al descreer que el partido centenario no vaya a terminar en una alianza con los libertarios.

El espacio de Evolución, representado por Pablo Domenichi, también reniega de eso. Miguel Fernández, ahora a cargo del Comité, también señaló como “impensado” poder confluir con el ala mileísta en la Provincia. Aún así, hay especulaciones sobre el rumbo que pueda tomar el partido.

“Yo no me imagino en un entendimiento con los libertarios, que además nos tildan de comunistas. Ahora, tengo enormes diferencias con el peronismo, porque el peronismo es el gran responsable de la aparición de un fenómeno como el de Milei. No es un actor inocente”, dijo Fernández en diálogo con El ágora.

Por eso, planteó que su intención es “construir una alternativa con gente común, con gente que tenga, para mí la revolución se ha deparado en el sentido común”, para luego afirmar que no hay posibilidad de formar un Juntos por el Cambio II.

Este miércoles, el Comité y la Convención radical reunirán en La Plata a los 27 jefes comunales que forman el Foro de Intendentes de la UCR. Entre ellos, hay tres que ya empezaron a pensar en una construcción por fuera, con miras a un esquema de centro seccional

Se trata de Franco Flexas, de General Viamonte; de Salvador Serenal, de Lincoln y de Nahuel Mittelbach, de Florentino Ameghino, todos representantes de la Cuarta sección electoral. Estos últimos, alineados con Manes.

El presidente de bloque de Acuerdo Cívico UCR+GEN, Matías Civale, alineado al neurocientífico, señaló a El eco que en el radicalismo “todos coincidimos en que hay que generar una construcción diferente a lo que hoy gobierna y al pasado; con el radicalismo solo no alcanza y Facundo lo plantea con una convocatoria amplia”. A eso, sumó que en 2023 la ciudadanía “eligió una opción creyendo que era la salida, pero con el paso del tiempo queda claro que no hay cuestiones positivas para el país”.

"Estamos contentos, trabajando por un frente amplio que tiene una condición fundamental para sumarse: ni kirchnerismo, ni La Libertad Avanza", dijo a Buenos Aires/12 el intendente de Florentino Ameghino, Mittelbach.

Esta semana, Manes lanzó su espacio Para Adelante y, tras dejar en claro que ya no pertenece más a la Unión Cívica Radical, estableció el posicionamiento ideológico de su nuevo espacio: "La avenida del medio no existe más, es un concepto obsoleto de un modelo político que implosionó y fue repudiado por la sociedad en 2023”.

“Nosotros nos proponemos sembrar un camino nuevo, dar respuestas ante un nuevo sistema político que es el que tenemos hoy. No nos resignamos a la idea de que lo único nuevo sea Milei, nosotros vamos a ser la alternativa a Milei y a los fantasmas del pasado funcionales a Milei y que quieren ahuyentar cualquier intento de renovación. Sabemos que somos David contra Goliat, pero eso en lugar de amedrentarnos, nos motiva", dijo.

Mittelbach, joven intendente del interior bonaerense cuestionó a los popes del partido: "¿La UCR bonaerense va a volver a abandonar a la persona que le dio protagonismo en los últimos años?", en referencia a la campaña del 2021, donde si bien perdió ante el candidato del PRO, Diego Santilli, Manes logró teñir la provincia de rojo y blanco y también a la de 2023, cuando el partido decidió respaldar la candidatura de Patricia Bullrich.

"El radicalismo tiene la posibilidad de no reincidir en ese error", completó.