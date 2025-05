El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona se cayó de forma estrepitosa. Todo indica que habrá un nuevo juicio, desde casi cero. La fiscalía, encabezada por Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, exhibió en la audiencia del Tribunal Oral de San Isidro una de las cuatro evidencias que demostraron que la jueza Julieta Makintach participó de un documental denominado Justicia Divina, orientado a la condena de tres de los acusados. Las cuatro evidencias son un trailer de un minuto y medio, otro trailer de seis minutos, una larga serie de imágenes grabadas y un guión de seis capítulos que, en forma tácita, adelantaba la sentencia, según se cree para el médico Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz. O sea que la imparcialidad de la magistrada quedó más que en duda, pero también su credibilidad, porque mintió reiteradamente diciendo que no tenía nada que ver con la producción. En el guión, por ejemplo, se prevé una grabación en la casa de la magistrada, "vistiéndose a las apuradas y maquillándose. Es una mujer bella con paso firme", dice el texto. En principio, todo indica que el juicio es nulo porque un tribunal oral es un cuerpo colegiado donde una parte (Makintach) “contaminó” las decisiones, dado que tenía una postura prefijada y un interés (el documental) que no era el de impartir justicia. Por lo tanto, los dos jueces restantes del Tribunal convocaron a una audiencia el jueves a las 12 para resolver cómo se seguirá, pero, ya sea la Cámara Penal de San Isidro, la Cámara de Casación en La Plata o la Corte bonaerense ordenarán que se haga un nuevo sorteo de jueces --salen incluso los dos que quedaron--, que se convoque a las partes para volver a decidir cuál es la prueba que se presentará y los testimonios del juicio. En esa instancia se fijará fecha para iniciar desde cero las audiencias. Hay muchas dudas de que se pueda arrancar otra vez en 2025. Algunos ya mencionan que podría ser febrero de 2026.

Hallazgos en un pendrive

En la jornada del lunes, el equipo de fiscales integrado por Carolina Asprella, Cecilia Chaieb y Jose Armallo, todos coordinados por el fiscal general de San Isidro, John Broyad, encontró en un pendrive de los que participaron de la producción de Justicia Divina las pruebas decisivas que pusieron knock out a Makintach.

*Un trailer de un minuto y medio, anticipando la serie de seis capítulos denominada Justicia Divina. Las imágenes exhiben a Makintach entrando al edificio de los tribunales de San Isidro, subiendo al ascensor, luego fragmentos de los anuncios en televisión de la muerte del 10 en distintos países, después otra vez la jueza caminando por los pasillos de tribunales, la voz en off de este cronista anunciando “muerte evitable, ese fue el dictamen de la junta médica”, un par de audios comprometedores de los acusados, luego leyendas una muerte, un ídolo, una jueza, un juicio y el remate, Justicia Divina, próximamente. Todo mezclado con más imágenes de la jueza y, sobre todo, voces orientadas contra los acusados: “lo dejaron solo”; “le dieron medicación para un tratamiento psiquiátrico y ninguna para el corazón”. Es decir, todo enfocado a una condena.

*En el pendrive también había un trailer de seis minutos, más extendido, pero también ladeado hacia una condena de al menos tres de los imputados, Luque, Cosachov y Díaz. La jueza aparece de todas las maneras imaginables, incluso con una especie de mención de que Dios obró para que el caso cayera en San Isidro y especialmente en ella. La semana pasada, los fiscales hicieron saber que hasta se barajaba el nombre de La jueza de Dios para la serie.

*Imágenes grabadas en el crudo. Una imagen es especialmente incriminante para la jueza porque ella misma habla de “me convocaron para el documental”, cuando lo había negado en forma reiterada. Primero dijo que no conocía a quienes filmaban, después que era algo casero, luego que era apenas una entrevista con una amiga de la infancia. La voz del fiscal Ferrari demolió sus mentira. Por supuesto, gran parte de las imágenes son de Makintach entrando, saliendo, manejando. La estrella era ella, sin dudas.

*Un guión. En el texto dice que la serie debía ser al estilo de True Crime, Crímenes Verdaderos, la producción norteamericana. “Debe ser una cruza entre el periodismo y el cine documental, la miniserie acompaña los pasos de la jueza Julita Makintach durante y posterior al juicio”, dice al principio. Incluso se habla de la sentencia, que es la decisión sobre la cantidad de pena. Es decir que, tácitamente, se daba por sentado que habría condenas. En el guión aparecen los seis capítulo con títulos. 1.- La justicia y los lugares; 2.- La justicia y los dioses; 3.- La justicia y los abogados; 4.- La justicia y los familiares; 5.- La justicia y el azar 6.- La justicia y la sentencia. Todos de 30 minutos.

La jueza contra las cuerdas

La jornada fue aciaga para Makintach porque, de entrada, sus dos colegas del Tribunal Oral 3 la dejaron sola. Maximiliano Savarino y Verónica Di Tommaso fueron categóricos.”No está en mis valores autorizar una cámara oculta. Ni yo ni la doctora Di Tommaso tenemos nada que ver con la filmación documental que circula en todos los medios”. Di Tommaso hasta tuvo un momento muy emocional en el que relató que ella no es de la familia judicial, que es la primera profesional de su familia, “no voy a permitir que nadie me denuncie falsamente”, “llegué hasta aquí por mi esfuerzo y no por tener familiares, padres o tios”. La alusión obvia fue a Makintach, cuyo padre, ya fallecido, fue un juez de referencia en San Isidro.

Lo asombroso es que al principio Makintach dijo que no se iba a apartar, que no había motivos, que no tenía nada que ver con ningún documental. Pero especialmente después de la intervención de los fiscales Ferrari e Iribarren, y viendo que sus colegas le adelantaban que la iban a apartar, la jueza se rindió: “no van a creer nada de lo que yo les diga. Lamento que no me crean. Yo no conocía ese material, nunca vi este guión, no es mío, no me pertenece. Espero que este juicio pueda seguir sin mí”. Incluso esas palabras suenan poco creíbles porque quien encabezó la producción fue una amiga de la infancia de la jueza y ella se prestó a todas las imágenes.

Sin imparcialidad ni credibilidad

En San Isidro coinciden en que Makintach participó de semejante armado por vanidad, por ganar fama y porque encajaba con su tesis sobre los delitos cometidos por omisión, que es justamente lo que se debatía en este juicio: la muerte provocada por inacción u omisiones del equipo médico. Es decir, que si ella encabezaba la condena por homicidio de al menos tres profesionales --los más apuntados en el guión--, podría viajar invitada a congresos, dar cursos, ser algo así como una especialista en delitos por omisión. No creen que haya cobrado, aunque está claro que favoreció a alguien --su amiga de la infancia o la productora-- para que haga dinero con el juicio. "Se la comió el personaje", fue el diagnóstico de uno de sus pares de San Isidro.

Los elementos volcaron de inmediato a todas las partes a señalar que la jueza debía quedar fuera del juicio por la pérdida de imparcialidad y credibilidad:

*Imparcialidad, porque el guión y también los trailer apuntan contra los acusados. Un veterano de San Isidro le dijo a este diario: “es obvio que todo estaba direccionado a una condena. La jueza que condenó. No encaja para nada el guión con la jueza que absolvió. Es como hacer una serie en la que Colapinto sale último”.

*Credibilidad, porque es evidente que Makintach mintió diciendo que no sabía nada de ningún documental. En el guión aparece que iban a grabar a la jueza en su casa, mientras se maquillaba “a las apuradas”. Como señaló el fiscal Ferrari: “¿era jueza o actriz?”. Quedó claro que mintió incluso ayer mismo varias veces.

Camino a un nuevo juicio

Los dos jueces restantes del Tribunal 3 convocaron a una nueva audiencia, este jueves a las 12, en que se resolverá cómo seguir. La mayoría de los defensores y querellantes y los fiscales han dicho que debe sortearse un nuevo tribunal de forma transparente y que los tres nuevos magistrados convoquen la audiencia previa en la que se volverán a establecer quiénes serán los testigos y cuáles las pruebas a tener en cuenta. Si hay apelaciones, las cosas irán a la Cámara Penal de San Isidro, la Cámara de Casación y tal vez a la Corte bonaerense. En todos esos cuerpos está la idea de que el juicio debe iniciarse otra vez. Sucede que un tribunal es un cuerpo colegiado, en el que hablan entre ellos, resuelven, y si uno de los magistrados no es imparcial contamina necesariamente el proceso: emite opiniones direccionadas, hace preguntas intencionadas e influye en todas las decisiones. Por lo tanto --dicen en la justicia bonaerense--, el juicio está sujeto a nulidad.

El costo del nuevo juicio es altísimo. Tienen que volver a declarar numerosos testigos, con la carga emotiva que eso significa, en especial para la familia y para los acusados. Además, se pierde espontaneidad: el testigo que ya declaró, ahora es posible que declare diferente, con una experiencia distinta, incluso sabiendo lo que declararon otros. También es cierto que gran parte del caso no depende de los testigos sino de pruebas documentales: la autopsia, lo que hicieron los médicos, la medicación, los chats entre los profesionales, lo que opinen los que integraron la junta médica. Sea como sea, es un golpe durísimo.

El mayor costo es el de la credibilidad de la justicia argentina. En un juicio de repercusión mundial se descubrió una trama irregular, muy irregular, en el proceso respecto de la muerte del ídolo máximo del fútbol argentino. Es cierto que escándalos judiciales hay en todos lados, pero este es especialmente doloroso porque se trata de Diego Armando Maradona. Ni más ni menos.