Pretty Woman, el hito cinematográfico que cautivó al público en 1990, podría estar cerca de tener una secuela. Richard Gere, protagonista de la película original junto a la renombrada actriz Julia Roberts, ha mostrado recientemente interés en realizar una continuación. Sin embargo, insiste en que su participación dependería de la calidad del guion, un elemento que consideró "crucial" para aceptar el proyecto.

El proceso creativo de la película original

Cuando Pretty Woman se estrenó, existían pocas expectativas sobre el impacto y la trascendencia que finalmente alcanzaría. Con Richard Gere en el papel de Edward Lewis y Julia Roberts como Vivian Ward, el filme narra una inesperada historia de amor que surge durante un viaje de negocios. Gere ha manifestado repetidamente su orgullo por la cinta y destaca el trabajo colaborativo con Roberts y el director Garry Marshall. Inicialmente reacio a aceptar el papel, Gere fue convencido por Marshall sobre las posibilidades de desarrollo del personaje junto a Roberts.

La película se convirtió en un referente no solo por su trama, sino también por escenas icónicas que quedaron grabadas en la memoria colectiva. Destaca la famosa escena del piano, surgida de una improvisación basada en el hábito personal de Gere de tocar el piano en sus noches de insomnio. Otro elemento inolvidable fue la banda sonora, con It Must Have Been Love de Roxette acompañando momentos clave del filme.

Reacciones sobre la posibilidad de una secuela

El entusiasmo sobre una posible segunda parte de Pretty Woman no está exento de escepticismo. Julia Roberts, en varias entrevistas a lo largo de los años, ha manifestado su incertidumbre sobre la pertinencia de adaptar el clásico a tiempos modernos. Comentó que la evolución de la industria cinematográfica y los cambios sociales podrían dificultar la aceptación de una secuela por parte del público actual.

En una revelación sorprendente, Roberts recordó cómo originalmente la película tenía un tono mucho más oscuro bajo un título distinto, "$3,000", que fue cancelado antes de iniciar su producción. La intervención de Disney transformó el proyecto en la comedia romántica que catapultó a la película al estrellato mundial, aunque para Roberts, las narrativas del pasado pueden chocar con las sensibilidades actuales.

Impacto y legado de Pretty Woman

A más de 30 años de su estreno, Pretty Woman sigue teniendo un impacto significativo. La química entre Gere y Roberts, junto con su característico estilo y frescura, han perdurado en la memoria colectiva. En recientes comentarios, Gere mencionó cómo el éxito del filme le permitió explorar otras facetas en su carrera artística y cómo el trabajo en conjunto creó un ambiente de confianza y camaradería.

La discusión sobre una posible secuela plantea la dualidad de mantener la esencia de la original mientras se actualizan elementos socioculturales para conectar con nuevas audiencias. Aunque aún falta asegurar un guion que cumpla las expectativas de los actores y del equipo creativo, la mera posibilidad de reunir en la pantalla a los recordados Edward y Vivian genera tanto expectativa como nostalgia entre los seguidores de la popular película. La pregunta que queda abierta es qué rumbo tomaría este potencial reencuentro cinematográfico en el contexto contemporáneo.