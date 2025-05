La actriz colombiana Sofía Vergara, conocida mundialmente por su interpretación de Gloria en Modern Family, ha recorrido un camino inusual al interpretar a Griselda Blanco en la serie de Netflix, Griselda. Este papel no solo marcó un punto de inflexión en su carrera al alejarse del género de comedia que le ha dado tanta fama, sino que también representó un enorme desafío a nivel personal y profesional.

Una transformación física sin precedentes

Sofía Vergara, en su intento por dotar de autenticidad al personaje de Griselda Blanco, emprendió un proceso de transformación sin precedentes en su carrera. Acostumbrada a los sets de comedia, donde su carisma y sentido del humor brillan, encarnar a una de las figuras más notorias del narcotráfico colombiano rompió completamente ese molde. Vergara pasó seis meses en preparación constante, sometiéndose a un maquillaje que incluía una nariz prostética, pelucas y prótesis dentales, lo cual le exigía una entrega total al personaje, incluso detrás de cámaras.

Los desafíos de encarnar a Griselda

Uno de los retos más significativos para Vergara fue actuar en español. A pesar de ser su lengua materna, admitió que la transición no fue sencilla después de tantos años actuando en inglés. En sus palabras, interpretar a Griselda Blanco requería una fuerza emocional que nunca antes había tenido que canalizar frente a las cámaras. Por otro lado, el costo físico de pasar horas diarias en maquillaje y usar prótesis no era menor. "Imagínate, una nariz de plástico todos los días, y los dientes, una cochinada", relató entre risas, mientras describía las dificultades diarias del rodaje.

Impacto personal y profesional

Este cambio de rumbo en su carrera no solo le generó una experiencia intensa en términos actorales, sino que también implicó un gran salto hacia lo desconocido, el cual Vergara no se arrepiente de haber dado. Más allá del agotamiento, la actriz destaca que la serie le brindó la oportunidad de explorar y descubrir nuevas facetas en su propia vida. Sin embargo, su paso por Griselda también demostró ser profundamente introspectivo, dejando una marca duradera en Vergara. "Yo armé Griselda. Me tomó como 15 años desarrollarla...", comentó sobre su compromiso personal con el proyecto.

A pesar del reto que supuso para ella, Sofía Vergara mira al futuro con determinación y continúa expandiéndose en el ámbito del espectáculo y los negocios, habiendo lanzado recientemente una línea de café y de productos de cuidado personal bajo su marca Toty. En medio de estos emprendimientos, mantiene su impronta personal y profesional, siempre buscando alcanzar el próximo logro. Aunque no es el fin de su carrera actoral, la experiencia con Griselda se mantiene presente como un recordatorio de que el éxito va más allá de las apariencias en Hollywood.