El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, anticipó que la semana próxima la Casa Rosada enviará al Congreso el proyecto de ley para habilitar el uso de los dólares que permanecen fuera del sistema sin que se exija información sobre el origen de esos fondos. La iniciativa planteará elevar el umbral de la Ley Penal Tributaria y reducir el plazo de prescripción del delito de evasión de 5 años a 2 años.



Francos indicó que, respecto de los montos que dejarán de ser informados al ARCA, el límite será hasta los 50 millones de pesos mensuales, como anunció la semana pasada el ministro de Economía, Luis Caputo. "El proyecto va a garantizar que la información que se suministre en cuanto al patrimonio no va a ser revisada y se van a bajar los períodos de prescripción con una idea de llevarla a dos años", señaló el funcionario.



La decisión de pasar los nuevos topes del régimen de información de ARCA por el Congreso tiene que ver con la adhesión de las provincias en lo relativo a los tributos subnacionales, mientras que la propuesta de reducir a dos años la prescripción del posible delito de evasión busca dar seguridad a quienes gasten su dinero "en negro" ante un posible cambio en el próximo gobierno.

Francos calificó la estrategia del Gobierno para movilizar los ahorros en dólares comprados en el mercado ilegal como algo "revolucionario" y confió en que eso redundará en más actividad en el sector inmobiliario, automotriz, agropecuario e industrial.

"Creo que va a ser algo revolucionario que se puedan movilizar estos fondos", dijo Francos. "Mucha gente va a poder pagar la cuota inicial de un departamento y solicitar un crédito hipotecario, porque hoy hay muchos que no tienen ese monto inicial en blanco", ejemplificó.

"Muchos productores agropecuarios que quieren comprar equipamiento para su campo también lo van a poder hacer, porque hasta los 50 millones de pesos por mes van a poder pagar sin que el Estado les pida cuentas del origen del ingreso", agregó.

Respecto de la idea de que se trata de un segundo blanqueo impulsado por la gestión de Javier Milei, esta vez sobre los dólares ilegales de los pequeños ahorristas, Francos explicó: "Esos fondos no declarados se generaron no porque la gente no pague impuestos, sino porque compró dólares ilegalmente... Es una gran parte de los argentinos que ha usado este mecanismo".

El objetivo del Gobierno con los fondos "del colchón" es invertir la operación que convirtió dinero blanco en negro para poder ahorrar en dólares.

"Los gobernadores entienden que va a generar más actividad comercial"

Francos afirmó que el proyecto fue tema de conversación con 17 gobernadores en un encuentro virtual.

"Se vio un interés general de adherirse a este sistema", aseguró Francos. También pidió que las provincias no recarguen esos bienes con Ingresos Brutos para no desincentivar el régimen.

Confiado, sostuvo que: "Los gobernadores entienden perfectamente que esto va a generar una movilización de fondos, una actividad muy fuerte comercial y, en definitiva, ellos van a percibir también los impuestos que genera ese incremento".

Por el momento, las provincias esperan la letra chica del proyecto y no anunciaron regímenes locales que imiten el nuevo esquema de ARCA.

Para presionar, el organismo de fiscalización dirigido por Juan Pazo informó que invitará a las provincias a firmar un convenio de intercambio de información fiscal.

En caso de rechazar el nuevo régimen, las provincias perderán el acceso a datos clave de facturación y consumos que superen los 50 millones de pesos.