Casi 12 millones de niños latinos en Estados Unidos, tres de cada cinco, están en riesgo por los recortes presupuestarios aprobados por el Congreso al seguro médico de Medicaid y al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP en inglés), advirtió este miércoles la organización UnidosUS. Más de la mitad de estos menores se benefician de los programas de acceso a la salud y a los alimentos que la norma contempla recortar para poder financiar la baja de impuestos a los más ricos. El proyecto insignia de Donald Trump fue aprobado el jueves pasado por un estrecho margen de 215 a 214 votos en la Cámara de Representantes y ahora deberá pasar por el Senado.

Un impacto desproporcionado

La reducción de programas que contempla el proyecto de ley afectaría a 34 millones de niños a nivel nacional, pero dos tercios de los beneficiarios son personas de minorías raciales y étnicas, por lo que las comunidades descendientes de migrantes sufrirían un impacto de forma desproporcionada, indicó en una conferencia de prensa Jared Nordlund, director en Florida de UnidosUS, una de las mayores organizaciones latinas del país.

"¿Por qué los hispanos están desproporcionadamente afectados por esto? Porque vemos una histórica subrepresentación de los hispanos en los empleos bien pagados, vemos a los hispanos en trabajos con bajos salarios que no ofrecen beneficios", respondió Nordlund a una pregunta de la agencia EFE. UnidosUS y otras organizaciones alertaron de los efectos de los recortes en casi 700 mil millones de dólares al Medicaid, y de 300 mil millones de dólares a SNAP, la ayuda a través de los llamados "cupones de alimentos", según lo aprobado la semana pasada por la Cámara de Representantes.

Estas reducciones se incluyen en "el gran y hermoso proyecto de ley" del presidente Donald Trump, que aún debe avalar el Senado. Al igual que en la Cámara Baja, los republicanos controlan el Senado con un margen de 53 a 47 escaños, pero varios senadores conservadores expresaron públicamente desde hace semanas su contrariedad con el proyecto de ley, ya sea por no recortar lo suficiente los presupuestos públicos y aumentar el techo de deuda hasta los 4 billones de dólares, o bien por las duras restricciones a la asistencia sanitaria.

Florida, el estado más afectado

"Algo para notar es que, cuando ves los códigos postales de los beneficiarios de SNAP y Medicaid, algunos de los códigos postales donde hay más personas inscriptas son predominantemente hispanos, por lo que estos recortes vienen de forma directa a nuestra comunidad", advirtió Nordlund. Las organizaciones alertan que una de las regiones más afectadas será Florida, el cuarto estado con más inscriptos a Medicaid, con 1,6 millones de familias hispanas registradas, mientras que una de cada cinco familias floridanas que reciben cupones de comida de SNAP son latinas.

"Lo que veremos es un fuerte repunte de floridanos sin seguro médico y, al mismo tiempo, veremos un recorte en las personas con SNAP que no pueden pagar sus gastos y recibir los beneficios de nutrición y salud", comentó Sadaf Knight, directora del Florida Policy Institute. Por su parte Bruce Lesley, presidente de la ONG First Focus on Children. aseguró: "No hay nada en este gran proyecto de ley que sea 'hermoso' para los niños. Los enormes recortes a Medicaid y SNAP son particularmente graves".

"Los niños ya se enfrentan al aumento de la mortalidad infantil, el aumento de la pobreza y las crecientes tasas de hambre, falta de vivienda y seguro médico. Estos recortes propuestos agravarían aún más la crisis", agregó Lesley. En su informe, UnidosUS sostiene que "las políticas propuestas en la reforma fiscal son lo opuesto a lo prometido durante la campaña de 2024, cuando los votantes exigieron políticas que redujeran, en lugar de aumentar, los costos que las familias deben pagar por sus necesidades diarias".

El "gran y hermoso proyecto" de Trump

El megaproyecto busca extender las exenciones fiscales de Trump en su primer mandato (2017-2021) y aporta nuevas rebajas, como las exenciones a las propinas y a las compras de autos fabricados en el país, junto a un incremento en los fondos para la gestión de la frontera y la aplicación de la dura política migratoria del presidente. La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO en inglés) estimó en un informe actualizado que la nueva legislación sumará unos 3 billones de dólares en 10 años a la deuda nacional, actualmente calculada en más de 36 billones.

El aumento en el gasto público se compensaría con recortes a programas de seguridad social en más de 1 billón en la próxima década, que incluyen restricciones a Medicaid y Medicare. Los fondos federales del Medicaid se reducirían en casi 700 mil millones, según la CBO, una oficina independiente que lleva la contaduría del Capitolio. El Medicare podría ver un descenso de 50 mil millones para mantener el déficit dentro de los márgenes legales fijados por el Congreso.

La CBO advirtió que es posible que esa cifra aumente y que la ayuda de cupones de comida también sufriría recortes de unos 267 mil millones de dólares. Trump y el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, insistieron en que los "trabajadores estadounidenses" no se verán afectados y que los recortes están dirigidos a eliminar prestaciones a "inmigrantes ilegales que se aprovechan" de estas ayudas.