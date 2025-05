La segunda mitad del año está marcada por las elecciones presidenciales y legislativas en países como Bolivia, Honduras y Chile. Mientras que Argentina renovará bancas en el legislativo. Los comicios tienen su particularidades en cada país: no todos cuentan con segunda vuelta, en algunos países el voto no es obligatorio y en otros existe una sanción económica para quienes no acudan a votar.

Bolivia

Próximas elecciones: 17 de agosto. En caso de realizarse segunda vuelta, esta será el 19 de noviembre.

Qué se vota: presidente, vicepresidente, integrantes de la Cámara de Diputados (130 miembros) y de la Cámara de Senadores (36 miembros).



Datos sobre las elecciones:

-Más de 7,5 millones de personas están habilitadas para votar en el país de con 12,2 millones de habitantes.

-El voto es obligatorio para los ciudadanos mayores de 18 años.

Bolivia se prepara para las elecciones presidenciales y legislativas donde la población elegirá al sucesor del actual presidente Luis Arce. Los candidatos habilitados serán confirmados el próximo 6 de junio por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). En los últimos días el organismo electoral inhabilitó la candidatura del expresidente Evo Morales porque, según informó el TSE, el Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan-bol) no contaba con personería jurídica, aunque esta semana la justicia le pidió al TSE que revise esa decisión.

Previamente el Tribunal Constitucional había ratificado que Morales no puede postularse a la presidencia porque ya ejerció el cargo más de dos veces (2006-2019). Evo Morales está distanciado de Arce desde 2021. El año pasado dejó la presidencia del Movimiento Al Socialismo (MAS) y en febrero renunció a la organización política que lideró durante 30 años y que en 2020 llevó a Arce al poder. El MAS por su lado presentó como candidato a la presidencia a Eduardo Del Castillo, exministro del gobierno de Arce.

El tribunal electoral recientemente resolvió no admitir la candidatura de Andrónico Rodríguez, que se presentaba con el Movimiento Tercer Sistema (MTS) como parte del frente Alianza Popular. Según el organismo el MTS no cuenta con personería jurídica. Rodríguez, dirigente cocalero y actual presidente de la Cámara de Senadores llegó al legislativo en 2019 con el MAS y era considerado el heredero político de Evo Morales. Este año Rodríguez presentó su candidatura por fuera del partido oficialista.

Como oposición al MAS se presenta la Alianza Unidad que tiene como candidato presidencial al empresario Samuel Doria Medina y de vicepresidente al exfuncionario del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), José Luis Lupo. El expresidente Jorge Tuto Quiroga (2001-2002) dejó este bloque de unidad y presentó su candidatura con la Alianza Libre.También inscribió candidatos el Partido Demócrata Cristiano (PDC), el Movimiento de Renovación Nacional (Morena), Nueva Generación Patriótica (NGP), APB-Súmate y las alianzas Libertad y Progreso ADN y Fuerza del Pueblo.

Chile

Próximas elecciones:

En caso de realizarse segunda vuelta, está será el 14 de diciembre.

Qué se vota: presidente, Cámara de Diputados (155 escaños) y 23 de los 50 escaños del Senado.



Datos sobre las elecciones:

-El voto es obligatorio a partir de los 18 años de edad y voluntario para las y los ciudadanos en el exterior.

-Más de 15 millones de personas están habilitadas para votar (150 mil lo podrán hacer en el exterior) en el país de 19,6 millones de habitantes.



Las elecciones generales en Chile están programadas para el 16 de noviembre para elegir al sucesor del actual presidente, Gabriel Boric. El calendario electoral también prevé elecciones primarias para el próximo 29 de junio. Se trata de una instancia de carácter voluntario para los partidos. En las primarias de 2025 sólo participarán los partidos que integran la coalición oficialista Unidad por Chile: Partido Socialista, Partido Liberal, Partido Radical, Partido Por la Democracia PPD (Carolina Tohá, exministra de Interior del gobierno de Boric), Partido Comunista y Partido Acción Humanista (Jeannette Jara, exministra de Trabajo del actual gobierno), Frente Amplio (Gonzalo Winter), Federación Regionalista Verde Social (Jaime Mulet).

El voto en las primarias es voluntario y sólo pueden participar los militantes de los partidos inscritos. Luego los partidos tienen plazo hasta el 18 de agosto para presentar a sus candidatos.



La candidata de la coalición de oposición Chile Vamos es Evelyn Matthei. La alianza está integrada por los partidos Unión Demócrata Independiente (UDI), Renovación Nacional (RN) y Evolución Política (Evópoli). Matthei es militante de la UDI, hija del excomandante en jefe de la Fuerza Aérea durante la dictadura de Pinochet. En 2013 perdió ante Michelle Bachelet en las elecciones presidenciales. En declaraciones recientes dijo que el golpe de Estado de 1973 al presidente Salvador Allende fue necesario.

La extrema derecha tendrá entre sus candidatos a José Antonio Kast (Partido Republicano), Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario). También participará Ximena Rincón (Democrátas) y Francesca Muñoz (Partido Social Cristiano).





Honduras

Próximas elecciones:



Qué se vota: presidente, tres vicepresidentes (designados/as presidenciales), 128 miembros del congreso unicameral, alcaldes, vicealcaldes y concejales y 20 diputados al Parlamento Centroamericano (Parlacen).

Datos sobre las elecciones:

- Los hondureños pueden votar a partir de los 18 años, el voto es obligatorio pero no se aplican sanciones para quienes no acudan a votar.

-Más de 5,8 millones personas están habilitadas para votar en el país de 10,6 millones de habitantes.

-No tiene sistema de segunda vuelta, gana el candidato con más votos.

El país centroamericano tendrá elecciones el próximo 30 de noviembre. En marzo los hondureños y hondureñas fueron convocados a votar en las elecciones primarias a las que se presentaron los tres partidos principales: Libertad y Refundación (Libre), Partido Liberal (PL) y Partido Nacional (PN). El PL y el PN son dos formaciones políticas que se intercambiaron en el poder durante los últimos dos siglos hasta el triunfo de Libre en 2021.

Para el partido oficialista, Libre, resultó electa la candidata Rixi Moncada (exministra de Defensa del actual gobierno de Xiomara Castro, abogada con trayectoria en los ámbitos privado y público), en el PL fue electo Salvador Nasralla (conductor de televisión e ingeniero), en las elecciones pasadas se presentó con un partido creado por él y luego renunció a su candidatura como parte de una alianza con Libre que lo llevó como vicepresidente (designado presidencial). Nasralla ocupó el cargo hasta el año pasado. Por el Partido Nacional fue electo Nasry Tito Asfura, empresario de la construcción, exalcalde de la capital hondureña. Como candidata del PN también se presentó Ana García, esposa del expresidente nacionalista Juan Orlando Hernández (2014-2022), condenado en Estados Unidos por delitos de narcotráfico.



En las elecciones generales también está prevista la participación de una decena de partidos minoritarios, aunque todavía no están definidos los candidatos y candidatas de estas organizaciones políticas.

Argentina

Próximas elecciones:

Qué se vota: 127 de los 257 escaños de la Cámara de Diputados y 24 de las 72 senadores. Ese mismo día algunas provincias también votarán diputados locales y cargos municipales. Mientras que otras jurisdicciones optaron por desdoblar sus comicios locales de los nacionales.



Datos sobre las elecciones:

-El voto es obligatorio para los ciudadanos entre 18 y 70 años, las personas que no acudan a votar son sancionadas. Para los ciudadanos entre 16 y 17 años y los mayores de 70 años el voto es opcional.

-Es el primer año electoral en el que se utilizará la Boleta Única de Papel (BUP) para las elecciones generales. La BUP presenta la totalidad de los candidatos en una papeleta. En algunas jurisdicciones se usó la Boleta Única Electrónica (BUE) para elegir cargos locales.

Para los comicios de 2025, algunas provincias desdoblaron las elecciones legislativas para sus propias cámaras. Este fue el caso de Jujuy, Salta, Chaco y San Luis que celebraron elecciones el pasado 11 de mayo. La provincia de Buenos Aires también desdobló sus elecciones: el 7 de septiembre elegirá sus cargos legislativos locales y el 26 de octubre los nacionales. Otras provincias que desdoblaron sus elecciones son: Misiones que el 8 de junio elegirá a las autoridades de su legislativo unicameral; Santa Fé y Formosa harán lo propio el 29 de junio y Corrientes el 31 de agosto.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) celebró elecciones el pasado 18 de mayo y lo hizo con la participación más baja desde 1983: sólo votó el 53% del padrón electoral. El vocero presidencial de Javier Milei, Manuel Adorni ganó las legislativas de la ciudad con el 30,1% de los votos, seguido por Leandro Santoro con el 27,4%. Para el PRO se trató de la primera derrota tras 20 años liderando las encuestas en la CABA, su candidata Silvia Lospennato obtuvo el 15,9% de los votos.