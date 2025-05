La periodista y conductora Cynthia García apuntó hacia las élites argentinas que, complotadas con la derecha económica y mediática, en las sombras creen ser “dueñas de la Argentina”.

“Nosotros muchas veces hablamos del sector agroexportador, las élites, los que se creen dueños de la Argentina, las mil familias que son dueñas de la tierra y creen que son dueñas también de la Argentina. A esos intereses responde el bloque de la derecha económica y mediática de la Argentina”, explicó la conductora de La García en su editorial.

“No puntualizamos del todo la reconversión de esas élites en la renta exorbitante financiera de la timba. Cuando hablamos de Milei, hablamos de lo Milei, lo Clarín, lo Macri”, advirtió.

Según la periodista, “esas élites son las que empuñan el mango de esta herramienta perfecta con el símbolo de la motosierra que hoy nos gobierna”.

“Así como no hay que hablar de la pobreza sino para combatirla al hablar de la riqueza y cómo se distribuye la torta en Argentina, para poder seguir esa línea de análisis y acción tenemos que hablar de las elites de Argentina, del sector primario agroexportador que no quiere poner valor agregado, que no lo interesa que haya un cientificidio y esa reconversión de esas élites en la timba financiera que, en criollo, significa que se la llevan toda afuera”, apuntó.

“Los millones de dólares nunca alcanzan porque se van en esa renta extractivista primarizada y en esa reconversión de las élites. Sobre eso tienen que accionar cualquier proyecto de país que se piense representativo de los intereses de las mayorías”, señaló.



“Odian al peronismo, a los gobiernos de Néstor y Cristina porque se ven tensionados cuando se habla de los derechos conquistados. Los derechos conquistados son intereses afectados de esas mil familias de la élite argentina”, cerró.