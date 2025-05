A pesar de las falacias que lanzó el Gobierno sobre la situación del Hospital Garrahan, los residentes de la institución pediátrica realizaron este jueves un paro con movilización hacia el Ministerio de Salud para exigir la recomposición de sus salarios y la mejora de las condiciones laborales, en el marco del brutal ajuste aplicado por el gobierno de Javier Milei desde el inicio de su mandato. Por la tarde, funcionarios recibieron a residentes del hospital de niños pero no realizaron ningún ofrecimiento de mejora salarial, por lo que se convocó a una nueva asamblea de residentes y profesionales del Garrahan para el próximo martes 3 de junio. “La pérdida del poder adquisitivo fue brutal, estimamos una caída de entre el 40 y el 60 por ciento en el último año”, dijo a Página/12 una médica del hospital que pidió mantener su nombre en reserva.

Como consecuencia de la política de recorte fiscal que Milei suele destacar como “el ajuste más grande de la historia”, el Gobierno ha llevado a un estado terminal al “Juan Pedro Garrahan”, el hospital de niños de alta complejidad más importante de Argentina y de América Latina, en el cual se atienden cerca de 600 mil consultas anuales y se realizan numerosas cirugías de riesgo, transplantes y otras intervenciones.

La gravedad del desplome salarial que sufrieron los trabajadores del Garrahan desde la asunción de La Libertad Avanza es elocuente. “La pérdida del poder adquisitivo fue brutal, estimamos una caída de entre el 40 y el 60 por ciento en el último año”, explicó a este diario una médica pediátrica de planta permanente del hospital. “Hemos tenido incrementos salariales muy bajos, de 1 a 3 por ciento por aumento, y que encima se reflejan únicamente en la parte remunerativa del recibo de sueldo, que son muy pocos ítems de nuestro recibo, porque la mayoría suman por los aumentos no remunerativos, el plus de especialista o las guardias, que no se ven implicados en el aumento negociado en paritarias”, agregó.

La médica del Garrahan subrayó la importancia del principal hospital de pediatría que tiene la Argentina y que se destaca por un gran prestigio a nivel internacional. “El trabajo que hacemos nosotros es irremplazable, porque tenemos una formación distinta que nos permite desempeñarnos en el rol en el cual lo hacemos, tanto médicos como profesionales afines”, sostuvo y afirmó que “el trabajo es totalmente interdisciplinario y escalonado uno con el otro, por eso consideramos que los médicos somos igual de importantes que los enfermeros, los técnicos o los hemoterapistas. Todo funciona de una forma muy integral y es lo que nos permite brindar la calidad de atención que caracteriza a un hospital como el Garrahan”.

Además, la trabajadora del hospital mencionó que "un profesional mal pago implica mucha insatisfacción, tanto que debe recurrir al pluriempleo". "Hasta hace dos o tres años no digo que estábamos bien económicamente, pero no era necesario el pluriempleo, y hoy en día sí, lo que implica que la mayoría de los profesionales tienen un segundo o tercer trabajo", graficó. "Estamos todos muy desgastados tanto física como emocionalmente, y eso hace que la calidad de atención se vea afectada de una manera u otra, porque aunque uno ponga la mejor voluntad del universo, si estás haciendo más horas de guardia porque no llegás a fin de mes, o estás haciendo más módulos de enfermería o agarraste un trabajo afuera, el cansancio es otro, y esta situación de lucha que venimos dando hace bastante tiempo también es desgastante. Es muy frustrante encontrarse en la situación de tener que, por ejemplo, salir a cortar una calle".

El jueves por la mañana, el vocero presidencial, Manuel Adorni, negó la gravedad de la situación que atraviesa el hospital de pediatría. “El Garrahan no está desfinanciado, los recursos están, pero están mal utilizados. Hoy se está ordenando y priorizando el servicio”, aseguró Adorni al día siguiente de que el Gobierno dictara la conciliación obligatoria por 15 días, ante el paro anunciado para el jueves por los médicos del hospital. Con la mejor cara de piedra, Adorni también señaló que la protesta de los trabajadores del hospital no se debe al ajuste presupuestario, sino a la inminente aplicación de un sistema biométrico de control del ingreso de la planta laboral que “busca romper privilegios”, y dijo que “el Garrahan hoy tiene equilibrio financiero".

Este miércoles, un grupo de diputados de Unión por la Patria (UxP) encabezados por el presidente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, Pablo Yedlin, se reunieron con médicos y residentes del Garrahan para expresar su acompañamiento a la lucha que llevan adelante en defensa del hospital. “Que quede bien claro, la destrucción del Garrahan es responsabilidad del presidente Javier Milei”, aseguró Yedlin. Del encuentro también participaron los diputados Daniel Gollán, Itai Hagman, Julia Strada, Cecilia Moreau y Paula Penacca. Los legisladores fueron recibidos por la jefa de Clínicas de Emergencia, Ana Fustiniana, previamente a que el Gobierno dictara la conciliación obligatoria.