El 11 de septiembre de 2024 se realizó una protesta de jubilados frente al Congreso en reclamo de un incremento de sus haberes. Ese día las fuerzas de seguridad reprimieron. Ese día, el efectivo de la Policía Federal, Cristian Rivaldi, fue particularmente violento contra una madre y su hija de 9 años al lanzarle sobre los ojos ese horrible gas pimienta que usan en las manifestaciones. La imagen de la niña, Fabrizia Pegoraro, llorando por el dolor quedó registrado, así también la cara de Rivaldi que ayer finalmente fue procesado por abuso autoridad en concurso real, con lesiones leves por haber gaseado Fabrizia y a su mamá. La decisión de procesarlo la tomó el juez Sebastián Ramos aunque decidió no detenerlo.

Según consta en el escrito del juez, Rivaldi "arrojó gas contra dos mujeres, una de ellas menor de edad, que se encontraban en el suelo y sin agredir a la autoridad, apartándose de ese modo de la normativa vigente y aplicable al caso". Es más, el juez afirma que "tanto la madre como su hija se encontraban en una posición de desventaja en cuanto al agresor que estaba parado y apuntó directamente a sus rostros sin motivo que justificara esa acción".

En otro tramo, Ramos sostiene que "no hay motivo para dudar del testimonio de la querellante, las imágenes corroboran férreamente sus dichos. Contrariamente el descargo del imputado resultan inverosímil, no solo resulta llamativo que no haya visto a la niña, aún más las imágenes delatan que apuntó directamente a ella y a su madre sin reparo alguno y con toda intención disparó el gas".

En abril y tras un pedido del fiscal Eduardo Taiano, se decidió tomarle declaración indagatoria a Rivaldi al determinar que, según los videos observados, "la actitud de Carla y Fabrizia Pegoraro, quienes se encontraban sentadas en la vía pública sin ejercer ningún tipo de resistencia intimidación y/o violencia, de ningún modo pudo -ni puede- considerarse una situación amenazante". En los primeros días de mayo el policía presentó un largo escrito donde afirmó haber actuado "de acuerdo con lo ordenado por la Superioridad" y bajo las órdenes de la sala de "Comando Unificado de las Fuerzas Federales". Con respecto a la menor, dijo que nunca la había visto e incluso llegó a afirmar que nunca imaginó que una menor estaría "solapada en esos grupos violentos".

De todas maneras, estas afirmaciones no fueron suficientes y el juez Ramos decidió su procesamiento. Lo que representa un mensaje para todos aquellos integrantes de las fuerzas de seguridad que todos los miércoles participan de la represión a la protesta de los jubilados. Entre ellos está el gendarme Héctor Jesús Guerrero que está señalado como el responsable de disparo de la granada de gas lacrimógeno al fotógrafo Pablo Grillo el pasado 12 de marzo. Hoy, todavía el joven fotógrafo lucha por su vida, mientras se siguen repitiendo las escenas de golpes, bastonazos y gas a los jubilados que llegan al Congreso a reclamar por sus derechos.