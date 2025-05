DOMINGO 1

Los habitantes Este es un proyecto de Pedro Sedlinsky y José Bella (foto). Un nuevo formato para hablar de la Guerra Civil Española. Un grupo de jóvenes asesinados de manera violenta, sin saberlo, son dotados de un don: cuentan con la habilidad de habitar los cuerpos de los vivos. Y desde allí buscarán torcer el rumbo de la historia. Salvar a sus amigos: Federico García Lorca, los actores de La barraca, Carmen Luna, una militante republicana feminista y Antonio Machado. La historia está contada a lo largo de cuatro capítulos. En cada función se podrán ver dos y hoy se compartirán los dos primeros.

A las 15.30, en el Nün Teatro Bar, Velasco 419. Entrada: $15000.

MÚSICA

Boom Boom Kid Nekro y su banda ofrecen un concierto a todo dar. El cantor, escritor y dibujante cuenta con más de trescientas canciones grabadas en más de veinte discos, vinilo, cassettes, singles y cds, todos editados por su propio sello Ugly Records. Desde el 2001 está junto al Chelo Vidal y el Pelado Lopez y apoyado en las guitarras de Javi Marta. Boom Boom Kid es hardcore, rock, pop, punk rock, cha cha cha. Una banda difícil de encasillar.

A las 19, en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Entrada: $10000.

TEATRO

Una historia más de amor La obra que actúan y dirigen Nahuel Cuadrelli y Loreto Luco es una pieza teatral que incorpora elementos del teatro físico y la danza-teatro, donde narran de una manera diferente la historia que siempre se repite en la vida humana, el encuentro amoroso entre dos personas con todas las contradicciones que conlleva, la temporalidad, el deseo, la cotidianidad, los miedos y la abstracción. Dos planetas se cruzan encontrando su propio lenguaje, la proximidad depende de su atracción y su atracción de su destrucción.

A las 20, en Planta Inclán, Inclán 2661. Entrada: desde $10000.

CINE

Miradas en el diseño ¿Qué tienen en común una tejedora de vanguardia, un dúo que reinventó la forma de sentarse, una ceramista que escapó de la guerra y un arquitecto que soñó con ciudades verdes? En el marco de la exhibición ¡Aquí estamos!: mujeres en el diseño desde 1900 hasta hoy se proyectan películas sobre las grandes figuras que revolucionaron el diseño y la arquitectura del siglo XX. El programa incluye títulos que no fueron estrenados en la Argentina con curaduría de Ana Carrino. Esta tarde podrá verse The Mies Van Der Rohes: A Female Family Saga, documental alemán dirigido por Sabine Gisiger. Una épica saga familiar ambientada en la era del modernismo, relatada a través de las mujeres que rodearon al emblemático arquitecto Mies van der Rohe.

A las 17.30, en Fundación Proa, Av. Don Pedro de Mendoza 1929. Entrada: $2000.

Atahualpa Yupanqui Única función del documental de Federico Randazzo Abad. Yupanqui se consagró como piedra fundamental de la identidad latinoamericana a fuerza de viajes, travesías etnográficas a caballo, exilio político en los países soviéticos y consagración en la Europa capitalista. Incluso hizo investigaciones en Japón. El documental se nutre de archivos, músicas y registros personales que dan cuenta de una trashumancia destinada a descifrar el diálogo entre las personas y su territorio.

A las 18.30, en Cine York, Juan B. Alberdi 895, Olivos. Gratis.

LUNES 2

ETCÉTERA

Aurora Venturini La muestra aborda la vastísima producción de esta escritora, traductora, docente y ensayista platense. Se exhibirán vitrinas con el repertorio de su trabajo inicial y las pinturas de Yuna Riglos en la Sala Conti. A su vez, esta muestra biográfica tendrá como eje el imaginario de su obra Las primas, expresada a través del conjunto de filiaciones que habitan la novela. Por ejemplo, el premio que ese texto recibió a través de un certamen organizado por Página 12 así como varias de sus amistades e inquietudes de viajera, psicóloga y artista destinada a la escritura.

De lunes a viernes de 8 a 18, en la Biblioteca Central de la Provincia de Buenos Aires, Calle 47 n° 510, La Plata. Gratis.

CINE

Stop making sense En 1984, la banda Talking Heads trabajó con el director Jonathan Demme para Stop Making Sense, que ahora es vista como uno de los puntos más altos en los films de concierto, y que presentó de manera inolvidable a un Byrne en un traje cómicamente extragrande. El traje estaba pensado como la parodia de una estrella de rock vanagloriosa, pero de algún modo la imagen quedó pegada. Demme filmó durante cuatro noches en el Pantages Theatre de Hollywood, en el marco de la gira por Estados Unidos de Talking Heads para presentar su por entonces flamante álbum Speaking in Tongues.

A las 21.30, en el Cine Cosmos UBA. Av. Corrientes 2046. Entrada: $2050.

Ciclo Stanley Kubrick Lumiton homenajea al director, productor y guionista de cine estadounidense, quien demostró que el cine como entretenimiento de masas es también una forma de arte. Sus películas cumplían con todos los requisitos pirotécnicos a los que obliga la industria, pero sin relegar un discurso más profundo que el público pudiera descubrir. Toda la obra de Kubrick refleja una visión maniqueísta del universo, un leitmotiv que repitió en todas sus películas: el bien y el mal; el amor y el odio; el sexo y la violencia; el deseo y el miedo; la fidelidad y la traición. Último día para ver online títulos como Ojos bien cerrados, La naranja mecánica o El resplandor, entre otros.

Disponible a través de Lumiton.ar. Gratis.

ARTE

Juan Kancepolski A 94 años de su nacimiento, Mítica es una celebración a la obra de este gran artista, siempre atravesada por la luminosidad, los cromatismos, la inmersión de los sentidos y los enigmas de la naturaleza humana. “Al experimentar una pintura de Juan Kancepolski, como espectadores necesitamos formatear nuestro aparato estético, para poder escuchar y descubrir los miles de signos casi ocultos en el sorprendente primer impacto”, destaca el curador Jesualdo Correia.

Hasta el 6 de junio, en el Congreso de la Nación, Av. Rivadavia 1841. Gratis.

ETCÉTERA

Revolución Han Kang Esta autora es la primera escritora coreana en ganar el Nobel. Su aparición en Occidente reconfiguró el mapa de la literatura coreana a nivel global al generar una ola de traducciones de ese país. Kang comienza su carrera durante los años ‘90, en pleno albor democrático, cuando por fin la escritura femenina deja de ser un nicho. En esta clase se propone revisar cómo ella se inscribe en la revolución literaria de esa década y cómo resignifica la tradición del siglo XX. Docente: Silvia Hopenhayn.

A las 10.30, en el Museo de Arte Latinoamericano, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $84000.

MARTES 3

CINE

Una casa con dos perros Tras su paso por la Competencia Argentina del Bafici, Una casa con dos perros, ópera prima de Matías Ferreyra, llega a las salas nacionales. En plena crisis del 2001, Manuel y su familia deben mudarse a casa de su abuela La Tati, mujer extraña que ve cosas que nadie más ve. Allí vive su tío Raúl. También, un perro que supuestamente acaba de morir. La llegada de la familia genera un conflicto por los espacios en la casa. Atrapado en esta extraña guerra por los espacios, Manuel siente que su familia no es un lugar seguro y pronto encuentra en la complicidad con su abuela un particular e inesperado modo de resistir.

A las 12, 15.45 y 19.30, en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $2800.

MÚSICA

The Lemon Twigs Visita el país el dúo de música estadounidense formado por los hermanos Brian D’Addario (guitarra, teclado, voz, batería, bajo) y Michael D’Addario (guitarra, teclado, voz, batería, bajo), ambos oriundos de Long Island. Su padre les enseñó a tocar instrumentos desde los cinco años así que ambos hermanos son multinstrumentistas. Han colaborado con artistas como Foxygen, Uni Boys, Pinky Pinky y Weyes Blood. En su sonido habitan The Beatles, The Beach Boys, The Kinks y The Zombies.

A las 20, en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Entrada: desde $40000.

Álvaro Torres y Gillespi Los músicos presentan Forma, un álbum que reúne música original compuesta en 2024 de forma colectiva. Ambos se propusieron trabajar en un repertorio de un formato denominado “dúo (ampliado)“, que les permite agregar instrumentos tocados por ellos mismos para orquestar las composiciones originales concebidas en dúo. Así es como Gillespi, además de la trompeta, se encargó de las guitarras, bajo y otros instrumentos. Por su parte Álvaro Torres, además del piano, completó las orquestaciones con sonidos de sintetizadores y ensambles de cuerdas sampleadas.

A las 22.30, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entrada: desde $13000.

ARTE

Minna Pietarinen Nací niña es una exposición que reúne el arte y la poesía de la artista finlandesa, enfocada en los derechos de las mujeres y las niñas en todo el mundo. A través de nueve obras que combinan retratos y textos poéticos, Minna Pietarinen celebra a figuras femeninas que, desde distintos contextos culturales, han transformado realidades y desafiado estructuras injustas. Cada obra representa un derecho humano fundamental como la educación, la libertad, la autodeterminación o la participación política, encarnado en mujeres reales que se convirtieron en símbolos de lucha y resiliencia.

De martes a viernes de 12 a 21 y sábados y domingos de 11 a 21, en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. Gratis.

CINE

Nancy Continúan las funciones de la película de Luciano Zito (El señor de los dinosaurios) protagonizada por Camila Peralta. Nancy trabaja limpiando casas en una pequeña y bella localidad costera que se transforma una vez concluido el verano. Conocer a Juan en el trabajo pondrá rápidamente en tensión su frágil estado emocional, llevándola a hacer cosas impensadas. La diferencia de clases sociales, el universo de las casas vacías y del clima hostil del otoño configuran el escenario perfecto para esta historia.

A las 13, en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $2800.

MIÉRCOLES 4

ETCÉTERA

Ramiro García Morete Se presenta la novela Los Ángeles de este prolífico cantautor platense, con la moderación de la periodista Ivana Romero y el escritor Leonardo Oyola. En este libro, a través de los ojos del protagonista (Mister, un bonarense que transita la muerte de su padre y una ruptura amorosa), el lector se embarca en un recorrido iniciático por los caminos del Medio Oeste norteamericano y la luminosa California, con la música como fuerza motriz. Matías Angelini musicalizará la velada con vinilos, mientras que Pablo Matías Vidal y Pipo Mengochea interpretarán junto a García Morete algunas canciones del disco que acompaña el lanzamiento de este libro.

A las 20, en Don Cipriano, en 49 entre 4 y 5, La Plata. Gratis.

TEATRO

Últimas unidades de lujo Se estrena la obra de Melisa Freund. La pieza despliega un entramado de relaciones vinculadas con el amor y la traición dentro de un círculo íntimo. Un grupo de amigos se reúnen a ensayar una coreografía para un concurso amateur, pero lo que comienza como una práctica aeróbica termina derivando en un juego explosivo mientras afuera todo se desmorona. Últimas unidades de lujo expone modos de vinculación como jaulas que atrapan a quienes las habitan en dinámicas tan asfixiantes como seductoras. Interpretada por Jose Escobar, Ariel Gigena, Karina Hepner, Natalia Imbrosciano y Mauro Pelandino.

A las 20.30, en Espacio Callejón, Humahuaca 3759. Entrada: $15000.

El mundo es más fuerte que yo La obra de Juan Coulasso y Victoria Roland es una sesión abierta, obscena y en permanente reconstrucción. La actriz entrará en trance para ser otra o para dejar de ser. El baterista tocará tan fuerte que tapará todas las ideas importantes del texto. La asistente preparará whisky falso para un espectador real. El director bailará un minué y lo hará muy mal. Un terremoto que jamás vivimos hará temblar todo y el público huérfano saldrá a las calles de una ciudad dormida. Una obra en contra de la representación. Una búsqueda ciega del acontecimiento. Actúa Victoria Roland.

A las 20, en la Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131. Entrada: $15000.

MÚSICA

Franco Ramírez Con más de 20 años de trayectoria, Franco Ramírez es uno de los grandes referentes del nuevo folklore argentino. A lo largo de su carrera ha compartido escenario con artistas como Víctor Heredia, Raly Barrionuevo, Peteco Carabajal y Jorge Rojas. En vivo estará acompañado por una banda excepcional y promete un recorrido por las canciones de Alterego y otros clásicos de su repertorio. Una oportunidad para conectar con una obra visceral, honesta y profundamente humana.

A las 20.45, en Café Berlín, Av. San Martín 6656. Entrada: $15000.

ARTE

Florencia Marrapodi La muestra de la artista bonaerense (conocida como Podridísima) está conformada por una serie de pinturas sobre las corporalidades y escenarios donde la cotidianeidad y la fantasía se mezclan. Florencia mutó del tatuaje al óleo. Sus personajes expresivos y la vida cotidiana atraviesan su mundo pictórico. En esta exposición llamada ¿Qué se puede hacer salvo ver pinturas? expondrá obra inédita como toda su serie de retratos a jubilados.

De lunes a viernes de 10 a 15, en la Galería de Arte Alejandro Bustillo, Rivadavia 325. Gratis.

JUEVES 5

CINE

Gilda Fundación Sagai propone el ciclo Cineclub, un espacio dedicado al cine nacional. Cada mes, se explora una temática o se rinde homenaje a una figura destacada de nuestra cinematografía, con proyecciones que acercan lo mejor del cine argentino reciente. Esta tarde se proyectará Gilda: no me arrepiento de este amor. Con Lautaro Delgado, Natalia Oreiro y Javier Drolas. La vida íntima y poco conocida de Miriam Alejandra Bianchi, quien se convirtió en una referente de la música popular argentina bajo el nombre artístico de Gilda, rescata en este film su autenticidad, su carisma y la reivindicación de los derechos femeninos en sus canciones.

A las 19.30, en Fundación Sagai, 25 de Mayo 586. Gratis.

Lo que escribimos juntos Puede verse la película escrita y dirigida por Nicolás Teté (Ónix), protagonizada por Ezequiel Martínez, Santiago Magariños y Nazarena Rozas. Mariano y Juan llevan varios años de novios, tienen un perro y una vida tranquila. Mariano siempre quiso tener un vivero alejado de la ciudad y ahora que el trabajo de escritor de Juan está más asentado por el éxito de su última novela, deciden hacer ese cambio. Mientras se acomodan a su nuevo espacio y sus nuevas rutinas, reciben la visita de la mejor amiga de Juan, quien tiene una noticia para contarles.

A las 20.30, en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $2800.

ARTE

Francisco Montes En Adiós a los vivientes, el artista desarrolla una práctica que integra dibujo, objetos y videos, ubicada en la intersección de diversas temporalidades, geografías y realidades. Su obra sumerge al espectador en un mundo de incertidumbres donde imágenes traslúcidas crean palimpsestos de luz que revelan subjetividades ocultas y confrontan sesgos. Su enfoque está puesto en cómo los poderes afectan la conciencia humana; buscando materializar lo invisible, que oscila entre emociones íntimas hasta dinámicas del tercer mundo.

De martes a viernes de 12 a 21 y sábados y domingos de 11 a 21, en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. Gratis.

MÚSICA

Francisca y Los Exploradores Este laboratorio de canciones de Franco Saglietti suma más de cien títulos y colaboraciones que incluyen a Julieta Venegas, Fito Páez y Adrián Dárgelos. Compositor en secreto de algunas figuras de la nueva canción latinoamericana, ha creando una identidad musical auténtica que sobresale por la sutileza de sus letras. El proyecto nace en 2013 con el lanzamiento del disco Barbuda, que dejó una huella en el indie argentino. En esta ocasión regresa a la intimidad de La Tangente para celebrar diez años de carrera revisitando sus clásicos.

A las 20, en La Tangente, Honduras 5317. Entrada: $15000.

Lia Kali La cantante y compositora española se presenta en Buenos Aires. Lia Kali descubrió la música en su casa y con 16 años recorrió todas las jams de Barcelona. En 2022 publicó un puñado de singles y al año siguiente lanzó su debut Contra todo pronóstico. Junto a su solvente trío instrumental, Lia Kali ha presentado las canciones de su debut en una gira de más de cincuenta fechas con actuaciones destacadas en grandes festivales estatales.

A las 20, en el Teatro Vorterix, Av. Lacroze 3455. Entradas: $25000.

VIERNES 6

TEATRO

Diálogos teatrales Un ciclo que se propone como un espacio de intercambio para promover el cruce entre dramaturgias europeas y la escena argentina. Hoy se podrá ver Cuerpos extraños, de Julia Holewińska (Polonia). Con dirección de Lorena Romanin y actuaciones de Martina Nikolle Córdoba Ansardi, Marco Gianoli y Antonella Fittipaldi. Una persona decide asumir una nueva identidad en un contexto que arrastra las marcas de una transición política reciente. La obra cruza historia personal y colectiva en un relato sobre el derecho a ser. Al término de la función Julia Holewińska y Lorena Romanin dialogarán con el público.

A las 18, en el Centro Cultural San Martín, Av. Corrientes 1530. Gratis.

No hay banda Para superar un bloqueo creativo, un dramaturgo decide revisar en público el proceso de una obra trunca. ¿Cualquier relato es ficción? ¿Dónde empieza una obra? ¿Cuándo termina? No hay banda propone revisar el proceso de creación y montaje de una obra preguntándose sobre los límites de la existencia y la representación. Si el experimentador es quien se anima a salir del perímetro y dar un paso por fuera de su zona de seguridad o por los espacios ya probados por otros creadores, la última propuesta de Martín Flores Cárdenas es una oda a ese momento frágil, incierto y poderoso de la experimentación.

A las 20, en el Centro Cultural Borges, Viamonte 525. Gratis.

El trabajo Se estrena la nueva obra de Federico León. El trabajo pone en escena a un grupo de participantes de un taller en busca de una forma de experimentación radical. Matías, Marian y Dina aplican una serie de reglas, acuerdos, mandamientos y protocolos estrictos. Prácticas, autodisciplina y accidentes. Apego y desapego, penitencias y licencias. Atravesar pruebas temerarias sin medir las consecuencias y experimentos que no se sabe cómo o dónde van a concluir. Con las actuaciones de Santiago Gobernori, Beatriz Rajland y el propio Federico León.

A las 20, en Zelaya, Zelaya 3134. Entrada: $20000.

MÚSICA

Vita Set La banda platense formada a principios del 2015 se presenta en vivo para compartir canciones de su nuevo disco Zona cero. Perteneciente a la nueva generación de la música argentina, Vita Set logró posicionarse en la escena emergente platense llevando el pop como bandera. Optando por el formato canción y una sonoridad moderna, su música define un estilo novedoso y reluciente que seduce proyectando un retrato glamoroso. Completan la noche Juan Baro y Andry Bett & Bob Crous. Además, Bullz se encargará de musicalizar una noche icónica que reúne pop platense y porteño.

A las 23.30, en Humboldt, Humboldt 1358. Entrada: desde $10000.

Duratierra La banda estará despidiendo su disco A los amores. Cada concierto se ofrecerá como una invitación a habitar otro tiempo: en algún lugar de la memoria, en aquellos recuerdos vivos que constituyen lo que somos, las canciones de este álbum irán floreciendo. Y en ese emocional recorrido, Duratierra será hogar. Es decir, un espacio cálido y amoroso que cobijará a su público en un abrazo permanente. Durante cada noche, la banda abrirá también las puertas de esa intimidad a diferentes artistas invitados con los que compartirá algunas otras músicas de raíz popular.

A las 21, en el ND Teatro, Paraguay 918. Entrada: desde $25000.

SÁBADO 7

MÚSICA

Adrián Paoletti El Coolfest es un evento que reúne por primera vez a artistas contemporáneos con una variada trayectoria. Una propuesta sonora que va desde la música electrónica avant garde y la psicodelia ruidosa hasta la canción pop. Paoletti y su banda Los Acordes adelantan temas de su próximo álbum Bitácora de un hombre quieto. El compositor, guitarrista y cantante integró en los ‘90 el llamado Nuevo Rock Argentino con una banda que supo dejar una marca: Copiloto Pilato. A partir de entonces, se dedicó a construir una fértil carrera solista con siete discos editados. El último es Filosofía de series de televisión. Esta vez compartirá el escenario con bandas como Un, Ok Pirámides y Estupendo. Musicaliza Walter Zenker.

A las 20, en Liverpool Club, Cabrera 4255. Entrada: desde $10000.

143leti La cantante y compositora emergente de la escena urbana argentina, reconocida por su estilo que fusiona géneros como el funk, R&B y pop electrónico se sube al escenario de Humdolt. Ha lanzado sencillos como “Eu Te Amo”, “Sanar” y “Soy la Uno”, que reflejan su versatilidad y sensibilidad artística. Este concierto marca un hito en su carrera, siendo su primera presentación en solitario, lo que promete una noche íntima y especial para sus seguidores.

A las 21, en Humboldt, Humboldt 1358. Entrada: desde $8000.

TEATRO

Mantecas Vuelve la obra de Milena Loguercio, Matías Rafael Marta, Andrés Proaño Mattioli, Carolina Sol Fallat y Nadia Gómez. Bajo la dirección de Juan Coulasso, la investigación se sumerge en el caos y la fiscalidad extrema. En Mantecas, los cuerpos hablan un lenguaje propio que transita entre la resistencia y la fragilidad, lo salvaje y lo civilizado, desnudando el agotamiento y celebrando el vértigo de lo efímero.

A las 21, en Café Artigas, Artigas 1850. A la gorra (con reserva previa).

Memorias de un crepúsculo Siguen las funciones de la obra dirigida por Merceditas Elordi con actuaciones de Cecilia Chiarandini y Alejandro Giles. Molly y Ray se encuentran inesperadamente 25 años después de una aventura adolescente de una tarde. Ella tiene una exitosa carrera en los medios de comunicación; él es dueño de una pequeña empresa de jardinería. Ambos comienzan a idealizar su reencuentro fortuito pero una renovada conexión se interrumpe cuando Ray revela los sórdidos detalles de un episodio ocurrido años atrás.

A las 17, en el Tinglado, Mario Bravo 948. Entrada: $16000.

Invocaciones A través de recortes del libro Conversaciones con Enrique Pichon-Rivière sobre el arte y la locura de Vicente Zito Lema, se ponen en funcionamiento prácticas con las herramientas que ellos descolan y se construye un andamiaje para corporeizar los nudos en el linaje familiar. Esta obra site specific es del orden de una necesidad que busca revisar los entramados familiares y lo que se oculta, exponer las heridas, darles palabra y desentramar los nudos. Tres generaciones atravesadas por tres crisis, el Rodrigazo, la hiperinflación de los ‘90 y el presente mismo. La obra es un recorrido por la casa que es el epicentro y el terreno de y en disputa. Dirigen Teo Ratti y Tomi Corradi.

A las 18, en Casa Belgrado, Av. Belgrano 2915. Entrada: $15000.

