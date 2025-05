Israel advirtió este viernes a Hamas que, si no acepta los términos de la propuesta estadounidense para un alto el fuego, será destruido. La declaración se produjo luego de que el grupo islamista afirmara que el acuerdo en negociación no satisface ninguna de sus demandas. La propuesta, impulsada por el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, contempla la liberación de 10 rehenes vivos y 18 fallecidos en dos tandas, a cambio de un alto el fuego de 60 días, no definitivo. También prevé la entrega inmediata de ayuda humanitaria, incluida la proporcionada por Naciones Unidas y la Media Luna Roja.

"Los asesinos de Hamas están obligados a elegir: o aceptan los términos del acuerdo de Witkoff para la liberación de rehenes o serán destruidos", dijo el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, en un comunicado. Además Katz informó que, mientras tanto, el ejército continuaba sus operaciones "con toda su fuerza" y que estaba evacuando a la población local de cada zona de combate.

"Esta respuesta no satisface"

Mientras que Israel respalda la propuesta, Hamas la está consultando aún con otras facciones palestinas en la Franja de Gaza, como la Yihad Islámica, anunció la Casa Blanca. Unas horas antes, el miembro del buró político del grupo islamista, Basem Naim, había adelantado en un comunicado: "Un análisis minucioso revela que la respuesta israelí busca fundamentalmente consolidar la ocupación y perpetuar políticas de matanza y hambruna, incluso durante lo que se supone es un período de desescalada temporal".

Naim agregó que la respuesta estadounidense "no satisface ninguna de las justas y legítimas demandas de nuestro pueblo, entre ellas el cese inmediato de las hostilidades y el fin de la catástrofe humanitaria". Witkoff explicó el miércoles en Washington que presentaría una nueva propuesta y expresó su confianza en que sería aceptada por las partes, sin concretar sus términos. Sin embargo, algunos medios israelíes y árabes publicaron que se trataría de una tregua de 60 días.

Además del intercambio de rehenes israelíes por palestinos detenidos en cárceles, la tregua entre ambos bandos incluiría la negociación de un alto el fuego permanente y la retirada de las tropas israelíes de la Franja. De este modo, no se pactaría desde el inicio el final de la ofensiva, como viene exigiendo Hamas. También implicaría la entrada de ayuda humanitaria desde la firma del acuerdo, así como la obligación de Hamas de presentar pruebas de vida o muerte de los rehenes restantes al décimo día.

Según informó el jueves el diario The Times of Israel, citando a un diplomático árabe y a una segunda fuente familiarizada con las negociaciones, Hamas no quiere rechazar de plano la propuesta estadounidense por temor a ser responsabilizado por la falta de acuerdo. Por eso busca agregar una cláusula que exija a las fuerzas israelíes retirarse a sus posiciones al finalizar el alto el fuego anterior, en marzo, junto con otra cláusula que estipule que la ayuda humanitaria se distribuya conforme a los estándares internacionales. También quiere que se modifique la cláusula relativa a las conversaciones sobre el cese del fuego permanente, de manera que impida a Israel reiniciar la guerra.

Muerte y hambruna

Mientras se extienden las discusiones en torno a un posible alto el fuego, los bombardeos sobre la Franja siguen. En las últimas horas, más de una decena de gazatíes murieron en un ataque israelí con drones contra carpas de personas desplazadas en Jan Yunis, en el sur del enclave. La agencia palestina WAFA precisó que hubo al menos 13 heridos, incluidos tres niños.

Además otra mujer falleció después de ser disparada por el Ejército israelí en una zona de Rafah, también en el sur de la Franja de Gaza, según el mismo medio. Estos nuevos muertos se suman a los 73 del jueves debido a ataques israelíes. Así, la cifra de fallecidos desde que comenzó la ofensiva israelí en la Franja de Gaza el 2 de octubre de 2023 se eleva ya a 54.321, mientras que hay más de 123.700 heridos.

El ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza también denunció el ataque y saqueo del hospital de campaña Americano en el centro del territorio, donde un grupo de ladrones robó y destruyó los bienes, los medicamentos y el equipo médico del hospital. "Este incidente se produce a la luz de la destrucción sistemática del sistema de salud en la Franja de Gaza" por parte de las fuerzas israelíes, denunció la cartera en un comunicado.

Respecto a la situación humanitaria, el grupo islamista denunció que la entrada y el reparto de ayuda en la Franja de Gaza están siendo "una manipulación criminal de las necesidades humanitarias de civiles inocentes", y acusó a Israel de utilizar el hambre como "un arma para someter la voluntad" del pueblo palestino. El gobierno talibán en Afganistán convocó este viernes a recitaciones colectivas del Corán que se llevaron a cabo en mezquitas de todo el país, como una demostración de solidaridad con el pueblo de Gaza en medio de la crisis en curso.