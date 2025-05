Titi Fernández es de esas personas que no disimulan el dolor ni las emociones. Habla con el corazón en la mano, sin vueltas. En una charla cargada de humanidad en la 750, repasó su historia personal, su vínculo con la familia, la pérdida, y también su mirada sobre la Argentina de hoy.



La familia y el duelo por Sole

“Fui padre muy joven. A los 23 ya tenía a Gonzalo. Ahora vive en Mendoza. Fue buscando el amor. No le fue bien, se enamoró de otra chica, se casó y tuvieron a Sol”.

La familia es el eje en la vida de Titi. También la pérdida y el duelo. En especial el que sigue atravesando junto a su compañera de toda la vida, Nora, al respecto de su hija, Sole.

“Tengo una hija del corazón, que es hija de Nora, mi pareja desde hace 42 años. La conocí en 1983". Al hablar de María Soledad, Sole, Tití se emocionó. "En ese Mundial ella estaba conmigo, y fue ahí cuando tuvo el accidente. Sole se había ido a vivir sola hacía cuatro años. Nora sufrió muchísimo: era madre y amiga. Fue muy duro. En un momento nos preguntamos si seguíamos o no. Y decidimos seguir", señaló.

“Hasta la pandemia, Nora iba día por medio al cementerio de la Chacarita a llevarle flores a Sole. Le pedí que no lo hiciera más así, e hicimos un pacto. Ahora va todos los viernes. Su mejor amiga en un momento fue la señora que le vendía flores. Fuimos hasta al bautismo del nieto de la señora”.

En medio de todo, Titi también encontró palabras para agradecer el trabajo de quienes visibilizaron tragedias y luchas, como lo fueron las Madres de Plaza de Mayo, por eso sus plabras a Taty Almeida. “Tenía muchas ganas de venir a hablar con vos, porque el laburo que hicieron fue muy importante. Ustedes empezaron a visibilizar la porquería que nosotros vivimos. Entiendo que ustedes no tengan un lugar donde llevar una flor", lamentó.



Más que amigos y colegas, familia

Asimismo, habló con pasión de los amigos que le dejó la vida y el periodismo. De ídolos y referentes como Víctor Hugo Morales, Adrián Paenza y Diego Maradona.

“Víctor Hugo fue, es y será el mejor de todos. Y Adrián Paenza es mi hermano de la vida, padrino de mi nieto. Nadie me regaló nada. Todo lo que logré, lo trabajé. Y eso fue por lo que me enseñó Adrián", dijo.

“Diego (Maradona) nunca se olvidó de dónde venía. Siempre digo: con Diego vivo, no estarían pasando muchas de las cosas que están pasando. Jamás hubiese apoyado a este tipo que manda a pegarle a los jubilados", afirmó.

"Me preocupa lo que le está pasando a la gente"

También se mostró crítico con el presente del país, la economía, y el rol del Estado en el deporte.

“Hoy el fútbol es negocio para pocos. Antes, con la TV Pública, llegaba a todos lados. Ahora hay que pagarlo, como tantas cosas. Y la plata grande se la siguen llevando otros, no queda acá", enfatizó y, además, se metió en la polémica del Gobierno con Ricardo Darín. “Ricardo es buena gente. Dijo una verdad, que hay empanadas que cuestan eso. Y ¿quién es Caputo, endeudador serial para decirle Ricardito? ¿Por qué tengo que bancar a Caputo o a Sturzenegger?”, enfatizó.

Por último, reflexionó sobre el futuro del país y elogió la gestión de la expresidenta Cristina Kirchner.

“Cristina fue de lo mejor que tuvimos como presidenta. Es tan grande el odio que le hicieron agarrar. En mi familia hay jubilados que la están pasando mal y aun así siguen en contra. Me preocupa lo mal que la está pasando la gente. Amigos, gente cercana, no llega a fin de mes. Las cosas están carísimas, y desde el Gobierno parece que vivimos en Disneylandia. Yo viví el Rodrigazo, viví lo de Menem. No podemos ser el país más caro del mundo. Todo empieza por el bolsillo, y cuando se vacía, comienzan los problemas", cerró.