El Etna, el volcán activo más alto de Europa, situado en la isla italiana de Sicilia, expulsó en la mañana de este lunes una enorme nube de ceniza, rocas y gas, después de que una parte de su cráter se desplomara.

Luego, por la tarde, el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología (INGV) informó que la actividad eruptiva entró en "fase decreciente", aunque la emisión de cenizas sigue activa, de forma más "débil".

La erupción comenzó en la madrugada y sorprendió a media mañana, cuando un flujo piroclástico -corriente de alta temperatura y velocidad compuesta por fragmentos de roca, gas y ceniza volcánica- comenzó a descender por la cara sureste del volcán.

Este alud pudo deberse, según el INGV, al colapso de una parte del cráter.

De acuerdo a los expertos, este fenómeno no sobrepasó el "foso" del Valle del León, que se encuentra a 2.900 metros de altitud, por lo que no representó un peligro para las poblaciones que se encuentras en sus faldeos, aunque sí asustó a los excursionistas que se encontraban escalando.

El presidente de Sicilia, Renato Schifani, dijo que los vecinos y vecinas de la zona se encuentran fuera de peligro. "Según los primeros datos, el material no ha superado el borde del Valle del León y, tal y como me aseguran, no hay peligros para la población", afirmó Schifani.

Sin embargo, el responsable de la Protección Civil siciliana, Salvo Cocina, recomendó a los excursionistas ser cautos y "evitar la zona de la cima del volcán". Al menos "hasta nuevo aviso" debido a "la potencial evolución del fenómeno", explicó.