El reconocido actor Jonathan Joss, famoso por prestar su voz al personaje John Redcorn en la serie animada King of the Hill, fue asesinado a balazos en San Antonio, Texas, el pasado sábado 1 de junio. El caso conmociona a la industria del entretenimiento y ha despertado alarma por un posible crimen de odio.

Joss, de 59 años, se encontraba junto a su esposo Tristan Kern de Gonzales cuando fueron confrontados por un hombre identificado como Sigfredo Alvarez Ceja, quien posteriormente fue arrestado y acusado de asesinato. El ataque ocurrió frente a su antigua residencia, destruida por un incendio meses atrás.

¿Qué pasó la noche del crimen?

Según testigos y el relato de su pareja, Joss y Kern estaban en el terreno donde se hallaba su exvivienda cuando comenzaron a recibir insultos homofóbicos por parte del agresor. Minutos después, Ceja abrió fuego contra la pareja. Jonathan Joss empujó a su esposo para salvarle la vida y recibió los disparos en el pecho, falleciendo en el lugar.

Tristan Kern afirmó que el acoso homofóbico por parte de vecinos ya era conocido, pero las autoridades no tomaron medidas a tiempo.

“No podía soportar ver a dos hombres amándose”, denunció Kern sobre las palabras que habría dicho el atacante antes de disparar.

Las autoridades investigan el hecho como un posible crimen de odio, dada la motivación homofóbica que se desprende del testimonio. El caso ha generado indignación y pedidos de justicia por parte de organizaciones de derechos humanos y figuras del espectáculo.

Jonathan Joss: una voz de los pueblos originarios en Hollywood

De raíces comanche y apache, Jonathan Joss fue un referente en la representación de pueblos indígenas en la televisión y el cine. Además de su trabajo en King of the Hill, participó en series como Parks and Recreation, Ray Donovan y Tulsa King. También tuvo roles en películas como The Magnificent Seven y Casino Jack.

Joss había retomado recientemente su papel en el reboot de King of the Hill para la plataforma Hulu, cuyo estreno está previsto para agosto de 2025. Su fallecimiento deja inconclusa una nueva etapa en su carrera y ha impactado profundamente a sus colegas.

En 2011, también lanzó su propia línea de condimentos llamada King of the Grill, inspirada en su personaje y su pasión por la cocina tejana. Su carisma y versatilidad lo convirtieron en una figura muy querida tanto por fanáticos como por compañeros de profesión.