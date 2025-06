Después del triunfo ante Chile y de un viernes de descanso total, la Selección Argentina retomó este sábado los entrenamientos en el complejo Lionel Andrés Messi de la AFA en Ezeiza. En el comienzo de la preparación para el partido del martes a las 21 ante Colombia en el estadio Monumental y según la información oficial que suministró la casa madre del fútbol, todo el plantel realizó tareas de velocidad y coordinación con el balón, tras las cuales los titulares que jugaron ante Chile realizaron trabajos regenerativos en el gimnasio.

Mientras que el resto de los futbolistas efectuó una práctica de fútbol de cuarenta minutos de duración. De la misma participaron por decisión del entrenador, Lionel Scaloni, Ian Subiabre (River), Maher Carrizo (Vélez) y Valentino Acuña (Newell's), todos integrantes del Seleccionado Sub-20 que jugará el Mundial de la categoría en Chile.

Si bien Nicolás Tagliafico no estará el martes ante los colombianos por haber recibido su segunda tarjeta amarilla, es muy probable que Lionel Messi vuelva a estar desde el comienzo, aunque no completaría la totalidad del partido y que Nicolás Otamendi, Leandro Paredes y Enzo Fernández regresen al equipo tras cumplir su fecha de sanción por acumulación de amonestaciones También podría volver Nicolás González, que fue expulsado ante Uruguay y no estuvo contra Chile. Con lo cual, Scaloni introduciría cuatro o cambios respecto del equipo inicial que ganó en Chile.

De ser así, seguramente dejarán su puesto Leonardo Balerdi, Exequiel Palacios, Nicolás Paz y quizás Thiago Almada. Aunque todo dependerá de que esquema elija el entrenador. Si resolviera pasar del 4-4-2 o 4-2-3-1 que presentó en Santiago a un 4-3-3, podrían jugar juntos Almada y Messi o incluso sumar a Lautaro Martínez en la delantera, si es que el delantero y capitán del Inter mejora su condición física. El jueves fue al banco pero había arreglado con el cuerpo técnico preservarse e ingresar solo si era estrictamente imprescindible.

El plantel se entrenará a puertas cerradas este domingo por la mañana y en esa práctica es posible que vaya quedando en claro la formación que jugará ante Colombia. En paralelo a esto, varios futbolistas siguen en capilla por ya tener una tarjeta amarilla y deberán cuidarse para no perderse el penúltimo partido de la Eliminatoria ante Ecuador en Quito que se jugará recien en septiembre. Esos futbolistas son Julián Álvarez, Rodrigo De Paul, Lautaro Martínez, Exequiel Palacios, Thiago Almada y Giovani Lo Celso.