Antes de asumir como en los cargos para los que ha sido electo este año en su incursión electoral, Juan Pedro Aleart, ex notero de canal 3, convencional constituyente y candidato a concejal por La Libertad Avanza, sigue sumando equívocos y disparos en el pie cada vez que opina. Esta vez asomó en el reclamo salarial de los trabajadores del Hospital Garrahan, en Buenos Aires, sobre lo que el presentador de noticias rosarino habló como si lo conociera. Aseguró que ese centro pediátrico de prestigio latinoamericano está "lleno de ñoquis", lo ubicó como un botín de corrupción; y recibió un aluvión de réplicas indignadas por parte de distintas voces locales, incluida la de la secretaria de Salud Pública municipal, Soledad Rodríguez.

"El kirchnerismo saqueó al Garrahan mientras se llenaban la boca hablando de salud pública. Lo llenaron de ñoquis para esconder su corrupción detrás de una causa noble", publicó Aleart este domingo en la red social X. "Mientras robaban los recursos del hospital, todos ellos estaban callados. Callaban mientras el impuesto inflacionario destruía los sueldos de médicos y residentes", agregó.

Lo dijo quien encabezó una lista de precandidatos a concejales que antes fueron designados con cargos de planta permanente en delegaciones del PAMI, en Rosario y en Granadero Baigorria, tal como se descubrió que ocurrió con otros postulantes en otros municipios de la provincia de Santa Fe, tal el armado de listas que urdió la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

"Pero eso se terminó con@JMilei: los ñoquis AFUERA y los que trabajan de verdad, reconocidos. Hoy los residentes pasan a cobrar un salario mucho mejor, merecidamente. Con nosotros los recursos de la gente vuelven a la gente", completó Aleart su apología. "Si no trabajan, son ñoquis. No hay excusas", arriesgó.

En pocas horas, el mensaje del libertario se colmó de respuestas vehementes para repudiar tan ligera posición. Desde los insultos más procaces, hasta las réplicas más contenidas pero igual de contundentes.

Decenas de usuarios de la red social le contestaron a Aleart con recortes periodísticos de cuando trascendió que LLA rentaba militantes con cargos públicos sin concurso en el PAMI y en otras reparticiones del Estado.

Primero, una voz autorizada como la de Soledad Rodríguez, secretaria de Salud Pública municipal. "Hablar de 'ñoquis' en el Garrahan es desconocer uno de los tesoros más valiosos de la Salud Pública argentina. El Garrahan no solo es un hospital: es un faro nacional e internacional en salud infantil", afirmó. "En Rosario, los profesionales de nuestro querido Hospital Vilela intercambian a diario experiencias con el Garrahan. Se han formado allí por décadas y lo siguen haciendo", repuso la funcionaria médica.

"Pienso en los 330.000 usuarios de la Red de Salud Pública en la ciudad, en los 50 Centros de Salud que han brindado más de 1 millón de consultas en 2024 a estos ciudadanos y en los 32.000 pacientes que se internaron en nuestros hospitales; en los 105 niños y niñas que pudieron resolver sus cardiopatías congénitas en los últimos 3 años en el Vilela gracias al trabajo en conjunto con los equipos del Garrahan, solo por dar algunos ejemplos…", repasó Rodríguez, y remató: "El derecho a la salud se garantiza con equipos comprometidos y decisión política. Este estado municipal afrontó con recursos locales los recortes nacionales de 21.000 millones de pesos en programas, tratamientos e insumos médicos durante 2024". "Defender un ajuste así es inhumano –respondió al libertario–. Nadie debería estar en contra de invertir en salud. Es todo lo que desde nuestra gestión nunca vamos a dejar que suceda en Rosario".

Se acoplaron al vendaval de respuestas otras figuras rivales de Aleart en la política local como la candidata oficialista Carolina Labayrú ("para opinar hay que saber de lo que se habla", dijo), y su derrotado en la elección a constituyente por Rosario, el senador y ex compañero televisivo Ciro Seisas: "Basta de estar acostumbrados a los cobardes y repetidores del odio. Me banco la desinformación, entiendo hoy es moneda corriente, me banqué una campaña sucia, pero mentir con la salud de los chicos, me da asco", rechazó.

Otra de las voces que se elevó contra el dislate de Aleart fue el abogado constitucionalista y candidato a concejal Roberto Sukerman: "Milei rompe todo. Es el gobierno más cruel desde la dictadura. Contra los trabajadores, jubilados, mujeres, infancias, personas con discapacidad y cualquier persona vulnerable. Su representante en Rosario es este siniestro personaje. Desde Rosario digamos basta!", propuso.

También lo cruzó el diputado socialista Esteban Paulón: "Motosierra acá no, Juanpé ¿Para esto entraste a la política? Ahora vas a decir que el HECA y el Vilela están llenos de ñoquis y hay que meter motosierra a la salud pública, un emblema de la ciudad? Si querés cuidar la salud, mejor dejen de nombrar ñoquis en el PAMI!", le espetó.