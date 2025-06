PARANA PORA DE MARUJA BUSTAMANTE

Estrena la nueva edición de la obra escrita y dirigida por Maruja Bustamante con protagónicos de Mariana Cumbi Bustinza, Flor Dyszel y música en vivo de Guillermina Etkin: la Tierra se congeló cerca de los mares y en Argentina hay que huir a Córdoba o a la montaña. La Gringa y la Polaca vienen bajando por el río Paraná. La Gringa está embarazada, ellas llevan dos lanzas, una brújula, un bote y remos: son dos mujeres que compartieron un hombre, y la travesía hacia Córdoba las encontrará con obstáculos reales, emocionales y fantásticos. Funciones: sábados y domingos a las 17. Estreno: sábado 7 de junio a las 17 en el Abasto Social Club, Yatay 666.

TANGOS Y BOLEROS CON IVO Y LAUTARO

Este sábado se viene una noche especial en modo tango y boleros para interpretar, corear y bailar junto a Ivo Colonna y Lautaro Matute con un show en vivo íntimo. Habrá comida calentita, vino y todo lo necesario para pasar una noche increíble junto a las guitarras de Matute y la voz de Ivo, que lleva un amplio recorrido como cantante y compositor solista, además de ser conocido por ser uno de los fundadores de Bife, el grupo de milongas y canciones queer anti-machistas que viene recorriendo el país y ganando miles de seguidorxs en la última década. Sábado 7 de junio a las 20:30 en Kayú, Bonpland 928.

FIESTAS

Fama y Guita. El dúo de queerpunk criollo se presenta en la fiestonga de Feliza con su aclamado show en vivo. Además habrá karaoke, Tinder analógico y festejos por el cumpleaños de Nube. Viernes 6 de junio a las 21 en Feliza, Av. Córdoba 3271.

Maricoteca. Se viene una nueva edición de la fiesta marica para bailar toda la noche con temazos pop junto a Vanesa Strauch y Lucas Román + DJ invitade sorpresa. Habrá fabulosos premios con el hosteo de Laurent Tropikalia. Sábado 7 de junio a las 21 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

Fiesta Plop! + Puerca. Edición especial Reventón en combinación explosiva de la Plop! con la fiesta Puerca. Barra de tragos promo y pop toda la noche. Viernes 6 de junio a las 23:59 en Complejo C Art Media, Av. Corrientes 6271.

TERTULIAS

Milonga Brandon. Nueva edición del ritual de abrazos y baile en la casita. A las 20, clase de tango con Mariana Docampo. A las 21:30 abre la pista Tdj Cami Arriva y a las 22:30 show en vivo de "Reviradas" con tango y folklore bien queer. A la medianoche bailan Cecilia Navarro y Victoria Esquer. Viernes 6 de junio desde las 20 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

Artlab. El primer Centro Cultural Hi Fi de Buenos Aires continúa sumando contenidos en el otoño con el ciclo "Círculo de Sonido", este viernes con la presentación de Sublee (Ro) + Solimano. La galería continúa abierta y se integra el Listening Bar, en donde los cócteles de autor se combinan con la cocina asiática de Synthesis Modular y la escucha de discos, en esta oportunidad, a las 19 con “Fresh”, disco de la banda estadounidense Sly and the Family Stone, lanzado en 1973 y presentado ahora especialmente por Zuker, un pionero de la escena electrónica argentina. Viernes 6 de junio a las 19 y a las 23 en Artlab, Roseti 91.

CINE

VHS Manía. Oh My Goth! presenta el cineclub que proyecta joyas escondidas del cine directamente desde la videocasetera, presentadas por Peter Pank. En esta edición se podrá ver "Cosa de hembras" de John Waters con Divine doblada al español, "Batman y Robin, el Chico Maravilla" y, además, el cierre de la exposición de Cuadro Torcido. Domingo 8 de junio a las 19 en Casa Alsina, Balvanera, dirección por Inbox de Instagram: @casa.alsina

Cine en Osos. El Club de Osos de Buenos Aires invita a la proyección abierta a toda la comunidad del nuevo foco "La Cuarta es de Culto", que comienza con "The Rocky Horror Picture Show", un homenaje camp al cine de clase B con inolvidables canciones de glam rock que sigue a una joven pareja atrapada en la mansión de unx extraterrestre travesti. Entrada gratuita, se acepta donación de alimento no perecedero. Viernes 6 de junio a las 20 en el Club de Osos de Buenos Aires, Humberto Primo 1664.

Rosalie. En el marco del ciclo "De amores y monstruos" se proyecta la película dirigida por Stéphanie Di Giusto en 2023: situada en Francia en 1870, Rosalie posee su cuerpo y cara cubiertos de pelo y se ve obligada a disimularlo para evitar ser rechazada, hasta que cansada de esconderse decide empezar a ser vista como una mujer con todas sus diferencias y disidencias. Domingo 8 de junio a las 19 en la Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba 985.

RECITALES

Justina Luca: En sus ojos. Concierto en el marco de la exhibición "Eternas: Rostros del Mito, la Historia y la Imaginación" del artista Jorman, que explora la representación de figuras femeninas a través del mito, la historia y la imaginación. Justina Lucas, cantante nacida en Sudáfrica y radicada en Argentina, ofrecerá un repertorio que combina pop melódico con una estética cinematográfica, estableciendo conexiones con las narrativas visuales de la exhibición. Viernes 6 de junio a las 18:30 en la Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba 985.

TEATRO

Este es mi Shakespeare. Continúan las funciones de la obra escrita por Leandro Calderone y protagonizada por Payuca, Adriana Ferrer, José Frezzini, Karina Hernández, Ariel Mele, Andrés Passeri y su autor. A los catorce años Leandro roba un libro de Shakespeare de la biblioteca del colegio y las obras le resultan inentendibles, aunque solo logra empezar a entender un poco a Shakespeare cuando lo vive, cuando le toca atravesar situaciones en las que descubre puntos de contacto con algunas comedias y tragedias. Así, decide convocar a un elenco que lo ayude a recrear algunas de esas experiencias. Miércoles 4 de junio a las 20:30 en El Galpón de Guevara, Guevara 326.

Kabaret Elektro Pank. El show creado mediante la poesía, el humor, el erotismo y la música para dar cuerpo y vida al mítico cabaret del under porteño presenta una nueva función aniversario: Emiliano Figueredo protagoniza la obra de un solo intérprete, escrita y dirigida por Peter Pank, evocando los poemas eróticos de Vera Valdor con el electropop de Amanda 8 y Peter Pank & Los Chicos Perdidos. Entrada a la gorra. Viernes 6 de junio a las 22 en La Greco Bar, Perú 269.

MUSICA

Desvío. Acaba de salir en todas las plataformas musicales el nuevo EP de Planes para una fuga, con 5 canciones de frondosas guitarras y voces etéreas entre las cuales se encuentra "Desatino", el corte de difusión, y "Las cosas que dejaste", que ya cuenta con su video. En este segundo trabajo de estudio, la banda se propone negar el acierto, celebrar el error y transmitir que el mejor camino es un desvío. Disponible en Spotify: Planes para una fuga.

CONVERSATORIOS

Estructuras Compartidas. Comienzan las charlas online con Carmen Espegel, impulsadas por el Taller Soler de la Carrera de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) de la UBA, para abordar proyectos que proponen nuevos enfoques a los temas de la vivienda colectiva: calidad constructiva con economía, eficiencia energética, modelos de convivencia y comunidad, inclusión y equidad, entre otros tópicos. Destinada a estudiantes de arquitectura, arquitectxs y público general interesado en la materia. Este jueves: "Amaneceres domésticos. Temas de vivienda colectiva en la Europa del siglo XXI". Jueves 5 de junio a las 9:30 (hora Argentina), acceso gratuito por cceba.org.ar

TALLERES

Cómo vomitar textitos. Nueva edición del taller de escritura coordinado por la escritora, poeta y actriz Ana Laura López, que nace de la necesidad de desacralizar el uso de la palabra, para que circule, para democratizar su uso, para ponerla a jugar y armar comunidad. Encuentros los martes a las 19 o jueves 19:30, con frecuencia quincenal en el barrio de Boedo. Información e inscripciones a [email protected] o por privado de Instagram: @anitouch__

MUESTRAS

Bárbara Bianca LaVogue: Tu presencia en mí. Continúa la muestra visual de Bárbara Bianca LaVogue (1970-2018), compuesta por una selección de sus dibujos y poemas. Figura fundamental del glamour y el under de los años 90s y 2000, LaVogue trabajó el collage y el dibujo cruzados con la poesía y las experiencias que vivió como estrella de la eterna noche porteña. La muestra recorre obras que evocan recuerdos de su infancia, su vida nocturna, la sexualidad disidente y una profunda búsqueda de espiritualidad, con la curaduría de Rodrigo Barcos en conversación con Álvaro Rufiner. Lunes, miércoles, jueves y viernes de 11 a 19 y sábados, domingos y feriados de 11 a 20 en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, Av. San Juan 350.

CONVOCATORIAS

Migra 7 años. Se encuentra abierta la convocatoria para participar en la edición mega especial para celebrar los 7 años de la feria de artes gráficas Migra, destinada a proyectos editoriales, fanzines, libros-objeto, revistas, archivos vivos, colectivos gráficos y otras formas híbridas de publicación y las múltiples formas de hacer tinta impresa. La feria se realizará el sábado 6 y el domingo 7 de septiembre de 14 a 22 en el Parque de la Estación, Perón 3326. Hay tiempo hasta el 1 de julio. Bases y condiciones en linktr.ee/migra