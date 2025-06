A 10 años de la organización espontánea y transversal d el primer Ni Una Menos y que terminó en un reclamo masivo contra las violencia machista, la marcha de las mujeres se unirá hoy con el reclamo de lo jubilados en el Congreso, además de los demás sectores vulnerados por las políticas del Gobierno nacional, como los trabajadores de la Salud y las personas con discapacidad.

En este marco, la doctora en Ciencias Sociales, investigadora del Conicet y miembro del movimiento Ni Una Menos Lucía Cavallero afirmó en la 750 que "la marcha más grande” -como fue denominada- “será multisectorial y masiva, dentro de lo posible, porque a veces se pregunta por qué la gente no se moviliza, primero porque hay una política de terror”.

“No es gratuito ver todas las semanas ver represión en el Congreso, eso atemoriza. También pasa que muchas compañeras tienen que elegir entre participar o tomar otro trabajo, o no pueden llegar a las asambleas porque no pueden pagar el transporte público”, agregó.

La referente del movimiento de mujeres sostuvo que espera “una marcha multisectorial, una expresión de todos los sectores afectados por las políticas de Milei”.

“Esperamos que sea un gesto hacia la política, hacia la sociedad. Tiene que ser un paso importante para la coordinación porque la capacidad de destrucción del Gobierno es tan grande que no nos podemos permitir la fragmentación”, enfatizó.

“Nosotras estamos convocando desde las 16 en el centro de la plaza acompañando a los y las jubiladas. Vamos a ver también qué lugar nos deja el operativo represivo que tiene un claro objetivo que es disuadir la movilización pero también impedir las alianzas. Tratan de cercar los reclamos, por eso la importancia de la idea de unir las luchas”, destacó.

Los puntos de concentración y el mapa de cortes

Jubilados : Avenida Rivadavia entre Combate de los Pozos y Callao.

: Avenida Rivadavia entre Combate de los Pozos y Callao. Libres del Sur : Rivadavia y Rodríguez Peña.

: Rivadavia y Rodríguez Peña. UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular) : Hipólito Yrigoyen y Virrey Ceballos.

: Hipólito Yrigoyen y Virrey Ceballos. Polo Obrero : Plaza Congreso (Rivadavia y Entre Ríos).

: Plaza Congreso (Rivadavia y Entre Ríos). FUNO (Fin de un MundO) : Plaza Congreso.

: Plaza Congreso. La Cámpora, Nuestra Patria, SIPREBA, excombatientes, Facultad de Sociales, Sindicato de Fotógrafos : Virrey Ceballos e Hipólito Yrigoyen.

: Virrey Ceballos e Hipólito Yrigoyen. MUMALA (Mujeres de la Matria Latinoamericana) : Rivadavia y Rodríguez Peña.

: Rivadavia y Rodríguez Peña. CTA y CTA Autónoma : Virrey Ceballos e Hipólito Yrigoyen.

: Virrey Ceballos e Hipólito Yrigoyen. MST en el FITU : Plaza Congreso.

: Plaza Congreso. Organizaciones de izquierda : Callao y Rivadavia.

: Callao y Rivadavia. FOL (Frente de Organizaciones en Lucha) : Montevideo y Rivadavia.

: Montevideo y Rivadavia. ATE, Curas en la Opción por los Pobres, Nuestra Patria: Virrey Ceballos e Hipólito Yrigoyen.