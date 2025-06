Cuando El contador (The Accountant) se estrenó en 2016, sorprendió a la audiencia mundial no solo por su trama peculiar, que fusionaba el mundo del crimen con el análisis contable, sino también por la interpretación de Ben Affleck como Christian Wolff, un contador forense con autismo que trabaja en secreto para organizaciones criminales. Ahora, su secuela titulada The Accountant 2 se perfila como una de las películas más anticipadas en los servicios de streaming, gracias a su próximo estreno en Prime Video.

El regreso del contador Christian Wolff

Volver a ver a Christian Wolff, interpretado por Affleck, ha sido uno de los mayores atractivos para los seguidores de la primera película. Esta secuela nos sitúa directamente en el centro de un asesinato. Un viejo conocido de Wolff es asesinado, y el contador encuentra un mensaje críptico que lo fuerza a involucrarse en el caso. Este misterio desencadena una serie de acontecimientos que llevan a Wolff a reencontrarse con su hermano Brax, interpretado por Jon Bernthal. Ambos se ven envueltos en una trama que involucra a la subdirectora del Tesoro de los Estados Unidos, Marybeth Medina, encarnada por Cynthia Addai-Robinson. Juntos, se enfrentan a una red criminal decidida a mantener secretos oscuros ocultos a cualquier precio.

Los desafíos enfrentados durante la producción

El camino hacia la producción de The Accountant 2 no estuvo exento de dificultades. La película es resultado de la colaboración entre varias figuras destacadas del cine. Bajo la dirección de Gavin O’Connor y con un guion de Bill Dubuque, la película busca superar el éxito de taquilla de su predecesora, que recaudó 155 millones de dólares en su estreno y se posicionó como la película digital más vista el año siguiente. Artists Equity, propiedad de Ben Affleck y Matt Damon, fue clave para llevar esta secuela a la plataforma de streaming, tras adquirir los derechos a Warner Bros.

El impacto esperado en la audiencia mundial

El estreno de The Accountant 2 en el ámbito del streaming promete ser un hito en la experiencia del espectador contemporáneo. Las expectativas son elevadas, especialmente considerando que su estreno en cines ya generó ingresos de 100 millones de dólares a nivel global. La combinación de suspenso, acción y la compleja trama que rodea al protagonista promete mantener la atención de la audiencia.

The Accountant 2 se proyecta como un éxito en las plataformas de streaming, permitiendo que una audiencia global disfrute desde la comodidad de sus hogares de la narrativa compleja y las actuaciones intensas que han definido esta historia desde su primera película. La secuela llegará a Prime Video el próximo 5 de junio, generando gran expectativa entre los seguidores de este proyecto.