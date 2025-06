El gobernador Axel Kicillof encaró este miércoles una visita a dos distritos a cargo de la Unión Cívica Radical, desde donde alertó sobre el “peligro” de una posible victoria de La Libertad Avanza en las elecciones del 7 de septiembre. La recorrida por General Arenales y Rojas llega en el marco de las conversaciones entre las diversas fuerzas de cara al cierre de alianzas.

“Milei decía que la obra pública no sirve para nada, ¿por qué no viene Milei acá a ver la alegría por saber que se van a hacer las cloacas? Hablan con palabras raras, un viejo economista decía que cuando te hablan y no les entendés, es porque te quieren joder. Yo lo voy a explicar en fácil: necesitan el dólar planchado y salarios destruidos para bajar la inflación”, dijo el gobernador durante el acto de entrega de 346 escrituras gratuitas, junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena y de nuevos patrulleros con el ministro de Seguridad, Javier Alonso.

El mandatario ya definió que su estrategia en esta campaña será contrastar las políticas bonaerenses con las nacionales y mostrar el efecto de la motosierra en los pueblos de la provincia. Y allá va.

En General Arenales encontró un guiño de la intendenta Érica Revilla, autoridad de la UCR bonaerense: “Aún con las diferencias ideológicas, esto es un trabajo articulado”, dijo. “Él hizo un discurso ideológico desde su posición, pero yo hablo con todos y trabajo con todos. Seguramente vengan del gobierno nacional la semana que viene lleguen para abrir la oficina de empleo, entonces si es bueno para el distrito, hablo con quien tengo que hablar”, dijo la jefa comunal a Buenos Aires/12.

“El otro día emitieron un bono porque ya se gastaron los dólares del Fondo, que después vamos a pagar nosotros. ¿De dónde van a salir los recursos para el negocio financiero que da Milei a sus amigos? La gente sigue pagando impuestos, el 90 por ciento son impuestos nacionales, los impuestos municipales son el 3, pero ustedes le dicen a la intendencia o al gobernador. Se va a pagar con recursos nuestros, porque plata para algunas cosas hay”, agregó el gobernador.

Más adelante, compartió que en el intercambio de información con otros mandatarios provinciales en el CFI, todos coincidieron en que hay una parálisis en materia de producción y lo graficó al señalar que en la Argentina rige “la paz de los cementerios: no se mueve nada”. En ese orden, confió que “decían gobernadores que tienen provincias enteras grandes como un municipio nuestro que van a tener que cerrar todo”.

“Si Milei pinta de violeta la Provincia, se va a llevar todo puesto”, sentenció Kicillof este miércoles. “No agito un fantasma. Antes de que gane decía que iba a parar la obra pública y que quería paritaria cero”, recordó.

Por eso apostó a resaltar que la política nacional es un problema para los distritos bonaerenses donde el Estado es responsable de ofrecer salud, educación y obras. “Esta ideología de Milei es un plan de Austria del siglo XIX que dice que cada uno se arregle solo y es mejor”, dijo.

“A mí me dicen cualquier barbaridad porque damos escrituras, ponemos cloacas, creemos en la salud y la educación pública y por eso insultan. Que el Gordo Dan o Adorni me insulten, pero el problema no es con ellos, es que venimos y vemos que hay necesidades”, resaltó.

Al cierre, postuló ante los vecinos que si bien “alguno habrá votado por mí y otros no, pero nosotros ganamos con un programa y un mandato, que es lo que estamos respetando”.

Más tarde, el gobernador y sus ministros siguieron hacia Rojas, el único distrito a cargo de la UCR en la Segunda sección electoral. Allí gobierna el joven boina blanca, Román Bouvier.

En este distrito también hizo entrega de tres patrulleros, como así también de una ambulancia de alta complejidad que será destinada al hospital municipal, el vehículo 365 desde el inicio de la gestión. Además, en el marco del programa “Mi Escritura Mi Casa”, se otorgaron 138 escrituras, al tiempo que junto al ministro Gabriel Katopodis inauguró la obra de la Ruta Provincial N° 31, que conecta la ciudad de Rojas con Colón.

“Para los porteños, la provincia es lo que muestran los medios nacionales para mostrar dificultades, que las hay, pero es una historia mucho más compleja que lo que puedan decir en un móvil. Tenemos el 40% de la población y hay una cuestión de cómo se desarrolló eso”, señaló para luego historizar sobre el crecimiento habitacional del conurbano.

En otro plano, habló de la injusta distribución de la coparticipación que afecta a la provincia, que recibe el 20 por ciento de lo que aporta a la Nación. “Necesitamos que en el interior de la provincia haya condiciones de igualdad para que no se genere el desarraigo”, marcó.

En este distrito, el gobernador brindó una conferencia de prensa en la que “la idea es dejar en claro que el problema que tenemos son las políticas de Milei y eso implica un frente con articulación dentro del peronismo”, por eso sumó que trabaja “en políticas para defender a los vecinos de lo que ocurre a nivel nacional”.