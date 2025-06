En Dolores, la posibilidad de que La Libertad Avanza y el PRO confluyan en una única lista empieza a esmerilarse. El ex intendente local, Camilo Etchevarren, ligado a Mauricio Macri, fue de frente contra Milena Suárez, la referente libertaria local y adelantó que Guillermo Montenegro, jefe comunal marplatense, estaría a la cabeza de la nómina que el macrismo quiere llevar en la Quinta sección electoral.

“Seguramente Montenegro sea candidato a senador por la Quinta y nosotros armemos una lista local”, señaló Etchevarren en diálogo con Radio Home. Sostuvo que “Milena Suárez por ahí está en la lista como por ahí no, pero ella y su marido están cobrando 4 o 5 millones del gobierno de Milei, así que seguramente se quedará calladita", acusó el exmandatario.

Derrotado por Juan Pablo García en diciembre de 2023, el dirigente macrista apuesta a retornar al ruedo y lanzó sus flechas contra la novedosa fuente laboral de los libertarios. A partir de que La Libertad Avanza tomó las riendas de la Nación, Suárez quedó al frente de la oficina de Anses a nivel local y su marido, Jorge Domínguez, quedó a cargo de la dependencia de PAMI en Dolores.

Etchevarren ocupó la intendencia dolorense por 16 años y ahora sembró dinamita en el terreno que atraviesa la unidad PRO-LLA. “Hay alianzas arriba”, dijo, pero descartó que esos movimientos decanten sí o sí en acuerdos locales.

En la previa a las acusaciones de Etchevarren, Suárez había apuntado contra su gestión. Dijo que hubo corrupción durante el gobierno amarillo, afirmó que desde su espacio hicieron las denuncias correspondientes, y que “basta con ver cómo llegaron a la Municipalidad y cómo se fueron”, en referencia a los integrantes del gobierno del PRO.

Tras las declaraciones radiales del dirigente macrista, Suárez señaló que "resulta extremadamente divertido ver cómo se arrastran por seguir currando con la política". "No estén preocupados de cuánto ganamos o qué lugar ocupamos, hace 17 años ejercemos la profesión con mucho éxito y el orgullo de poder vivir de lo que estudiamos", remarcó a raíz del título de abogado que ambos poseen.

Luego de aclarar que es la primera vez que ocupa un lugar en la administración pública, subrayó que "las explicaciones las deben dar quienes no coinciden su ingresos con su estilo de vida". Llamó a no subestimar a los votantes porque hay un "cambio de época" y remarcó que no permanece "calladita". "Me divierte responderle a los mandriles", lanzó en sintonía con las expresiones de Javier Milei.

Milena Suárez, a la derecha, referente libertaria de Dolores, junto a Javier Milei.

Un intendente cuestionado

En 2023, este medio relató la estafa que padecieron los clientes de la empresa Sin Escalas Turismo. La firma desapareció de un día para el otro, no devolvió el dinero de paquetes turísticos que quedaron inconclusos y, como dato no menor, tenía entre sus dirigentes a María Eugenia Guerbi, que fue candidata a concejala en la última lista de Etchevarren y funcionaria en su gestión.

El único intendente del PRO en la historia de Dolores es un hombre reconocido por sus exabruptos. Durante la última campaña, trató de “basura” e “hijo de puta” al candidato opositor y luego ganador de los comicios, Juan Pablo García. Durante su gestión también tuvo altercados e insultos para periodistas.

En 2023, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Dolores convalidó un fallo de primera instancia donde fue encontrado culpable de llevar adelante una “campaña de descrédito público pergeñado” contra el fiscal general local, Diego Escoda. Etchevarren, molesto por unos allanamientos a la comisaría, señaló al funcionario judicial como el responsable de la venta de drogas en el distrito y de “defender narcotraficantes”.

La pelea con Suárez

Ahora, Etcharren se pelea con la referente libertaria, que ya aseguró que La Libertad Avanza no va a hacer un frente con ninguna fuerza política en Dolores. Al ser consultada en un medio local por lo que denominó “las viudas de Etchevarren”, la referente libertaria indicó que "son bienvenidas". "Tenemos un salón funerario", bromeó.

“Yo veo imposible el diálogo, él quiere imponerse como dueño de la lista cuando no lo es”, subrayó. En relación a la corrupción, resaltó que el ex intendente “está complicado”. “La Justicia que apañó a Etchevarren, que hizo lo posible para que todas las causas se trasladen Bahía Blanca y mueran ahí”.

No parece un panorama prometedor para tender puentes u obtener acuerdos, tal como lo pregonan Cristian Ritondo y Diego Santilli a nivel nacional. El propio Macri, en las últimas horas, se pronunció a favor de seguir acompañando al Gobierno nacional, a pesar de que su primo y actual Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fue el último blanco de las agresiones por parte de Javier Milei y tropa libertaria.