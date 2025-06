Llega la mitad del año y empiezan los balances. Este semestre tuvo una particularidad: los equipos ganadores fueron campeones inéditos o que lograron un título después de décadas.



Todo comenzó cuando Talleres venció a River en la Supercopa: fue el 5 de marzo y en una definición por penales. De esta manera, el club cordobés levantó su primer trofeo en la Primera División del Fútbol Argentino. Ya tenía la Conmebol del 99, pero no lo había logrado coronarse en la máxima categoría del ámbito local.

En Italia, Bologna fue el encargado de dar el batacazo. 14 de mayo: final de la Coppa Italia contra el Milán. 1 a 0. La mínima diferencia fue suficiente para cortar una racha de 51 años sin logros. Los argentinos Santi Castro y Benjamín Domínguez fueron protagonistas y marcaron goles en distintas instancias del torneo.

El PSG finalmente gritó campeón en Europa. Fue el 31 de mayo contra Inter. 5 a 0, goleada histórica en la Champions League, por la diferencia futbolística y por las ediciones perdidas en los últimos años. No pudo Mbappé, no pudo Messi, tampoco Zlatan Ibrahimovic ni Neymar. "Demostramos que tenemos estrellas y que están en función del equipo, no al revés", sentenció en DT Luis Enrique.

En Inglaterra se dieron ambas situaciones: un campeón debutante y otro que esperó 17 años para volver a levantar una Copa. El Crystal Palace rompió todos los pronósticos al vencer 1 a 0 al Manchester City en la final de la FA Cup. Pasaron 120 años para meterse en la historia grande del fútbol inglés.

Mientras que Tottenham, uno de los Big Six de la Liga (los 6 grandes junto a Arsenal, Chelsea, Liverpool y Manchester United y City), esperó 17 años para ganar nuevamente un título. Además, fue un título internacional (Europa League), y la final se la arrebató al United.

Por otro lado, Newcastle fue campeón después de siete décadas, con el triunfo 2 a 1 sobre Liverpool en la Copa de la Liga.

Más acá en el tiempo, Platense rompió su racha. En un Torneo Apertura que tuvo una definición histórica, el "Calamar" se consagró por primera vez en su historia (para un campeonato de Primera) contra Huracán. Hace pocos días cumplió 120 años de historia.

Bonus track: Bélgica y Países Bajos también se sumaron a esta lista. El Go Ahead Eagles ganó la Copa de los Países Bajos después de 92 años. Mientras que el Royale Union Saint Gilloise tuvo que esperar 90 años para levantar otro trofeo en el torneo belga.

Es extraño no ver a Real Madrid, Barcelona o Bayern Munich en lo más alto del podio. Algo que incluso puede llevarse también al terreno de otro deporte: la NBA tendrá un campeón inédito en esta temporada.

Los números pueden reflejar mejor competencia, más allá de las inmensas diferencias en los presupuestos, o que simplemente el fútbol es una dinámica de lo impensado.

Jugadores que también rompieron la racha

Harry Kane dejó Tottenham y el equipo inglés volvió a salir campeón, pero él logró anotar en su nómina personal: por primera vez en su carrera pudo gritar campeón y le tocó la Bundesliga con Bayern Munich. Mientras que Heung-Min Son finalmente ganó con el Tottenham.

Las finales del segundo semestre

Julio ya tiene agendada la definición del Mundial de Clubes. El torneo con los mejores equipos del mundo tendrá su primera edición con este formato y las variantes también pueden sorprender.

Libertadores y Sudamericana tendrán sus finales en noviembre. Mismo mes para el cierre de la Copa Argentina.

El Torneo Clausura jugará su final el 14 de diciembre y el 22 de diciembre Platense disputará contra el Trofeo de Campeones con el ganador.