Totthenham confirmó que no cederá el pase de Alejo Veliz a Central. El club de Inglaterra desestimó la opción de los canayas de revalorizar el pase del delantero en su vuelta a Arroyito por una temporada y mantiene como propósito vender su ficha en el presente mercado de pases. El arquero Axel Werner, en cambio, tiene un principio de acuerdo para que los canayas adquieran su pase y Kevin Ortiz ultima detalles de su traslado a Atlético Tucumán.

Anoche llegó la respuesta desde Londres a la oferta de Central de pagar por hacerse del préstamo de Veliz. Totthenham le cerró las puertas a las negociaciones porque ya no quiere volver a ceder al delantero. Lo quiere vender dado que nunca fue considerado en el club, tampoco ahora con la llegada del nuevo entrenador Thomas Frank, y luego de jugar un año en Sevilla y otro en Espanyol los ingleses quieren recuperar algo de lo invertido por su pase en 2023. Totthenham desembolsó más de 15 millones de euros por Veliz y el jugador nunca estuvo en el primer equipo. Su año en España no estuvo a altura para pretender Tottenham negociarlo por una suma millonaria pero así y todo no prosperó la intención de los canayas de traer al jugador para que recupere nivel y cotización.

Las gestiones avanzadas en Arroyito están dadas en la continuidad de Werner, el arquero suplente, al cual se le comprará el pase, y la salida de Ortiz a Atlético Tucumán. Werner jugó a préstamo las dos últimas temporadas y a fin de mes se queda con el pase en su poder. No puede firmar un tercer préstamo con el club y por eso para su continuidad Central le debe comprar el pase. Las conversaciones están próxima a cerrarse y el arquero suplente firmará con los canayas por tres años. Ortiz, en cambio, saldrá del club porque no es tenido en cuenta por Ariel Holan.