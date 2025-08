El gobernador Gustavo Sáenz y el intendente de Salta, Emiliano Durand, coordinaron ayer la asistencia a las familias del barrio Ampliación 20 de Junio que sufrieron grandes pérdidas por un incendio suscitado en medio del viento Zonda que azotó a la región el 1° de agosto y provocó focos ígnenos y múltiples inconvenientes en el departamento Capital y el Valle de Lerma.

Dentro de ese panorama de destrozos provocados por los fuertes vientos, el humilde barrio Ampliación 20 de Junio fue el más afectado: 37 familias sufrieron distintos daños en sus viviendas y 10 casas fueron destruidas por completo. El fuego avanzó de tal manera que ayer el panorama era desolador en el barrio.

“Es importante estar el día después, cuando la gente con mucha angustia ve que ya no tiene su casa, que ha perdido todo”, expresó el gobernador en la recorrida por la zona suroeste, donde dialogó con las familias afectadas.

Junto al ministro de Desarrollo Social de Salta, Mario Mimessi, el jefe de Policía, Diego Bustos, y equipos de la provincia, el mandatario evaluó la situación para disponer las tareas subsiguientes. Con ese propósito instruyó que se conforme un Comité de Crisis para canalizar coordinadamente la ayuda de acuerdo a las urgencias relevadas, a corto y mediano plazo.

“Causa mucha tristeza ver este panorama desolador, pero venimos a darle tranquilidad a la gente, a las familias, a los chicos. Vamos, entre todos, a resolver los problemas”, aseguró el gobernador.





Sáenz especificó que primero se está dando albergue a las familias y se les proporciona indumentaria, útiles escolares para que los niños y niñas asistan a la escuela, además de otros artículos de primera necesidad que requieran. Asimismo, la provincia indicó que se pone especial atención a los grupos familiares con niños y niñas discapacitadas.

Además, se hará un relevamiento de los terrenos “para evaluar las necesidades e ir resolviéndolas rápidamente para que vuelvan a sus casas”, señaló el gobernador.

Resaltó que su intención “es fundamentalmente que (quienes sufrieron el efecto del incendio) no se sientan solos”, porque las diferentes áreas "de los gobiernos de la provincia y municipalidad los acompañan”.

Por último, el gobernador destacó y agradeció el trabajo de todos los equipos que intervinieron para apagar los focos ígneos: el SAMEC, Defensa Civil, la Policía, Bomberos, el Ejército, Desarrollo Social, Aguas del Norte y la Municipalidad de la ciudad de Salta. “Sobre todo, un agradecimiento enorme a los vecinos solidarios de otros barrios que venían con agua y a aportar su granito de arena, acompañando y ayudando a aquellos que estaban sufriendo este difícil momento”, dijo el mandatario.

Mimessi (de oscuro), Sáenz y Durand





Por su parte, el ministro Mimessi informó que se está coordinando con el municipio y ya están los relevamientos hechos por los equipos sociales de ambas órbitas de gobierno.

“Con el Comité de Crisis que ha ordenado el gobernador, se están resolviendo las cuestiones urgentes y luego con las áreas técnicas se planificará el tema de infraestructura”, explicó el ministro.



En el barrio permanecen realizando diferentes labores la División Canes de la Policía, Bomberos de la Provincia, la División Infantería de la Policía y personal de la Subcomisaría El Sol.

Asimismo, continúan trabajando los equipos de Políticas Sociales y Emergencia del Ministerio de Desarrollo Social, Salud y áreas municipales.

Según se informó, todos los incendios se encuentran contenidos. Continuarán los relevamientos y tareas de enfriamiento en los distintos sectores con el fin de evitar la reactivación de los puntos de calor.

Denuncia y multa

Tanto el gobierno provincial como el municipal pusieron el ojo en la habitual práctica de arrojar basura en cualquier punto, que genera un potencial peligro, como lo mostró la jornada del 1° de agosto.

El gobernador puntualizó que los incendios no solo fueron provocados por el viento Zonda, “sino también por mucha gente desaprensiva e irresponsable que ha tirado escombros y basura durante mucho tiempo, motivando también que el fuego se propague a las casas”. La provincia anunció que el intendente de Salta realizará una denuncia penal contra una empresa de contenedores.





“Que esto sirva de experiencia para los vecinos que muchas veces no cuidan su barrio y tiran basura en cualquier lado. Así se van armando estos micro basurales”, indicó Sáenz y llamó a la concientizacion de los propietarios de baldíos para la limpieza de sus terrenos.

La Municipalidad de la ciudad de Salta informó que ayer mismo multó a una empresa de contenedores y ratificó que hará "la denuncia correspondiente".



Sobre el barrio Ampliación 20 de Junio señaló que el fuego se propagó con rapidez por el viento y la combinación de vegetación seca y residuos acumulados. "Este cóctel peligroso afectó viviendas, obligó a evacuaciones y dejó a varias familias sin sus pertenencias", sostuvo el municipio.

Precisó que el Durand junto al equipo municipal identificaron la presencia de contenedores pertenecientes a una empresa privada, además de basura acumulada en la zona. Por eso se hizo el acta de infracción. La sanción deberá ser determinada por un juez del Tribunal de Faltas, la Municipalidad indicó que esta empresa "no cuenta con la habilitación comercial ni los certificados de aptitud ambiental correspondiente y no puede disponer sus desechos en ningún otro lugar que no sea el relleno sanitario San Javier".

Asistencia a animales

Durante los incendios de pastizales ocurridos en la jornada del 1° de agosto el área de Bienestar Animal de la Municipalidad capitalina llevó a cabo un operativo especial para atender a los animales de compañía.





Se informó que, fueron rescatados 15 animales, entre perros y gatos, algunos tuvieron síntomas respiratorios leves, y otros tuvieron complicaciones que necesitaron medicación.

El caso más delicado fue el de un gato macho que fue rescatado con quemaduras en todo el cuerpo, incluso en los ojos.

El gato tuvo que ser estabilizado con suero, medicación y cuidados intensivos. Fue trasladado al Centro de Adopciones municipal “Matías Nicolás Mancilla” para continuar su atención. Se encuentra con pronóstico reservado.

En todos los casos se pudo dar con las personas vinculadas a estos animales, gracias a la ayuda de vecinos que estuvieron muy comprometidos desde el primer momento.