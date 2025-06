Mario Pecheny, investigador y miembro del directorio del Conicet, expuso este miércoles en la comisión de Ciencia y Técnica del Senado la difícil situación que atraviesa el organismo, debido al desfinanciamiento y al vaciamiento que lleva adelante el Gobierno.

"Vengo pedirle a los senadores y senadoras respetuosamente que no nos entreguen. Estamos asistiendo a la destrucción del sistema científico y tecnológico. El Conicet no fue destruido de entrada sino paulatinamente. Lo han venido destruyendo el Poder Ejecutivo con la anuencia del Congreso y casi todos los gobiernos provinciales. Nos entregaron, por acción u omisión", lamentó al comienzo de su intervención.





"‘Al menos no lo cerraron al Conicet’, nos dicen. Qué suerte. Es verdad, que lo cierren puede ser todavía algo peor, mucho peor. Pero no es consuelo. Nadie imaginó tamaña barbarie", siguió el investigador, que también tiene un cargo como profesor regular de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

En el Conicet, explicó Pecheny, "se dejaron de cumplir casi todas las reglas de juego", como los concursos de beca, de ingreso a la carrera, de promociones, y de proyectos. "Más de 800 ingresantes del año 2022 están esperando el alta de ingreso. Y la respuesta gubernamental es el silencio", protestó.

Existen además otras dificultades que atentan contra el funcionamiento del organismo, aseguró Pecheny, y enumeró en ese sentido: "Los salarios están por el piso; nada se hace en tiempo y forma; en las áreas gubernamentales de Ciencia y Técnica no hay brújula, nadie responde ni siquiera a las autoridades del Conicet; y ahora circulan amenazas de intervenir el directorio mediante la modificación de su composición".

En este contexto, les explicó a los senadores de la comisión, "la investigación se volvió imposible, ya que se quitaron todos los fondos". La invitación por parte del Gobierno de Javier Milei con este desfinanciamiento, consideró, "es a que nos vayamos, a que nadie quiera entrar al Conicet, a que las más jóvenes y los más jóvenes ni sueñen con soñar que hacer investigación científica es una posibilidad en la Argentina".

En su exposición, Pecheny también apuntó contra "el estilo" del Gobierno ultraderechista, que "invadió" las relaciones interpersonales. "Es muy difícil trabajar si te pueden echar, si te echan arbitrariamente en cualquier momento. Las amenazas veladas y explícitas se volvieron moneda corriente. Hay miedo y hay cansancio. Van logrando sus metas de desmantelar todo, de censurar el pensamiento y hostilizar sobre todo a quienes hemos conquistado derechos en estos 40 años de democracia", indicó.

"Ese autoritarismo y esa mediocridad bien lejos del mérito se han vuelto aceptables, se han naturalizado. Hasta dejó de escandalizar el lenguaje insultante e irrespetuoso que hoy gobierna la palabra pública", ejemplificó Pecheny, quien planteó que en la actualidad "personas, equipos, institutos, temas de investigación, disciplinas, todos nos volvimos eliminables".

En ese sentido, recordó en "un documento" del Gobierno que circuló "días atrás" se propuso "livianamente" cerrar las Ciencias Sociales. "Plantean problemas como si fueran juegos de suma 0, como si el apoyo a una disciplina, por ejemplo la historia, sea la causa del déficit en el apoyo a otra disciplina, como la física. Ese es un planteo capcioso, como cuando nos dan a optar entre proteger la salud infantil o la salud de los viejos", observó el científico, quien denunció además que en ese documento también se propuso eliminar la comisión de la memoria del Conicet.

Al destruir el presente, les explicó Pecheny a los senadores y senadoras, se está destruyendo el futuro. "Estamos viendo como todo se cae en cámara más rápida o más lenta, porque lo hacen caer (...). Y en algún punto hay que decir basta", exigió el experto, al remarcar que "hoy el Gobierno no quiere más investigación sobre temas sociales ni en perspectiva de derechos" y "tampoco quiere científicos de carrera ni un organismo público, fuerte y coordinado de ciencia y técnica, que combine con pluralidad y pluralismo la investigación en ciencia básica y aplicada, que sea un horizonte para las y los jóvenes, que reúna todas las ciencias y que sea federal".

Al finalizar, dejó un mensaje a los legisladores para que cuiden el organismo y al pueblo para que siga luchando por sus derechos en las calles: "No se si el Gobierno quiere cerrar definitivamente el Conicet, si lo va a seguir ahogando o qué. No hay comunicación en el seno del sistema científico ni del Conicet con las otras autoridades de Ciencia y Técnica. Lo que pido aquí a ustedes, señores senadores y senadoras, es que no nos entreguen. A las y los responsables que actúen con responsabilidad y a la comunidad que está aquí abajo en está plaza (Congreso) que se movilice", concluyó.